Juliana Oxenford critica duramente a Fiorella Cayo: “No me parece talentosa ni atractiva”

En una reciente entrevista en el programa de YouTube “Nadie se salva”, la periodista Juliana Oxenford hizo comentarios contundentes sobre Fiorella Cayo, afirmando que no la considera ni talentosa ni atractiva. Durante la conversación, conducida por Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich, Oxenford no se guardó sus opiniones, generando sorpresa entre los presentes.

Todo comenzó cuando Jhovan Tomasevich lanzó una pregunta jocosa a Pablo Saldarriaga, preguntándole si se imaginaba formando parte de Torbellino, el icónico grupo juvenil de los años noventa, junto a Juliana Oxenford. “¿Te imaginas en Torbellino con las Cayo y con Juliana?”, dijo Tomasevich, lo que provocó risas en el estudio.

Juliana Oxenford no tardó en responder y, con su característico estilo directo, confesó que no se consideraba tan hermosa como algunas de las integrantes del grupo. “No, las chicas de Torbellino eran superlindas y yo no era tan linda. Tampoco nunca he sido preciosa, tengo onda, tengo actitud. Daniela Sarfati era una muñeca. La Cayo no, tiene cara de roedor”, comentó, refiriéndose a Fiorella Cayo.

Juliana Oxenford opina sobre el talento de Fiorella Cayo

Este último comentario dejó a los conductores, quienes son amigos y excompañeros de las hermanas Cayo, visiblemente incómodos. Saldarriaga y Calvo, que formaron parte de Torbellino junto a Fiorella y Bárbara Cayo, no pudieron evitar reaccionar con sorpresa y cierta incomodidad. “No, por favor”, se escuchó decir en el set tras la dura crítica de Oxenford.

Gabriel Calvo defiende su amistad con Fiorella Cayo y asegura que no la desollará públicamente.

Sin embargo, Juliana no retrocedió en su opinión. “Bárbara es guapísima. A mí Bárbara me parece la más linda de las Cayo. La menor también es muy bonita, pero la más linda y la más sexy, para mí, siempre ha sido Bárbara. Fiorella no me parece nada linda, tampoco me parece sexy. Tampoco me parece talentosa”, afirmó categóricamente.

Ante esto, Pablo Saldarriaga intentó defender a su excompañera, destacando que Fiorella Cayo era una “popstar”. Sin embargo, Oxenford no estuvo de acuerdo. Cuando Pablo le preguntó si conocía la famosa canción “Poco a poco” que Cayo interpretaba en Torbellino, Juliana no solo afirmó que la conocía, sino que incluso se animó a cantarla, imitando la voz de Fiorella de manera exagerada. “Cómo no le da la voz, o sea, no cantes, dedícate a otra cosa”, sentenció la periodista, entre risas.

A pesar de su dura crítica, Oxenford reconoció que Fiorella ha tenido éxito en otros ámbitos. “Tiene una empresa de baile y le va bien. Es una buena empresaria, pero no es buena artista, no es artista, zapatero a sus zapatos”, agregó.

Para finalizar, Oxenford hizo una comparación entre Fiorella Cayo y la famosa cantante Karol G, relacionándolas con Shakira. “A mí Karol G me parece un personajón y me parece hermosa, pero cómo se sentirá Shakira que venga la otra, que no canta nada. Shakira es una artista mucho más cultivada, o sea no comparemos, hay niveles”, concluyó la periodista.

Juliana Oxenford se confiesa sobre su separación

Juliana Oxenford ha revelado detalles sobre su reciente separación de Milovan Ranovic, el padre de sus hijos, en una entrevista en el programa “Nadie se salva” de La Roro Network. La periodista, conocida por su presencia en redes sociales y su trabajo en medios de comunicación, confirmó la ruptura después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes de una mudanza en su casa en Chorrillos.

La periodista se refirió a su reciente separación del padre de sus hijos, que se hizo público por un informe de ‘Magaly TV La Firme’ | YouTube

Oxenford, quien había mantenido una imagen de estabilidad en su matrimonio en sus redes sociales, decidió hablar abiertamente sobre su situación personal. En la entrevista, expresó su escepticismo sobre las personas que retoman relaciones sentimentales poco tiempo después de una separación.

Según ella, es importante atravesar un duelo adecuado antes de iniciar una nueva relación, y mencionó que no se ve a sí misma en una nueva relación en el futuro cercano. “Yo no me veo en una relación, yo creo que me voy a quedar sola”, afirmó.

La periodista también compartió que su separación no ha sido fácil y que está enfocada en sus hijos y en su carrera profesional. En su aparición en ‘Nadie se salva’, Oxenford también reflexionó sobre la importancia de los duelos tras las rupturas amorosas y cómo estos procesos son necesarios para poder avanzar de manera saludable. Su testimonio ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo a través de mensajes en redes sociales.