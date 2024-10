Úrsula Boza se indigna con Rosángela Espinoza por comentarios sobre la edad: “Es un recurso bajísimo para ofender a otra mujer”

Úrsula Boza se indigna con Rosángela Espinoza por comentarios sobre la edad. (Video: Instarándula).

Las recientes declaraciones de Rosángela Espinoza, integrante del reality de competencia ‘Esto es Guerra’, sobre la edad de sus compañeras, han desatado una ola de críticas y comentarios que han atraído la atención de los medios y de algunos personajes de la farándula local como de la actriz Úrsula Boza, conocida por su papel de Claudia Llanos, ‘la mirada de tiburón’ en ‘Al fondo hay sitio’.

Luego de conocer las opiniones que realizó la popular chica reality, la actriz no dudó en expresar su descontento a través de sus historias en Instagram, criticando abiertamente la actitud de Espinoza hacia otras mujeres por su edad y apariencia, reforzando la necesidad de respeto y el apoyo mutuo entre las mujeres.

“Rosángela siempre tiene ofensas hacia otras mujeres por su aspecto físico, por si tienen malas relaciones o si son mayores que ella”, empezó diciendo la actriz, quien destacó la necesidad de cuidar los vínculos entre las mujeres, dejando de lado las críticas destructivas basadas en el físico o la edad de una persona.

“La belleza se va, esta cara se va, esta piel tersa se va, por más que te inyectes lo que tú quieras, pero va a llegar un momento de tu vida en que se va a notar tu edad y ¿cuál es el problema?, ¿cuál es problema de crecer?, yo tengo 40 años y amo decir que tengo 40 años, por qué meternos con el aspecto físico de otras personas, por qué una mujer tiene que buscar ese recurso ‘bajísimo’ para ofender e insultar a otra mujer. La belleza tiene un fin”, comentó Boza en su cuenta de redes sociales.

Úrsula Boza se indigna con Rosángela Espinoza por comentarios sobre la edad.

La actriz se indignó y resaltó la importancia de que las mujeres debemos luchar por nuestros derechos sin ofendernos entre nosotras ni opinando sobre el aspecto físico, por si tuviste una mala relación o si eres mayor. Afirmó que lo único que perdura con el tiempo es lo que se tiene en la mente y en el corazón y que una persona está al lado de uno “por cómo tú eres y por quién eres, no por tu cara bonita”, agregó.

“Basta ya, creo que estamos por un mal camino y ese no es el camino correcto para seguir empoderándonos”, añadió Úrsula Boza.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre la edad?

Todo este tema comenzó cuando Melissa Loza, otra participante de ‘Esto es guerra’, se convirtió en objetivo de los comentarios de Rosángela Espinoza, quien insinuó que la modelo, quien tiene 41 años, ya no debería seguir en el programa, sugiriendo que debería competir con canciones más antiguas como ‘La Gallina Turuleca’.

Frente a ello, la respuesta de Melissa fue contundente, ya que señaló que muchas mujeres desearían verse como ella a esa edad, defendiendo su apariencia a lo largo del programa. Además, Loza también comentó que Espinoza solo tiene seis años menos que ella, por lo que también se acerca a la base cuatro.

Melissa Loza responde a Rosángela Espinoza y revela su edad. (Foto: Captura de TV)

¿Cuántos años tiene Rosángela Espinoza?

El periodista Samuel Suárez, desde su conocida cuenta de Instagram ‘Instarándula’, comentó sobre el caso y reveló la verdadera edad de Rosángela Espinoza. Según Suárez, la chica reality tiene 35 años, lo cual contradecía su previa sugerencia de que ella es mucho más joven.

Según el periodista, la modelo y chica reality nació el 19 de julio de1989, por lo que tiene 35 años y, en tono sarcástico, comentó: “Tú eres igual de prehistórica que la Melissa (Loza). Si te vas a ponerle a reclamarle la edad, tampoco es que tengas 20 años. Te vas a jubilar allá, a este paso, vas a llegar a los 40 y una nueva chibola te va a decir lo mismo. El karma”.

El periodista le recordó a Rosángela que, en más de una ocasión, ha mencionado que dejaría ‘Esto es Guerra’ porque daría paso a una nueva faceta en su vida, pero, al igual que lo han hecho otros personajes como Melissa Loza, Hugo García, Rafael Cardozo, Micheille Soifer, entre otros, la chica reality también ha regresado al programa por un tema de mejores ingresos.

Samuel Suárez le recuerda a Rosángela Espinoza su edad. (Video: Instarándula).

“Yo hace tiempo te escuché ‘no, ya cumplí un ciclo, ya me retiro, no puedo estar todavía en los realitys’ y en la misma vaina de toda la vida. Así que, decirle a alguien que se está ganando su billete porque en verdad, al margen de los realitys, a Melissa (Loza) no le ha ido bien en otros proyectos y eso le genera dinero, igual que tú Rosángela. Vas a llegar a los 50 y vas a estar cargando tu llanta”, afirmó Samuel Suárez riéndose de la situación y del enfrentamiento.

Las burlas continuaron de parte de Suárez hacia Espinoza: “¿No tiene 30? Eso dio a entender en una entrevista. Hijita, si estás por cumplir 35, ya estás así de la jubilación. Toda una vida en ‘Esto es guerra’, ya puedes dar paso a la nueva juventud. Lo que tienes que decir es: ‘Entre dinosaurios no nos podemos atacar’. “Perdóname mi Rous, pero la verdad no ofende. Ya estás para ser presidenta del documental de ‘La era de hielo EEG’. Ya estás para abrir talleres de cómo desentornillar tuercas en tiempo récord. Piénsalo, es negocio. Te quiero Barbie”, puntualizó el periodista.