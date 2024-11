Christian Cueva declara su amor a Pamela Franco en concierto: “Es el amor de mi vida”

La madrugada del 1 de noviembre marcó una importante fecha para Pamela Franco y Christian Cueva, quienes luego de varios meses jugando al misterio confirmaron su romance durante un concierto de la cumbiambera en Santa Clara. En este evento, ambos estuvieron en el escenario cantando y compartiendo, pero llegó un momento en el que el popular ‘Aladino’ le robó un beso a su amada, dejando en claro que están juntos.

Pero eso no fue todo, pues durante el concierto, Christian Cueva se animó a cantar e hizo una declaración de amor a su pareja. Mientras se encontraban entonando una cumbia, el futbolista dijo: “Es el amor de mi vida”, lo que desató los gritos en toda la fiesta.

De esta forma, dejaba en claro que el amor estaba más que consolidado. Pero, esto fue criticado por Magaly Medina, quien en su programa nocturno cuestionó que el público celebre este amor, pese a la forma en la que inició como una infidelidad.

Christian Cueva declara su amor a Pamela Franco: “Es el amor de mi vida”

“Todos los románticos en la discoteca babeando porque creen que es una linda historia de amor, no es una linda historia de amor, la gente dice es que él estaba enamorado de ella siempre, siempre estuvo enamorado de esta mujer y por fin la historia de amor se realizó”, acotó en un inicio.

Seguido, cuestionó el romance de Cueva con Pamela López, madre de sus hijos, a quien le fue infiel en varias oportunidades y también no tuvieron un matrimonio feliz. “Esto no es romanticismo, si estás enamorado, no vas engañando a otra, no te casa con ella, no haces proyectos o concibes hijos con ella. De quien no estaba enamorado era de esposa Pamela López, toda la vida le puso los cachos y fue su incondicional”, agregó Medina.

Finalmente, mencionó que Christian Cueva estaría en un momento de éxtasis por la felicidad que irradia con su nueva pareja. “Ni siquiera el día de su matrimonio, lo hemos visto embobado”, finalizó.

Pamela Franco y Christian Cueva: la peculiar reacción de la cantante ante el beso del futbolista. Tiktok.

Christian Cueva y Pamela Franco pasaron la noche juntos tras oficialización

En la edición del 1 de noviembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina presentó imágenes exclusivas de Christian Cueva asistiendo a los conciertos de Halloween que Pamela Franco ofreció en Lima. En el último evento, realizado en una discoteca de Santa Clara, el futbolista sorprendió a los presentes al subir al escenario y declarar públicamente su amor por la cantante, culminando el gesto con un beso, lo que fue interpretado como la oficialización de su relación ante el público.

Sin embargo, el momento romántico fue seguido por un tenso encuentro con la prensa. A la salida de la discoteca, un reportero de Magaly TV La Firme intentó obtener declaraciones de Cueva sobre su relación con Franco. En lugar de responder, el futbolista optó por lanzar un comentario despectivo al periodista: “Trabaja bien, hue...”, para luego retirarse rápidamente en su camioneta.

Christian Cueva pasó la noche con Pamela Franco luego de la oficialización de su romance en discoteca.

Horas después, las cámaras captaron a Cueva llegando en una camioneta negra a la residencia de Pamela Franco en El Golf Los Incas, en Surco. Según las imágenes, el deportista de Cienciano ingresó al domicilio alrededor de las 6 a.m. y pasó allí la mañana del feriado por el Día de Todos los Santos, lo que confirma que la pareja pasó la noche juntos. La situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde la relación entre Cueva y Franco continúa generando gran expectativa y comentarios de los usuarios, tanto por el gesto romántico como por el trato del futbolista hacia la prensa