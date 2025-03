Filtran audio en que la mánager de Giuliana Rengifo se enfrenta a extorsionadores: “Si quieres plata, trabaja”

Mánager de Giuliana Rengifo se enfrenta con valentía a extorsionadores. Willax Tv: Amor y Fuego

La mánager de la cantante Giuliana Rengifo no se dejó intimidar por las amenazas de extorsionadores que buscan amedrentar a la artista. En un enfrentamiento verbal, la mánager respondió con dureza a los delincuentes que exigían el pago de 30 mil soles para que Giuliana pudiera continuar trabajando con tranquilidad.

El tenso momento fue revelado en el programa ‘Amor y Fuego’, donde compartieron un audio exclusivo que expone la conversación entre la mánager y uno de los extorsionadores. En el audio, se escucha cómo el delincuente le exige el dinero, pero la mánager no vacila en responder con firmeza:

“Yo qué tengo que arreglar contigo, ¿eres imbécil? ¿Quieres matar ahí? Hazlo, a mí no me vas a amenazar, yo no tengo que llegar a ningún arreglo contigo porque yo no te debo nada. ¿Quieres plata? Trabaja porque yo no te voy a dar ni mie...”.

A pesar de las amenazas continuas del extorsionador, la mánager de Giuliana Rengifo no mostró ningún temor y respondió con insultos y advertencias. “De qué me vas a hablar a mí, un delincuente de mie... que no vale ni cinco centavos, mañana te mueres y nadie te llora, h.., así de simple”, añadió con total desprecio hacia la situación.

La mánager no se detuvo ahí y lanzó una fuerte advertencia, asegurando que si algo llegaba a ocurrirle a su familia o a la misma Giuliana, los extorsionadores tendrían que enfrentarse a consecuencias graves. “Si a mi familia le pasa algo, pobre de ustedes donde están, métanse debajo de la tierra, porque de que los encontramos, los encontramos. Yo te tengo más ubicado a ti que tú a mí, estúpido”, amenazó con determinación.

Este es el último capítulo de una serie de amenazas que Giuliana Rengifo y su equipo han enfrentado. En febrero de este año, la cantante denunció que comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios desde un penal, en Piura, por parte de los mismos extorsionadores. Inicialmente, los delincuentes intentaron que la artista colaborara con ellos, pero ante la negativa de su mánager, la situación escaló a amenazas más graves, incluyendo la advertencia de usar una granada en su contra si no se entregaban los 30 mil soles.

Giuliana y su equipo se han mantenido firmes frente a las amenazas, rechazando ceder ante la extorsión y tomando medidas para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos. El enfrentamiento verbal, que fue captado en el audio, muestra la determinación de la mánager y de la cantante para no ceder ante los delincuentes, quienes continúan intentando amedrentar a la artista sin éxito.

Grupo 5 y las medidas que tomarán por su seguridad

La creciente ola de violencia y extorsiones que afecta a las orquestas de cumbia ha generado un cambio drástico en la seguridad de los artistas. Christian Yaipén, líder de la famosa agrupación Grupo 5, reveló que debido a las amenazas de muerte recibidas mediante mensajes y llamadas, han tenido que redoblar sus medidas de protección.

El cantante confesó que, en la actualidad, las agrupaciones musicales, especialmente las de cumbia, se ven obligadas a tomar medidas extremas de seguridad.

“Todas las agrupaciones de cumbia van con escoltas con ametralladoras, con armamento largo, con todo para estar a defensa de los delincuentes”, expresó Yaipén, evidentemente indignado por la situación.

Las amenazas se han vuelto tan constantes que los artistas ya no solo tienen seguridad común, sino que ahora cuentan con personal armado para protegerse en caso de un ataque.

Christian Yaipén también expresó lo difícil que se ha vuelto su vida diaria debido a esta creciente inseguridad. Los traslados de la orquesta ahora se hacen con miedo constante a que una balacera pueda estallar en cualquier momento. “Eso no debería pasar. Leía comentarios que decían que las orquestas de cumbia deberían tener su seguridad. Toda la vida hemos caminado con seguridades, pero nunca como si fuéramos de frente a matar, eso ya no está bien”, señaló.

La situación ha llegado al punto de convertirse en una “pesadilla”, como él mismo la describió, y la incertidumbre de tener que salir a trabajar con la posibilidad de un ataque armado ha generado gran incomodidad entre los miembros de la orquesta.

Lo que más sorprendió de sus declaraciones fue la revelación de que, debido al nivel de las amenazas, han contratado francotiradores para resguardar la seguridad de la agrupación durante sus conciertos. “Hemos llegado a tocar hasta, arriba de los andamios, con francotiradores, esa cosa es vergonzosa”, dijo Yaipén, refiriéndose a la necesidad de contar con expertos en seguridad armada para protegerlos mientras están en pleno show. La situación, según él, es insostenible y exige una respuesta urgente de las autoridades.

