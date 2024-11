“Te devuelvo a Perú”: Isa Pantoja revela uno de los episodios más traumáticos vividos con su madre, Isabel Pantoja

Isa Pantoja, hija de la reconocida cantante Isabel Pantoja, revivió uno de los capítulos más oscuros de su vida durante una entrevista en el programa ¡De Viernes! de Telecinco. La joven peruana contó entre lágrimas el episodio conocido como “la noche de la manguera”, un evento que marcó profundamente su adolescencia y que, hasta ahora, había preferido mantener en silencio.

La joven compartió que todo comenzó cuando su hermano, el exDJ Kiko Rivera, informó a su madre que ella poseía un teléfono móvil pese a tenerlo prohibido. Según su testimonio, la situación escaló rápidamente debido a que también se le acusó de haber estado con su novio en el domicilio familiar sin permiso. Esto enfureció a Isabel Pantoja, quien tomó unas tijeras y cortó el cabello de su hija mientras le gritaba: “Te voy a devolver a Perú”.

Isa Pantoja, hija peruana de Isabel Pantoja, revela uno de los episodios más traumáticos con su madre: “Te devuelvo a Perú”

La noche difícil en Cantora

La situación se tornó aún más tensa cuando Isa intentó refugiarse en el baño de su habitación. “Estuve unos 50 minutos encerrada porque mi hermano llegó desde Sevilla. Él abrió la puerta y me dio una bofetada”, relató la joven, quien no pudo contener las lágrimas al recordar los hechos.

Desesperada, ‘Chabelita’ salió corriendo hacia el porche de la finca Cantora. “Me quedé en la cancela sin saber qué hacer. No sabía a dónde ir ni qué pensar, porque sentía que nadie me iba a creer si contaba lo que estaba pasando”, explicó.

Sin embargo, al intentar regresar, se enfrentó nuevamente a su madre y su hermano. “Kiko me dijo que me quitara la ropa. Era diciembre y hacía frío. Había llovido días antes. Me quedé en sujetador y bragas, con el móvil escondido en la bota. Mi madre, llorando, preguntó qué iba a hacer, pero mi hermano le dijo: ‘Si no puedes verlo, vete’”, narró Isa con la voz quebrada.

Según su relato, Isabel Pantoja se retiró de la escena mientras Isa le reprochaba entre gritos que había prometido cuidarla. Acto seguido, Kiko tomó una manguera y comenzó a rociarla con agua fría. “Me gritaba ‘Eres una sinvergüenza’. Yo estaba en shock, no sentía el agua ni el frío. Solo quería que todo terminara”, confesó Isa, quien agregó que incluso llegó a arrodillarse para pedirle que no le hiciera daño.

El tenso momento se detuvo cuando Agustín Pantoja, hermano de Isabel, salió al porche y confrontó a Kiko. “Le dijo: ‘Estás loco, Francisco, para ya’. Fue él quien cerró la manguera y puso fin a lo que estaba sucediendo”, explicó Isa.

Luego de ese episodio, Isa entregó el teléfono móvil, que fue destruido en la chimenea de la casa. Más tarde, su madre intentó reconfortarla llevándola al baño para que se duchara con agua caliente. “No me reconocía cuando me vi en el espejo. Mi madre trató de arreglarme el pelo, pero no hablamos de lo que había pasado”, recordó.

Isa Pantoja en 'De Viernes' (Mediaset)

Aunque han pasado años desde aquella noche en Cantora, Isa Pantoja confesó que las secuelas emocionales aún persisten. “Nunca más se habló de ese episodio. Me arrepiento de no haberles dicho nada a las autoridades o a alguien que pudiera ayudarme. Todos lo sabían, y nadie hizo nada”, concluyó entre lágrimas.

El testimonio de Isa Pantoja ha generado una ola de comentarios y reflexiones sobre los efectos del maltrato en las relaciones familiares. Por el momento, ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera se han pronunciado sobre las declaraciones de la joven.