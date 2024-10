Génesis Tapia responde furiosa a Magaly Medina, le recuerda separación, prisión y tiempo en Latina: “Fuiste un desastre”

Génesis Tapia critica a Magaly Medina por su paso en Latina.

Génesis Tapia no se quedó callada tras los comentarios de Magaly Medina, quien desestimó los logros académicos de la exbailarina. La exchica reality decidió responder con fuerza y no escatimó en palabras al defenderse. Durante un video publicado en sus redes sociales, la hoy abogada recordó un momento difícil en la vida personal de la conductora, cuando la conductora de TV se separó de su esposo Alfredo Zambrano, en 2021. Asimismo, recordó su tiempo en prisión y cuando fue parte de Latina Televisión.

En su arremetida, Génesis fue clara al rechazar que Magaly sea superior a ella, señalando que todos tienen sus problemas personales y que Magaly Medina no es la excepción. “No hables de que eres mejor que yo porque no lo eres. ¿Todos tienen sus problemas, no Magaly? ¿O te tenemos que recordar cuando saliste a decir que tu matrimonio había finalizado?”, expresó con sorna.

La situación a la que Génesis hace referencia ocurrió cuando Magaly Medina anunció públicamente que su relación con Alfredo Zambrano estaba atravesando por una crisis, por lo que habían decidido separarse. Sin embargo, tiempo después, la pareja decidió reconciliarse, lo que para Génesis fue motivo suficiente para criticar a la conductora. En sus declaraciones, no dudó en lanzar un golpe bajo, calificando a Magaly como “payasa” por haber expuesto su separación y luego haber retomado la relación.

Génesis Tapia le responde a Magaly Medina y le aclara que no es menos que ella.

“Y después te reconciliaste. Tienes 50 y tantos años y saliste a decir en televisión nacional que habías terminado con tu marido y regresaste. ¿Quién quedó como payasa? Al final, todo lo que se dice de tu marido... Pero la gente habla, ¿no? Y tú sabrás por qué en su momento anunciaste que te querías separar de él. Entonces, no vengas a minimizar el esfuerzo que hago”, afirmó Tapia con dureza.

Se burla de Magaly Medina y su paso por Latina TV

En medio de su defensa, la exbailarina resaltó el esfuerzo que ha puesto en su formación académica. Asimismo, le aclaró a Magaly Medina, quien le restó importancia a su crecimiento profesional, que aún es bachiller, pero pese ha logrado mucho. Le resaltó también que todo lo que se ha trazado, lo ha logrado con éxito, diferenciándose de la periodista.

Es ahí donde Tapia le recordó a Magaly Medina su pasó por Latina Televisión, donde fue conductora de noticias. “Tus limitaciones solo te permiten conducir un programa de espectáculos, porque hay que recordar, en el noticiero, cuando estuviste en Latina, fuiste un desastre. Es más, en tu programa de espectáculos, cuando intentaste fastidiar a Andrea Llosa, no supiste ni siquiera, leer un examen de ADN, más ridícula imposible. Tú solamente estás ahí para hablar de los demás”, fueron las palabras de la exintegrante de Bienvenida la tarde.

Tapia minimizó la carrera de Magaly Medina y le recalcó que se jacta de estar en un programa de espectáculos en medio de una sociedad que está más pendiente de “la vida ajena que de la propia”. Asimismo, le recalcó: “Yo funcioné en todo lo que quise, a comparación tuya”.

Magaly Medina arremete contra Génesis Tapia por llamarla "ignorante", y ella le responde.

Le recuerda su pasado en la cárcel

Eso no quedó ahí. Génesis no solo defendió su paso por la universidad, sino que también le recordó a Magaly su paso por la cárcel. En una clara referencia a las palabras de Magaly, quien en varias oportunidades ha señalado que ha leído más libros que muchas de las personas a las que critica, la exbailarina no dudó en contestar con un comentario ácido y directo.

“Dices que has leído más libros, cuando estuviste en prisión debiste tener muchísimo tiempo para leer, lástima que no se pueden ver los resultados”, señaló Génesis.

Tapia hizo referencia a la condenada que recibió Magaly Medina en el 2008, por difamación tras haber acusado al futbolista Paolo Guerrero de asistir a una discoteca en pleno periodo de concentración para un partido.

Finalmente, Génesis señaló que seguirán viéndola con el padre de sus hijos. Aunque no aclaró si ya regresaron, la polémica figura de TV le aclaró a la periodista que su dinámica familiar no cambiará por ella.

Esposo de Génesis Tapia fue captado con otra mujer. Composición Infobae Perú