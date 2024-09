Andrés Hurtado detenido en clínica: Reacciones y controversia en las redes sociales

Detalles de la detención de Andrés Hurtado en una clínica de San Borja

Andrés Hurtado, conductor del conocido programa televisivo ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, fue detenido de manera sorpresiva por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). La detención ocurrió en la Clínica Novo Q, donde Hurtado se encontraba hospitalizado.

El reconocido artista enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos, cargos que también involucran a la familia Siucho-Miu Lei y a las juezas Elizabeth Peralta, Paola Valdivia y María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. La orden de detención fue emitida por el Poder Judicial a solicitud del fiscal Alcides Chincay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Tras hacerse pública la noticia, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, especialmente dado que Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, es un personaje polémico en la televisión peruana.

Reacciones en redes sociales

Uno de los primeros en difundir la noticia fue el tiktoker de farándula Ric La Torre, quien publicó una foto del conductor y comentó en su cuenta de X (antes Twitter): “Andrés Hurtado detenido. La prensa espera afuera de la Clínica Novo para el traslado del conductor de la TV”. Su publicación generó una avalancha de comentarios entre los usuarios, quienes no dudaron en opinar sobre lo sucedido.

Entre los más destacados se encontraban aquellos que señalaban que Hurtado, lejos de estar escondido, parecía estar aprovechando la atención mediática. “Chibolín nunca estuvo escondido, por lo contrario, creo que esto es perfecto para Dina porque Cerrón sigue escondido y este gobierno sigue con aire”, comentó un usuario. Otros opinaron que la situación era como un “circo” que Hurtado había deseado, sugiriendo que el conductor disfrutaba de la atención pública: “Empezó el circo, lo que quería siempre Chibolín, o sea la atención de cámaras, luces, etc. Ya lo tiene”.

Algunos especulaban sobre las posibles consecuencias legales para el conductor de televisión. “Andrés Hurtado se volverá colaborador eficaz y será un mega juicio de la farándula”, opinó un internauta. Otros fueron más críticos, llamando a Hurtado “proxeneta” y señalando su relación con otros personajes del mundo delictivo: “Detienen preliminarmente al proxeneta Chibolín y quizás fue su soberbia quien lo hizo caer tontamente en la trampa”.

La cobertura mediática y el papel de Magaly Medina

El periodista Fernando Llanos también compartió imágenes exclusivas de Hurtado siendo detenido y confirmó que se le dictaron siete días de detención preliminar. “Dictan 7 días de detención preliminar contra Andrés Hurtado. Diviac ejecutó operativo”, publicó en su cuenta de X.

Además, otro de los aspectos que llamó la atención de los seguidores de la farándula fue la emisión grabada del programa ‘Magaly TV La Firme’. Muchos usuarios en redes sociales se preguntaban si esto se debía a la cobertura sobre Andrés Hurtado, dado que se conocía la cercanía de Magaly Medina con el conductor y fue una de las últimas en comentas sobre los problemas legales de Hurtado.

La cuenta de Farándula Perucha fue una de las primeras en señalar lo curioso del episodio grabado de Magaly: “Qué pasó ‘Magaly TV La Firme’ salió grabado. Por qué será. Será para evitar el tema de Andrés Hurtado”. Este comentario levantó sospechas sobre la relación entre la emisión grabada del programa y la detención de Hurtado.

Phillip Butters se encuentra en la clínica

Entre los periodistas que han estado cubriendo el caso desde las afueras de la Clínica Novo Q, donde fue detenido Hurtado, se encontraba Phillip Butters. Durante su programa ‘Combutters’, el conductor comentó la gravedad de la situación: “Lo han ubicado, han entrado a la clínica y lo van a llevar detenido. Esto no es broma, esto no es un show, esto no es sábados con Andrés; esta es la justicia y él va a tener que saber qué decir y qué hacer con pruebas”.

Butters fue enfático al recalcar que este caso dista mucho del entretenimiento que normalmente acompaña la figura pública de Hurtado. “La cárcel no es un show, es un infierno”, sentenció el periodista, en una dura crítica al conductor televisivo.

Phillip Butters acudió a la clínica donde detuvieron a Andrés Hurtado | ATV Noticias

Augusto Thorndike habla del caso en ‘Magaly TV La Firme’

Otro periodista que también ha opinado sobre el caso de Andrés Hurtado es Augusto Thorndike, quien fue invitado al programa ‘Magaly TV La Firme’ la misma noche en que se dictó la detención preliminar de Hurtado.

Thorndike, que había sido uno de los primeros en destapar el caso de la familia Miu Lei, confirmó que es amigo del conductor, lo que generó una reacción de sorpresa en Magaly Medina, quien lo calificó de “valiente” por hacer tal declaración.

El periodista expresó su asombro ante las revelaciones que salieron a la luz sobre las actividades ilegales de Hurtado, comentando: “Nos ha mostrado lo podrido que está todo el sistema de justicia”. El periodista también resaltó la importancia de que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Por el momento, se espera conocer si Andrés Hurtado será trasladado a la Prefectura en Lima o si permanecerá hospitalizado bajo supervisión policial.