Magaly Medina envió dos cartas notariales a Cristian Zuárez por insultarla y vincularla con Andrés Hurtado.

Magaly Medina ha solicitado formalmente a Cristian Zuárez que se rectifique de las declaraciones difamatorias que hizo en su contra durante en más de una entrevista en medios digitales.

La primera carta notarial pide a Cristian Zuárez que se rectifique tras afirmar que Andrés Hurtado, conocido conductor de televisión peruano, fue quien pagó los pasajes aéreos de Medina y su esposo Alfredo Zambrano para asistir a los Premios Martín Fierro en Miami, evento que se celebró en el mes de agosto. Estas declaraciones fueron difundidas en la cuenta de TikTok del diario “El Popular”.

El ciudadano argentino aseguró que la producción de los Premios Martín Fierro no había cubierto los costos de los pasajes de Medina, una afirmación que ella ha calificado como completamente falsa. En sus declaraciones, Zuárez afirmó:

“La producción de los Martín Fierro no le pagó el pasaje a ella, ella dice que sí, pero no se lo pagó porque yo estaba en parte de la producción y yo tengo las charlas donde no había dinero. El que le paga los pasajes a ella y a su marido es Andrés Hurtado”.

Asimismo, en un intento de desacreditar a la conductora, añadió: “Entonces Magaly Medina fue la escort de Andrés Hurtado, porque fue acompañante y ella misma lo dijo: ‘yo ni modo voy a ir a una premiación si yo no gano’, encima le hizo ganar un premio”.

Ante estas acusaciones, Magaly Medina no ha tardado en responder, tomando medidas legales para defender su honor. A través de una carta notarial, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ exigió a Cristian Zuárez que se rectifique públicamente de sus falsas afirmaciones.

En el documento que su abogado Benji Espinoza ha elaborado, Medina solicita que se rectifique en un plazo no mayor de 48 horas, utilizando los mismos medios y en los mismos términos en los que se difundieron las declaraciones.

“En un plazo no mayor de 48 horas, se rectifique de sus falsas declaraciones contra mi persona, ello, en los mismos términos y medios en los cuales difundió dicha información falaz”, señala la carta notarial de Medina.

Además, Medina advirtió que, en caso de que Zuárez no cumpla con la rectificación solicitada, se vería obligada a tomar acciones legales para proteger sus derechos y su reputación. “Y en caso de incumplir con lo solicitado, se verá en la necesidad de tomar las acciones legales correspondientes para proteger mis derechos y mi reputación”, agregó en el mismo documento.

Magaly Medina envió segunda carta notarial a Zuárez por insultarla

No obstante, estas no son las únicas declaraciones de Cristian Zuárez que Magaly Medina considera ofensivas. En otra entrevista, Zuárez utilizó insultos y términos despectivos hacia la conductora, refiriéndose a ella como “perra” y “desgraciada”.

Parte de las declaraciones que Zuárez dio al pódcast ‘Chimi Churri’ del canal de YouTube, Trivu, incluyeron: “A veces dicen que para un peruano no hay peor enemigo que otro peruano; o sea, deja que la gente surja... El hecho de que tú no cambies porque eres una PERRA... una tipa mala. Deja que los demás sean felices, o sea el hecho de que tú seas una desgraciada no te quita que los demás sean felices”.

Estas expresiones fueron calificadas por Medina como un ataque injustificado y una violación a su dignidad. Frente a estos ataques, la conductora de televisión ha solicitado, además de la rectificación, una disculpa pública por parte de Cristian Zuárez.

Medina exige que esta disculpa sea emitida utilizando los mismos medios de comunicación en los cuales Zuárez hizo sus declaraciones, para que su rectificación tenga la misma visibilidad que los comentarios ofensivos.

“Pido que ofrezca disculpas públicas, utilizando los mismos medios de comunicación donde se realizaron las declaraciones, para retractarse de las expresiones vertidas”, especifica la carta.

Asimismo, Magaly Medina le ha solicitado a Zuárez que se abstenga de realizar más comentarios ofensivos o difamatorios hacia su persona. En caso de que este pedido no sea atendido, los abogados de Medina se verán en la obligación de tomar medidas legales para proteger su reputación y derechos, tal como se menciona en el documento notarial.

Estas acciones legales de Magaly Medina son un claro reflejo de la defensa que la conductora está dispuesta a hacer frente a cualquier intento de difamación o ataque a su honor. A través de sus abogados, Medina no ha dudado en dejar claro que protegerá su imagen y su reputación en todo momento.

