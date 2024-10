Precio de pasajes en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez podría encarecerse, según Ositrán: ¿Desde cuándo?

Los montos de los pasajes que compras para viajar que usan el Aeropuerto Jorge Chávez sí podrían subir, pero dependerá de algunos factores. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) celebró el pasado jueves 17 de octubre el Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios. En el marco de este evento, los funcionarios de la entidad revelaron detalles de las tarifas que pagan los pasajeros —están incluidas ya en los boletos que se compran— en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Como se sabe, el 18 de diciembre se inaugurará el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, una obra de infraestructura que se preparará para recibir a aún más pasajeros, más vuelos y con hasta treces veces más el tamaño que el complejo anterior. Pero, frente a esto, se tendría que recalcular las tarifas que se cobra a los pasajeros a la hora de comprar sus boletos. Añadido a esto, también se ha planteado una tarifa, nueva, que irá para viajeros ‘en transferencia’.

Como los anuncios que se hacen con respecto a estas podrían confundirse, aclaramos el panorama de las tarifas del nuevo complejo que definirá la forma de viajar desde y hacia Lima.

El Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez sí abrirá para el APEC, pero solo para recibir a estos funcionarios, reveló ministra del Mincetur.

¿Subirán las tarifas a usuarios?

Para entender las tarifas del Aeropuerto, primero se debe saber que existe la TUUA, que es la tarifa unificada de uso de aeropuerto y que está incluida en el costo total del pasaje aéreo nacional e internacional. Esta da derecho a los usuarios a usar los servicios del aeropuerto.

“La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) está definida en dólares americanos y se cobra por pasajero por embarcar según el tipo de aeropuerto (clasificados en grupos), diferenciando a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Los pasajeros por embarcar serán definidos como aquellos que poseen una tarjeta de embarque vigente y han ingresado a la zona restringida correspondiente”, detalla Aeropuertos Andinos del Perú.

En el caso del Jorge Chávez, para los pasajeros nacionales esa es de US$ 10,57, mientras que para internacionales es de US$ 26,23. Sin embargo, con el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez estas podrían subir. Las buena noticia es que esto no se prevee para un futuro próximo.

“La vigencia de las actuales tarifas van a llegar hasta el 31 de diciembre de 2026. Con lo cual, a partir del 2027, entrará en vigencia un nuevo factor de productividad, que combinado con la tasa de inflación que se registre nos dará las nuevas tarifas que se apliquen en el Jorge Chávez a partir del año 2027″, aclaró Ricardo Quesada, Gerente de regulación y estudios económicos

Si bien este funcionario, para el programa 24 horas de Panamericana, ha señalado que no descartaría ningún escenario de aumento o no aumento de las tarifas, estás sí se revisarían para ver si es propio que se cobre más o no. Sin embargo, sí hay una nueva tarifa, diferente a estas, que será aplicada para un tipo especial de pasajeros.

Las tarifas del Nuevo Aeropuerto se evaluarán aún en 2027.

¿Qué pasajeros pagarán más?

Hay una nueva tarifa que la Ositrán está previendo aplicar a pasajeros en transferencia, una que no se cobra actualmente. Esto se refiere a los viajantes en tránsito, que desembarcan en el aeropuerto y que hacen escala subiendo a otro avión.

“Hay que recordar que los pasajeros que usan la transferencia también usan el aeropuerto. También usan instalaciones que están a disposición de ellos, por lo tanto tiene sentido que podamos ‘tarificar’ aquellas cosas que están a disposición de los pasajeros. Es un nuevo concepto que no se estaba cobrando en el actual terminal”, aclara.

Anteriormente, Verónica Zambrano, presidenta del Ositrán, explicó para Infobae Perú que la definición de esta tarifa está en proceso, pero que será menor que la tarifa de embarque y desembarque. Asimismo, solo aplicará para los que hagan escala “siempre y cuando bajen del avión”.