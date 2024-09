Se hacía pasar por trabajador, ingresaba al Congreso y visitaba entidades públicas: La historia del hijo de José Arriola

El hijo del parlamentario de Podemos Perú es acusado de usurpación de funciones. | Panorama

No es trabajador del Congreso, pero acude casi todos los días desde las 09:00 horas, como la mayoría del personal, y realiza visitas a nombre de la entidad. Se trata de José Arriola Moreno, hijo del parlamentario con el mismo nombre en Podemos Perú. De acuerdo a fuentes de Panorama, el familiar del legislador no solo tiene un lugar asignado, sino que da órdenes y se interesa por temas de despacho.

Consultado por el dominical, el parlamentario no negó su constante asistencia, pero sí que realice funciones propias de la gestión pública. “¿Tiene un fotocheck, algo? He tenido dos infartos, sigo en tratamiento, viene a cuidarme. No viene todos los días. Tiene estudios de salud. Me mide mi glucosa, mi alimentación. Yo no puedo declarar porque mi momento emocional me falla, así que por favor respeten eso como congresistas”, mencionó.

Pese a que insistió en que lo acompañaba, aun cuando al momento de las declaraciones no se encontraba junto a su aparente cuidador, y negó que realizara trámites, registros de visitas, oficios y personal de otras instituciones públicas lo desmienten.

El jefe de la oficina de Comunicaciones en el hospital María Auxiliadora, Fernando Ávila Rosales, no solo confirmó la presencia del hijo de Arriola, sino que se acercó en nombre del Congreso de la República. “La persona vino al hospital para solicitar una cita con los funcionarios, quería una reunión, pero fue denegado. [¿Se presentó como si fuera del Congreso?] Sí, él se presentó como representante”, informó.

Hijo de José Arriola se hacía pasar por trabajador del Congreso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

A ello se le suma una visita a Lidia Flores Ramirez, de la oficina de Trámite Documentario y Archivo del Gobierno Regional de Lima, en la que figura su registro como trabajador del Parlamento. A la reunión no acudió el congresista ni otro trabajador de su despacho. Aunque no se conocen detalles del encuentro, quedó reportada la entrega del oficio N° 0355-2024/ DESP.CONG.JAAT-CR en el que le pide a la presidenta regional de Lima Provincias, Rosa Vásquez Cuadrado, un diagnóstico de déficit de ejecución presupuestal.

Para el penalista Cristian Navarro, José Arriola hijo habría incurrido en causal de usurpación de la función pública. “Él está públicamente anunciándose con una función que no le corresponde. Sin tener título o cargo ejerce función pública de manera indebida. Por ello podría afrontar entre 4 o 7 años”, aclaró el abogado.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se observa una conducta irregular que vincula al hijo del legislador. José Arriola Moreno (pariente del congresista) fue contratado en la Municipalidad de Ate para prestar el servicio de técnico digitador para apoyar el programa de complementación alimentaria, pese a estar impedidos en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.

‘Mocha sueldos’ y esposo de dos mujeres

Alrededor del hoy integrante de la bancada de Podemos Perú existen más cuestionamientos. Anteriormente, ha sido señalado por recortar el sueldo de sus trabajadores y por pagar con dinero del Estado los seguros médicos para su esposa y exesposa.

Sobre el primer hecho en mención, de acuerdo con la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Arriola Tueros habría incurrido en prácticas irregulares al recortar el salario de siete empleados de su despacho, quienes se habrían visto obligados a entregar donativos en forma de alimentos e implementos de cocina destinados a organizaciones de ollas comunes y vasos de leche. La amenaza implícita era perder el empleo si no cumplían con estas exigencias.

Comunicado oficial de la Fiscalía.

Para formalizar estos aportes, se les hizo firmar documentos denominados “Declaración Jurada de Donación Voluntaria”. Esta operación contaba con la complicidad de Yolanda Cuya Llajaruma, quien se desempeñaba como coordinadora parlamentaria hasta diciembre de 2023.

“Yo he sido una subordinada que ha acatado órdenes... Se me dice de frente ‘tú vas a hacer esto’... y yo, como subordinada, por temor a desobedecer, obedecía”, confesó Cuya a un dominical.

Sobre el otro hecho, Cuarto Poder reveló que la Contraloría encontró en una base de datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) que las dos mujeres figuraban como cónyuges del congresista. Se trata de Katia Esperanza García Núñez del Arco, actual pareja de Arriola, por quien el Estado paga S/2.800 mensuales a cambio de un seguro privado Rímac, y su expareja Irma Ernestina Moreno Prieto beneficiaria de un seguro EsSalud.