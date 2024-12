Erick Elera se dirige al Grupo 5 por usar su canción en conciertos: “Me hubiese gustado que me llamen”

Erick Elera responde al Grupo 5 por usar su canción | América Espectáculos

Erick Elera fue una de las figuras más esperadas en la preventa de América TV, reafirmando su posición como una de las caras principales del canal. Conocido por su inolvidable interpretación de ‘Joel Gonzales’ en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’, el actor y cantante peruano también aprovechó el evento para abordar un tema musical que recientemente ha cobrado relevancia: su canción Yo te quiero, recientemente reinterpretada por el Grupo 5 en colaboración con Ráfaga.

Este tema, que el actor apodado ‘cara de pez’ grabó hace más de una década, pertenece a su primer álbum. Al respecto, Erick Elera comentó a ‘América Espectáculos’: “Mucha gente me ha etiquetado, me pregunta, me habla el tema ¿No? Este, este tema lo grabamos en el año 2010, 2011, de mi primer disco. El autor de la canción es Juan Carlos Fernández, quien sigue trabajando conmigo, siempre hacemos cosas”.

“Me imagino que al Grupo 5 le debe haber gustado el tema y le debe haber pedido permiso a Juan Carlos. Y, bueno, han hecho el tema, han hecho su versión, bien, está bonita”, agregó el esposo de Allison Pastor, dejando en claro que no tiene problemas en que la agrupación norteña haya usado uno de sus primeros temas musicales.

Grupo 5 sorprende con su versión renovada de 'Yo te quiero'.

El intérprete, de 40 años, no ocultó su sorpresa y emoción por ver cómo su canción ha cobrado nueva vida en una versión distinta. Sin embargo, también expresó un deseo que quedó sin cumplir: haber participado vocalmente en esta nueva producción, junto al Grupo 5.

“Qué bueno que revivan el tema y eso me da la posibilidad también de yo tocar mi versión. Me hubiese gustado que me llamen a mí también para meterle ahí un poco de voz, pero, bueno, este, cada agrupación tiene sus parámetros, qué sé yo, sabe lo que necesita y bueno, nada, contento, contento de que la gente me tenga presente y que sepa quién fue el primero que la grabó”, agregó con sinceridad.

Erick Elera comenta sobre la nueva versión de su canción 'Yo te quiero' realizada por el Grupo 5.

Erick Elera quiere a Irma Maury de vuelta

Erick Elera manifestó su entusiasmo por un eventual regreso de Irma Maury, quien encarnó al emblemático personaje de ‘Doña Nelly’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Durante una entrevista concedida al programa ‘Todo se filtra’, en el marco del avant premiere de la película ‘Chabuca’, el actor expresó su deseo de que la reconocida actriz vuelva a formar parte del elenco.

Con evidente admiración hacia su colega, Erick Elera no dudó en mostrar su disposición para colaborar en este posible regreso. “Me encantaría, soy capaz de ir a recogerla hasta Ventanilla y llevarla a Pachacamac” declaró al programa de Panamericana TV. Sus declaraciones generaron gran expectativa entre los seguidores de la teleserie, quienes anhelan el retorno de antiguos personajes que dejaron huella en la producción.

Erick Elera desea que Irma Maury regrese a Al Fondo Hay Sitio. | Todo se Filtra / Panamericana TV

El actor nacional no solo compartió su disposición para facilitar el retorno de Maury al elenco, sino que también evidenció la admiración y afecto que siente hacia su colega. “Yo me ofrezco de chofer, pero si quisiera que regrese”, reiteró Elera.

¿Cuántas esposas tuvo Erick Elera?

Erick Elera ha contraído matrimonio en dos ocasiones. Su primera esposa fue Analía Rodríguez, modelo y actriz peruana con quien se casó el 3 de noviembre de 2012. De esta unión nació su hija Flavia Elera en 2013. Sin embargo, en 2015, la pareja anunció su separación, un proceso que estuvo marcado por la admisión pública del actor sobre una infidelidad. “Lo acepto, no me siento orgulloso de ello, ahora quiero hacer las cosas bien”, declaró en ese entonces, mientras ya iniciaba una nueva relación con Stephanie Galecio.

Años después, en 2019, Erick Elera contrajo matrimonio por segunda vez, esta vez con la deportista y ex chica reality Allison Pastor. Juntos formaron una familia y son padres de Lucas Elera, el segundo hijo del actor. Hasta la fecha, la pareja continúa unida, mostrando solidez en su relación.

Erick Elera y Allison Pastor se casaron en el 2019. (Foto: Instagram)

Quién es Erick Elera

Erick Elera es un actor y cantante peruano conocido principalmente por su participación en la serie de televisión Al Fondo Hay Sitio, donde interpretó a Joel González, un personaje cómico y querido por el público. Además de su carrera actoral, Elera también ha tenido éxito como cantante, especialmente en géneros como la salsa y la música tropical. Su participación en Al Fondo Hay Sitio lo hizo uno de los actores más populares de la televisión peruana durante la emisión de la serie. También ha incursionado en la música, grabando varios sencillos y presentándose en diferentes escenarios.