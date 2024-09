Magaly Medina responde furiosa por qué critica a Milett Figueroa y no a Josetty Hurtado, hija de ‘Chibolín’

Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara por qué no habla de Josetty Hurtado.

Después que Rodrigo González la cuestionara por criticar duramente a Milett Figueroa y no hacer lo mismo con Josetty Hurtado y Génnesis, Magaly Medina inició su programa del 27 de septiembre explicando sus razones. Fiel a su estilo, la conductora se río de las opiniones del conductor de Amor y Fuego y le hizo una aclaración.

“Como si me molestara que me digan mala. No me molesta, es mi segundo nombre, o el primero si quieren. Igualito me da, así que no se desgasten, acá nosotros hacemos lo que nos place, lo que nos gusta, lo que sé que al público le va a agradar”, indicó en un inició.

Acto seguido, Magaly Medina dejó en claro por qué no habla de las hijas de Andrés Hurtado y sí de pareja de Marcelo Tinelli.

“Por si acaso, no seguimos guiones de otros, porque ni en la época de Montesinos seguimos guiones. Ahora no vamos a seguir guiones de cualquier dictadorcito, de un monito con metralleta que nos quiere decir cómo debemos hacer el programa y a quién tenemos de conseguir de enemigos”, indicó Magaly Medina, en clara referencia a Rodrigo González.

La conductora cuestionó que encima el presentador se enoje por no hacer lo que él quiere. “Ay Dios mío, como si me hubiera importado a mí, la molestia de otros. 27 años que me ha llegado. Tres pepinos me importa la molestia de otros. Yo solo soy consecuente conmigo misma. Al diablo el resto, no me importa. No se gasten”, advirtió.

Medina aclaró que no es títere de nadie y que mucho menos necesita a alguien que le esté aplaudiendo cuando habla, en alusión a Gigi Mitre.

“Yo digo, ¿qué comen en las mañanas de desayuno? Varíen su dieta. Vuélvanse veganos, coman más verduras. Para así no anden deseando que a la gente les vaya mal. Tratando de decirme como si yo fuera títere. Algunas personas no se dan cuenta que los únicos títeres que tienen es el que tienen al costado. Yo no necesito titiritero, ¿o me han visto cara de payasita? No necesito a piquichones que aplaudan o repitan todo cuando yo hablo. Así no funciono. Yo solita me defiendo, no necesito acompañante. 27 años sola acá. Síganme tirando barro, que eso se convierte en puntos de rating, gracias”, concluyó.

Dicho esto, Magaly Medina continuó con sus informes.

Magaly Medina responde por qué habla de Milett Figueroa y no de las hijas de Andrés Hurtado. Composición Infobae Perú

¿Qué dijo Rodrigo González?

En su programa del 26 de septiembre, Rodrigo González se refirió a las declaraciones de Magaly Medina en el espacio argentino LAM. El conductor cuestionó las fuertes críticas que hizo la polémica periodista contra la modelo peruana, señalando que su intervención fue “vergonzosa”.

“Magaly por poco y la tildaba de prostituta a Milett Figueroa”, dijo el conductor, cuestionando a Magaly Medina por qué no tiene la misma dureza con las hijas de Andrés Hurtado, Génnesis y Josetty.

“Uno no es lo que dice, es lo que hace”, dijo Rodrigo poniendo en tela de juicio el profesionalismo de la presentadora de ATV. “Te tiembla la boca para tildar a Milett de hasta prostituta, pero a Gennesis y a Josetty se te cose la boca para investigar”, remarcó.

Para Rodrigo González, Medina prefiere poner la puntería a otros personajes en lugar de a figuras vinculadas con Andrés Hurtado, quien enfrenta investigaciones legales por posibles actividades ilícitas.

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina tras su presentación en LAM. | Amor y Fuego.