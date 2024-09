Profesoras de canto de Milett Figueroa hacen aclaración: “Fue una alumna pasajera, de tres a cuatro clases”

Isabel Iñigo y Shantall hacen aclaración sobre Milett Figueroa | América HOY - América TV

Desde que Milett Figueroa fue anunciada como jurado del programa ‘Cantando 2024′, su capacidad para ocupar ese rol ha sido cuestionada. Ante las críticas, su madre, Martha Valcárcel, salió en su defensa asegurando que la modelo había tomado clases de canto con la cantante cubana Isabel Iñigo y la reconocida intérprete peruana Shantall Young Oneto. No obstante, ambas artistas han desmentido haber sido sus instructoras de forma regular.

En diálogo con el programa ‘América Hoy’, Isabel Iñigo aclaró que su relación con Milett Figueroa fue breve y esporádica. “Hace muchos años que no la veo, solo tuve contacto con ella dos o tres ocasiones, cuando tomó clases conmigo y porque en algún momento pasó por el programa (de Gisela Valcárcel). No fui su coach, pero en algún consejo que otro que le di”, afirmó.

Isabel Iñigo añadió que no sigue el trabajo de Milett Figueroa en la televisión argentina, y que tampoco recuerda su capacidad vocal debido a que compartieron poco tiempo. “No la he escuchado cantar hace muchos años. Fue una alumna mía pasajera, de tres a cuatro clases, con eso yo no puedo determinar cómo es ella en su vida profesional como cantante”, precisó.

Isabel Iñigo aclara que le enseñó canto a Milett Figueroa por un corto tiempo.

Por su parte, Shantall Young Oneto también negó haber sido la maestra habitual de Milett Figueroa, aunque le deseó suerte en el programa argentino. “No soy necesariamente su profesora de canto. Si la van a hacer cantar en el programa, espero que haga un gran trabajo, pero definitivamente necesita un training. Como siempre hemos hablado, si ella quiere dedicarse profesionalmente al canto, tiene que trabajarlo. Espero que no la hagan cantar de la nada”, comentó.

Milett Figueroa fue criticada por sus comentarios

La modelo peruana Milett Figueroa, quien forma parte del jurado en el programa argentino ‘Cantando 2024′, ha generado controversia en redes sociales debido a sus confusos comentarios dirigidos a los participantes durante la emisión del 26 de septiembre. Tras la actuación de la pareja Matías Ale y Martu Scigliano, la peruana evaluó su desempeño de manera que desconcertó a muchos usuarios.

“Martu, eres una excelente cantante y lo estás ayudando un montón, pero aquí se evalúa vocalmente la situación… (Hablándole a Matías) Me encanta la propuesta, que te hayas puesto el pelo azul y que hayas intentado cosas, y traído cosas nuevas. Me gustó el enamoramiento por ahí, me gusta que eres simpático y carismático, pero vocalmente la canción no te ayudó para nada. Emmm, hablamos de, emm, no entraste en tempo. No te ayudó. Es un proceso, no eres cantante, eres un artista completo. Todavía no… no… no encuentro vocalmente”, expresó.

Milett Figueroa genera polémica con sus confusos comentarios en ‘Cantando 2024’.

A pesar de sus nervios, continuó sugiriendo que deberían elegir canciones más rockeras, enfatizando que “cantar no es fácil, pero hay que trabajar”. Aunque sus observaciones fueron críticas, Figueroa otorgó un puntaje de 5 a la pareja, lo que desató una ola de críticas en TikTok, donde se viralizaron sus intervenciones.

Los cibernautas cuestionaron su capacidad como jurado, dejando comentarios como “¿Alguien entendió?” y “Debería tener más experiencia”. Algunos incluso le aconsejaron que colabore más y que no le dé la razón a Magaly Medina, quien ha sido su mayor detractora hasta el momento.

Los comentarios de Milett como jurado desatan críticas en redes sociales. TikTok/reinasincas

¿Qué carrera estudió Milet Figueroa?

Antes de alcanzar la fama en la televisión peruana, Milett Figueroa exploró varias opciones académicas. Comenzó con estudios en Negocios Internacionales, pero tras tres meses se dio cuenta de que no era su camino. Luego intentó con Diseño de Interiores, aunque después de seis meses decidió dejarlo para dedicarse al modelaje, lo que le permitió alcanzar el éxito. También se aventuró en la actuación, aunque su participación en reality shows interrumpió su formación en esta área.

A pesar de las críticas que ha enfrentado en Argentina, su madre, Martha Valcárcel, ha defendido la formación artística de Milett, resaltando que ha estudiado canto con la cantante cubana Isabel Iñigo y la peruana Shantall Young Oneto. Además, ha recibido consejos de algunos miembros de su familia, como su primo Fernando Valcárcel, quien es director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Milett Figueroa ha explorado diversas carreras, destacando su formación en canto y modelaje.

Valcárcel enfatizó que, además de su educación formal, Milett Figueroa ha adquirido experiencia en el escenario como presentadora en eventos con importantes orquestas. “Ella tiene un oído musical educado y ha crecido rodeada de artistas”, señaló su madre, defendiendo así la idoneidad de su hija como jurado en el programa ‘Cantando 2024′.