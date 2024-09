Días claves contra Andrés Hurtado: Ana Siucho y Javier Miu Lei se presentaron ante la Fiscalía este martes 17

Fiscalía cita a Ana Siucho para declarar en investigación a Andrés Hurtado| Panamericana

El caso de Andrés Hurtado ya está en la mira de la Fiscalía de la Nación tras el inicio de diligencias por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Es así como han citado a los testigos para recabar la información correspondiente contra el conductor de televisión luego de revelarse que tendría injerencias.

De esta manera, Augusto Javier Miu Lei ha sido citado hoy martes 17 de septiembre a las 9:30 a.m. Mientras que, Ana Siucho Neira, esposa del jugador peruano Edison Flores, deberá asistir a las 11:30 a.m.

Por su parte, Francisco Iván Siucho Neira tendrá que volver a la sede del Ministerio Público este miércoles 18 de septiembre a las 9:30 a.m. (Cabe recordar que el cuñado del futbolista también está involucrado en el caso los ‘Waykis en la Sombra’, donde es testigo protegido).

Además, en el documento aparece en nombre de Richard Concepción Carhuancho, quien también fue citado.

Días claves en investigación

De esta manera, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta, Augusto Javier Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira. Esta situación se da luego de las declaraciones de Ana Siucho en una entrevista en el programa Beto a Saber.

A esto se suma una confesión sincera, donde señala que el presentador de televisión se jactaba de ser “operador” de la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, a quien llamaba ‘la mami’. Además, que la doctora había ayudado a ambas familias.

“Nos dijo que él era el operador de la fiscal. Yo le corro traslado lo que me dijo el señor Andrés Hurtado a mi primo Javier Miu Lei, y en ese momento, ‘el chifa’ me dice que sí, no hay problema con eso, pero ya que Andrés Hurtado le había dicho que el operador de la doctora Elizabeth Peralta que le preguntase si podía ver su tema, ahora sí era un tema para favorecer a Javier Miu Lei alias ‘Chifa’”, se lee en el documento que accedió Panorama.

Fuente: Panorama

Como se recuerda, la esposa del jugador peruano señaló que se le habría pagado al conductor un millón de dólares. Además, enfatizó que le ayudó a su hermano a agilizar el proceso para perder la nacionalidad nacional en Migraciones.

La confesión sincera también reveló que Hurtado les ofreció ayuda en temas de lavado de activos. De este modo, Miu Lei habría pedido que le abran una investigación a la empresa Paltarumi al verse amenazados.

“Le muestra a mi primo y a mí un legajo de documentos, indicándoles ‘misión cumplida, mi madre hizo su trabajo’ y enseña los documentos del proceso de L.A que le habían abierto a Paltarumi”, se lee.

Las empresas de Hurtado

No obstante, el Ministerio Público ha puesto en la mira los ingresos de Hurtado, debido a que no tiene bienes a su nombre, a pesar de que los evidencia en redes sociales. Es así como los indicios buscan determinar a dónde van las ganancias obtenidas.

De acuerdo con el dominical, en el 2013 creó Revolution Moda y Accesorios SAC. Mientras que, en el 2014, fundó AH Company Entertainment SAC. En el 2019, registró la empresa AH Entertainment Company SAC.

En el 2022 también fundaría la empresa AH Gold Entertainment. Sin embargo, otra compañía tenía que ser creada para las donaciones que haría y así empieza Andrés Hurtado ONG (2019) y ONG Andrés Hurtado (2024).

El 9 de septiembre se realizó una “diligencia de registro de oficina pública y de exhibición de documentos” en la oficina de la fiscal Elizabeth Peralta del Cercado de Lima.

La Fiscalía declaró que el caso fue como “complejo” y el plazo de las diligencias sería en ocho meses. El conductor siempre ha ostentado su lujosa vida no solo en el Perú, sino también en el extranjero, donde acudió a adquirir prendas en tiendas consideradas como las más caras del mundo. Estos videos serían claves para la Fiscalía.