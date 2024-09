Rodrigo González cuestiona el profesionalismo de Magaly Medina: “Para ser periodista no basta con que tú lo digas”

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina tras su presentación en LAM. | Amor y Fuego.

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, no dudó en criticar fuertemente a Magaly Medina tras sus recientes comentarios sobre Milett Figueroa en una entrevista en el programa argentino LAM. Medina había insinuado que la modelo utilizaba su belleza para conseguir ciertos beneficios, lo que provocó una reacción negativa tanto de los panelistas argentinos como del público.

En su intervención en LAM, Magaly mencionó que “manejaba la información” de que Milett usaba su físico para obtener cosas, lo que incomodó a los presentadores del programa argentino, quienes expresaron su desacuerdo con las insinuaciones. La situación escaló hasta el punto de que el canal América Televisión de Argentina, que transmite LAM, eliminó el enlace en vivo de la entrevista de sus redes sociales.

Rodrigo González, conocido por sus contundentes comentarios, calificó la intervención de Magaly como “vergonzosa” y criticó la manera en que insinuó cosas sobre Milett. “Magaly por poco y la tildaba de prostituta a Milett Figueroa”, afirmó González, señalando que incluso los panelistas de LAM, que suelen ser muy críticos con Milett, frenaron a Magaly en plena transmisión.

Rodrigo González lanza duros comentarios Magaly Medina. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

El conductor también destacó que ser periodista no se basa únicamente en autodenominarse como tal, sino en demostrarlo con el trabajo realizado. “Uno no es lo que dice, es lo que hace”, comentó Rodrigo, poniendo en duda las credenciales de Magaly como periodista. Además, subrayó que el trato que Medina le dio a Milett contrastaba con su silencio en temas más graves relacionados con otras figuras públicas.

Rodrigo González también lanzó duras críticas contra Magaly por supuestamente ignorar o minimizar temas de corrupción en el país. “Te tiembla la boca para tildar a Milett de hasta prostituta, pero a Gennesis y a Josetty se te cose la boca para investigar”, agregó, en referencia a la relación de Magaly con las hijas de Andrés Hurtado, un personaje involucrado en recientes controversias legales.

Finalmente, González concluyó su arremetida señalando que, en lugar de actuar como periodista, Magaly se comporta como una “distractora”, desviando la atención de temas importantes.

Magaly Medina se presentó en LAM y fue encarada por panelistas

En una reciente entrevista en el programa argentino LAM, Magaly Medina sorprendió a los presentes con sus declaraciones sobre Milett Figueroa, insinuando que la modelo habría utilizado su belleza para obtener ciertos beneficios a lo largo de su carrera. “Nosotros manejamos mucha información. Según lo que sabemos, la carrera de Milett no siempre ha sido en televisión. No tengo cómo probarlo, pero hay rumores que no me gustan”, comentó la conductora, tratando de medir sus palabras.

Las panelistas de LAM no tardaron en reaccionar, mostrándose incómodas con los comentarios de Magaly. “No me gusta”, “No hay pruebas” y “Y si lo fuera, la aplaudo”, fueron algunas de las respuestas de las angelitas, quienes expresaron su desacuerdo con las insinuaciones de Medina, destacando que no había evidencia para respaldar sus afirmaciones.

La periodista argentina Yanina Latorre intervino para cuestionar el motivo detrás de las críticas de Magaly, sugiriendo que podría tratarse de algo personal. “¿Qué tiene que ver lo que estás contando con que Milett tenga una carrera en los medios o trabaje bien?”, preguntó Latorre, separando la vida personal de la profesional.

Además, las panelistas defendieron a Milett al señalar que, como pareja de Marcelo Tinelli, tiene derecho a recibir apoyo y oportunidades en su carrera. “¿Por qué no puede ponerla en un lugar de privilegios?”, cuestionaron, sugiriendo que no debería haber ningún problema en que su relación la ayude a crecer profesionalmente.