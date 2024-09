Abogado de Andrés Hurtado se entera en vivo del arresto del conductor de televisión

Abogado de Andrés Hurtado se entera en vivo de la detención preliminar cuando se encontraba en una clínica en San Borja

Un hecho inesperado sacudió la noche del jueves en San Borja, cuando el conocido conductor de televisión Andrés Hurtado fue detenido en una clínica de la avenida Las Artes. La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro) ejecutaron la orden de detención preliminar, que se extenderá por siete días, según informó Panamericana.

Hurtado, conocido por su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ en Panamericana Televisión, enfrenta serias acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos. La orden de detención fue emitida por el Poder Judicial a solicitud del fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Sin embargo, alrededor de las 11 p.m. cuando se producía el arresto de Hurtado, su abogado defensor Julio Rodríguez, se encontraba en el set de la casa televisora, ofreciendo una entrevista al programa ‘24 Horas’. La conductora del noticiero le informó en vivo que su patrocinado estaba siendo arrestado de manera preliminar. El letrado Rodríguez solo atinó a comentar que era algo que podría darse, pero que no conocía previamente del hecho, ya que este tipo de detenciones son sin previo aviso.

Julio Rodríguez se enteró en vivo del arresto de Andrés Hurtado en San Borja

Asimismo, relató que apenas había sido acreditado como abogado el día anterior y que aún no tenía acceso a las carpetas fiscales. “Hemos solicitado que nos envíen las copias correspondientes para vislumbrar el panorama completo (...) Me he topado con un Andrés Hurtado convaleciente, eso es parte por lo que él no había acreditado antes un abogado, recién hemos tenido oportunidad de conversar”, declaró Rodríguez.

El caso de Hurtado ha generado un gran revuelo mediático y parece ser el inicio de un caso complejo que incluye a algunas figuras públicas y funcionarios del Estado. La medida de detención preliminar fue dictada por una semana con el fin de asegurar la presencia de Hurtado mientras se profundizan las investigaciones sobre las acusaciones que enfrenta.

La detención de Hurtado no pasó desapercibida para sus colegas del medio. Phillip Butters, conductor de Willax TV, llegó a la clínica vistiendo un saco rojo, lo que llamó la atención de los presentes. El presentador había estado conduciendo su espacio televisivo en la sede Willax TV, que coincidentemente se encuentra en San Borja, en el mismo distrito donde se encontraba ‘Chibolín’. Por lo que rápidamente acudió al establecimiento, al enterarse de la noticia.

Andrés Hurtado 'Chibolín' denunció un complot en su contra desde el programa del periodista Beto Ortiz. (Créditos: Instagram Andrés Hurtado)

En aprietos

La abogada penalista Romy Chang indicó que la Fiscalía podría pedir hasta 36 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien recientemente fue detenido de manera preliminar como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y cohecho activo.

En conversación con RPP, la mujer de leyes indicó que la situación legal de Hurtado es muy complicada debido a la gravedad de los cargos que se le imputan. Asimismo, indicó que se podría solicitar entre 9 a 36 meses de prisión preventiva.

“Lo más probable es que se pida una prisión preventiva en su contra porque ha surgido una serie de elementos. Y si la prisión preventiva no llega aquí, en los otros casos en una posibilidad. En principio, serían por nueve meses, pero si es que el caso es complejo, por lavado de activos, eventualmente podría duplicarse el caso. Incluso podría llegar hasta los 36 meses, si se considera que es él es parte de algún tipo de organización criminal”, indicó.

La abogada penalista indicó que cada caso es independiente y que cada fiscal tiene que buscar garantizar que la investigación pueda culminar exitosamente. Como se sabe, a Andrés Hurtado se le investiga por lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho activo.

“La situación es muy complicada porque cada investigación es independiente. Esto significa que hoy el fiscal Alcides Chinchay puede haber pedido la detención preliminar, pero mañana también podría hacerlo la fiscal de lavado de activos y pasado mañana podría hacerlo la fiscalía común. Son casos independientes. Cada fiscal tiene que buscar garantizar que el caso pueda culminar exitosamente. Entonces, que uno ya haya arrancado esta secuela, significa que posiblemente los demás tomen el mismo rumbo”, señaló.