¿Christian Cueva al ritmo del Grupo 5? Futbolista se habría reunido con Christian Yaipén para su debut musical

Tras el polémico lanzamiento de su primera canción de cumbia ‘El Cervecero’, mítico cover de Armonía 10 que grabó junto a su pareja Pamela Franco, Christian Cueva estaría dando pasos firmes en su carrera musical.

Según informó este lunes Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, en su programa ‘Todo Se Filtra’, el futbolista se habría reunido con Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5, para planificar su lanzamiento oficial como cantante.

“Cueva estaría en conversaciones con Christian Yaipen del Grupo 5 para coordinar su supuesto lanzamiento musical”, afirmó el presentador de Panamericana TV esta tarde.

‘Metiche’ lanza más primicias sobre Franco y Cueva

Al parecer, el ex jugador de la selección peruana estaría preparando un debut musical por todo lo alto. El presentador narró que el rodaje del primer videoclip de Cueva tendría lugar en la cevichería Mi Barrunto, propiedad de Lucho Barrunto, amigo cercano del futbolista. Esta sería la primera producción visual de ‘Aladino’ en su nueva faceta artística.

Además, Villavicencio adelantó que Franco y Cueva volverán a presentarse juntos. Esta vez, sería en el programa radial Qumbias y Risas, conducido por Edwin Sierra.

La reacción de Zambrano ante la nueva faceta musical de Cueva: “Que no se meta mucho”

Ante esta nueva faceta de Cueva, el defensa Carlos Zambrano le recomendó priorizar su carrera futbolística: “Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista, así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita”.

El jugador de Alianza Lima advirtió sobre las distracciones que podría traer el incursionar en la música, especialmente cuando la selección nacional necesita su rendimiento en el campo.

“No la he escuchado (la canción de Cueva), te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista”, precisó.

¿Christian Cueva dejará el fútbol por la música?

La incursión musical de Cueva ha generado especulaciones sobre si continuará su carrera en el fútbol. Ante la pregunta de una periodista mientras ingresaba a las instalaciones de Radiomar, el jugador de Cienciano fue tajante en su respuesta.

“(¿Piensas retirarte?) No, cuando mi corazón ya no lata, dejo el fútbol. Mi corazón late por ella (Pamela Franco), por mis hijos, por mis padres, por el fútbol, por la música que me gusta, eso no quiere decir…”, expresó.

Los planes a futuro de Pamela Franco y Cueva

La cumbiambera, entusiasmada por su reciente colaboración musical con su nueva pareja, expresó su deseo de compartir nuevamente un escenario con el futbolista, esta vez con una presentación más elaborada.

“A mí me gustaría que se repitiera el momento de estar en un escenario juntos, pero de otra manera, de verdad prepararlo porque se siente muy bien”, reveló durante su aparición en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

Respecto a la posibilidad de ampliar su familia, Pamela Franco se mostró cautelosa. Sin embargo, no descarta tener otro hijo, pero no especificó si sería con Cueva. “No lo pienso, pero no lo descarto tampoco. Tengo solo una hijita, me gustaría que esté acompañada, pero nadie sabe lo que pueda pasar”, declaró.

¿'Aladino’ es el nuevo mánager de Pamela?

Durante la misma entrevista, la líder de ‘Pamela Franco y Orquesta’ descartó la participación de Christian Cueva en sus negocios y contratos musicales, contrario a lo que se había afirmado.

“Él no tiene nada que ver con el tema profesional. Se ha dicho mucho, pero no. Yo tengo un equipo con el que vengo trabajando y él ahí no está,” acotó.

