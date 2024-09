Ana Siucho y el lavado de activos: cinco claves para entender el caso legal que envuelve a la esposa de Edison Flores

Recientemente, Ana Siucho participó en una entrevista con el periodista Beto Ortiz, donde abordó acusaciones sobre sus hermanos relacionados con actividades ilícitas. (Foto: Composición)

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, participó este martes 17 como testigo en la investigación que se lleva a cabo en la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en el Centro de Lima. Esta diligencia se relaciona con el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien se ha visto envuelto durante estas últimas semanas en un presunto caso de lavado de activos, que también involucra directamente a la familia política del popular ‘Orejas’.

Para entender más acerca de las posibles implicancias penales a las que podría estar relacionada Siucho Neyra y su entorno más cercano, Infobae Perú conversó con el abogado y experto penalista Hugo Mendoza Malpartida, quien dio más luces y presentó los posibles escensarios legales que enfrentaría; además que deslizó la posibilidad de que el futbolista también sea investigado por el Ministerio Público.

¿Quién es Ana Siucho?

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison “Orejas” Flores, nació en Lima y estudió Medicina Humana. Actualmente mantiene una cuenta activa en Instagram con más de 580 mil seguidores y está en el foco de atención durante las últimas semanas.

Ana conoció a Edison gracias a su hermano, el futbolista Roberto Siucho, quien juega para el Shanghai Shenxin en China. Los presentó en una reunión cuando ambos jugaban en Universitario de Deportes. La pareja se casó el 21 de diciembre de 2019 y celebraron una gran fiesta en el Estadio Monumental.

Recientemente, Ana Siucho participó en una entrevista con el periodista Beto Ortiz, donde abordó acusaciones sobre sus hermanos relacionados con actividades ilícitas. Defendió a su familia y aclaró que su estabilidad económica proviene de la exitosa carrera de Edison como futbolista y mencionó que también dirige una pequeña empresa de ropa para bebés.

¿Por qué está implicada?

En el contexto de las investigaciones contra el presentador de televisión Andrés Hurtado, varias personas han sido citadas a declarar, incluyendo a Ana Siucho. La esposa del popular ‘Orejas’ se presentó ante la fiscalía este martes 17 de septiembre, pero evitó hacer declaraciones a la prensa.

Las investigaciones comenzaron a raíz de declaraciones de Siucho Neyra en el programa “Beto a Saber”, donde habló sobre su hermano, Roberto Siucho, quien habría recibido ayuda de Hurtado para obtener la nacionalidad china a cambio de favores. Según Ana, Roberto le dio a Hurtado un automóvil deportivo, valuado en 32 mil dólares, a nombre de su esposo Edison Flores. Además, por haberle pedido la suma de un millón de dólares por liberar un cargamento de 100 kilos de oro incautado.

En una extensa entrevista con Beto Ortiz, Ana detalló la relación de su familia con el presentador conocido como “Chibolín”. Los hermanos Siucho habrían decidido distanciarse de Hurtado en 2021, pero antes de eso, Hurtado le advirtió a Iván Siucho sobre una posible investigación de lavado de activos y le ofreció ayuda a cambio de 100 mil dólares. Sin embargo, Iván solo pudo entregarle 20 mil dólares como adelanto.

Siucho aclaró que ni ella ni Edison Flores tienen amistad con Hurtado y que su hermano Iván solo actuó como intermediario en una negociación entre Hurtado y su primo, Javier Miu Lei, actualmente investigado por lavado de activos.

Ana defendió la integridad de su familia, asegurando que Iván Siucho realiza actividades de compra de oro de manera legal y no está involucrado en minería ilegal.

¿La investigación alcanza a Edison Flores?

Según lo ha señalado el abogado penalista Hugo Mendoza, la Fiscalía sí tiene la posibilidad y la viabilidad de implicar a Edison Flores, porque, a pesar que Ana Siucho haya hecho una demarcación entre el patrimonio del futbolista y con la de su familia y hermanos, existe una propiedad a nombre del popular ‘Orejas’ que se le entregó a Andrés Hurtado: el automóvil deportivo valorizado en 32 mil dólares.

Como se recuerda, según Siucho Neyra, este vehículo fue entregado por Roberto Siucho a ‘Chibolín’, como parte del pago por sus diligencias en la Superintendencia de Migraciones. “En general, al estar incolucrado con la familia Siucho, definitivamente también la Fiscalía podría manejar una hipótesis de investigación para involucrar a Edison Flores”, explica el especialista, para lo cual generó una hipótesis:

“Si yo sé que los Siucho vienen laborando o generando riquesas de la minería ilegal, ergo, fuente ilícita, y generan ingentes cantidades de dinero como se está investigando; y teniendo en cuenta la experiencia de las personas que lavan dinero, tratan de colocar su dinero ilícito en distintos lugares, formando empresas, haciendo transferencias, comprando bienes... ¿Por qué no pensar también inyectar en el círculo familiar más cercano, que es lo común de los lavadores?”, propone Mendoza.

“De que lo pueden implicar bajo esa hipótesis, lo pueden hacer y hurgar e investigar todas sus cuentas, patrimonios, ingresos, egresos, etc”, alertó.

¿Ana Siucho podría ir a prisión?

Al ser consultado sobre la situación legal de la esposa del futbolista, el letrado señaló que ella también podría ser investigada bajo el mismo sentido que Edison Flores: para hurgar si tiene algún patrimonio por lavado de activos, llámese cuentas, empresas offshore, bienes, de ingentes cantidades de dinero que probablemente no podría justificar.

“Entonces, bajo esa misma hipótesis, de que sus hermanos también inyectarían dinero o también es parte de la mecánica y el comportamiento de estas personas que cometen lavado, también la podrían involucrar”, señaló Mendoza Malpartida.

“Y por el tema de tráfico (de influencias), como ella misma declaró que en su delante hicieron tráfico, bueno, no denunció, no estaba obligada tampoco a hacerlo, pero sí es un testigo de tráfico de influencias, porque ella lo presenció, pero de ahí que la involucren en ese tema de tráfico es más difícil, porque, según dijo, no participó directamente de la entrega de dinero [o bienes]”. agregó.

Juez Concepción Carhuancho estaría implicado

Cabe mencionar que Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha sido llamado a testificar por la Fiscalía de la Nación en el caso de presunto lavado de activos que involucra tanto a su hermano Iván Siucho como a su primo Javier Miu Lei.

Jimmy Pflucker Pinillos, accionista y representante de la empresa Paltarumi SAC, y fiscales como Lucía Pompello Sal y Rosas Guerrero también han recibido citaciones. Entre los llamados a declarar se encuentran Diego Miu Lei y Martín Siucho Neira.

Cabe destacar que la investigación está liderada por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y se centra en la supuesta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado por parte de Hurtado. Entre las acusaciones se encuentra la de que él y la fiscal Elizabeth Peralta habrían recibido un millón de dólares para facilitar la devolución de un lote de 200 kilos de oro incautado a Javier Miu Lei.

Según informaciones, un testigo mencionado por Panorama sugirió que Andrés Hurtado ayudó a Javier Miu Lei a iniciar una investigación en el Ministerio Público contra Jimmy Pflucker, competidor en el negocio del oro.

Esta información se complementa con la decisión del juez Concepción Carhuancho de denegar la devolución y confirmar la incautación de un lote de oro perteneciente a las empresas mineras Veta Dorada y Las Lomas, vinculadas a Javier Miu Lei. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional devolvió parte del oro a dichas empresas tras una apelación.