Caída de cajas de cerveza en el Trébol de Javier Prado desata ola de reacciones en redes: “Me informan que Cueva no aguantó”

Este miércoles, un incidente alteró el tráfico en la Panamericana Sur, específicamente en la parte superior del Trébol de Javier Prado, cuando decenas de cajas de cerveza cayeron al pavimento, desparramando su contenido a lo largo de la vía. El hecho, que rápidamente se convirtió en noticia, no dejó heridos, pero sí llamó la atención de los transeúntes y de los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en manifestarse al respecto.

Las cajas, cargadas con botellas de cerveza, estallaron al impactar contra el asfalto, generando un fuerte olor a alcohol en la zona. Aunque aún se desconocen las causas exactas de lo ocurrido, diversas versiones sobre el accidente empezaron a circular, mientras las autoridades iniciaban investigaciones para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el suceso se convirtió en tema de conversación en plataformas como X y Facebook, donde las reacciones no tardaron en llegar.

Posibles razones detrás de la caída de cajas de cerveza

Las versiones sobre cómo ocurrieron los hechos son variadas. De acuerdo con algunos medios, el accidente habría sucedido debido a un choque entre el camión que transportaba las cajas de cerveza y otro vehículo. Este impacto habría causado el estallido de las botellas, lo que a su vez provocó que varias cajas se cayeran al suelo.

El incidente dejó un gran desorden en la vía, pero afortunadamente no hubo heridos ni mayores consecuencias. Foto: Composición Infobae Perú

Por otro lado, otra hipótesis apunta a que el accidente se debió a una maniobra de giro del camión. Se especula que, al ingresar al óvalo, el vehículo habría perdido el equilibrio por el exceso de carga, lo que ocasionó la caída de las cajas. Otros reportes mencionaron que las fajas de la furgoneta, encargadas de asegurar las cajas, se habrían desprendido durante el traslado, provocando el deslizamiento de las cajas de cerveza hacia el pavimento.

Aunque las causas del accidente siguen siendo un misterio, las autoridades pertinentes ya han iniciado una investigación para determinar lo sucedido. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores. Sin embargo, el incidente sí generó congestión vehicular durante unos minutos.

La caída de decenas de cajas de cerveza en el Trébol de Javier Prado causó congestión vehicular y un fuerte olor a alcohol en la zona. Foto: Composición Infobae Perú

A pesar de la molestia que causó la interrupción temporal del tráfico, el personal de la empresa cervecera y los agentes de tránsito trabajaron en conjunto para retirar las cajas de cerveza que no se habían visto afectadas por el impacto. De este modo, lograron regularizar el flujo vehicular en la zona rápidamente.

Según estimaciones de Panamericana Televisión, la empresa afectada podría haber sufrido pérdidas cercanas a los 30 mil soles, sin contar los posibles costos adicionales de sanciones por el incidente.

Usuarios de redes sociales tras caída de cajas de cerveza

La caída de tantas cajas de cerveza no pasó desapercibida en las redes sociales. Rápidamente, los usuarios comenzaron a reaccionar de manera creativa y humorística. Muchos de ellos se refirieron al suceso como una “tragedia” meritoria de un feriado, mientras que otros hicieron referencia a figuras del fútbol peruano, en particular a Christian Cueva, señalando que el jugador no habría soportado la noticia.

“Me informan que Cueva no aguantó”, “Llamen a Carrillo”, “Lo llora la joven promesa del fútbol Cuevita”, “Traigan a Cristian Cueva, en una hora limpia todo el lugar”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en plataformas como Twitter, donde los usuarios tomaron el incidente con humor.

Tuiteros reaccionaron a la caída de cajas de cerveza en la Panamericana Sur. Captura: X

El tono jocoso se mantuvo a lo largo de la jornada, con varios comentarios que seguían el mismo hilo de broma. “De las noticias más tristes”, escribió uno de los usuarios, mientras otros sumaban más declaraciones en tono de lamento, calificando el suceso como una “tragedia” en la que deberían intervenir representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.

El humor también invadió los comentarios relacionados con el impacto de la caída de la cerveza en el país. “La vitamina”, “Duelo nacional hasta el domingo”, “Feriado nacional, estoy de luto”, “¿Y ahora cómo rindo esta semana?”, “Esto no da para más, tienen que vacar a Dina Boluarte”, fueron algunas de las reacciones.