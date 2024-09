Andrea San Martín niega que Deyvis Orosco le haya hecho varios favores “No es mi amigo”. ATV: 'Magaly TV La Firme'

Luego de la entrevista que Andrea San Martín dio a Magaly Medina en su programa, aclarando que ella no sabía el motivo de la reunión que pretendía tener Deyvis Orosco con ella y negar que no le haya pedido varios favores, ambos personajes se enviaron mensajes.

Los conflictos entre la empresaria y el cantante de cumbia no acaban y esta vez ambos usaron su cuenta de Instagram para enviarse mensaje acusándose de no tener pruebas que confirmen sus argumentos.

Todo comenzó cuando Andrea San Martín reveló en ‘Magaly TV La Firme’ que el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ le había hecho una videollamada a altas horas de la noche, y tras no contestarle le escribió ‘llámame’ por Whatsapp.

Aunque San Martín aseguró que no respondió porque lo consideró fuera de lugar, la revelación generó un gran revuelo, especialmente por la estabilidad que parecía tener la relación entre Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

De inmediato, Deyvis Orosco grabó un video en sus redes sociales y explicó que intentó comunicarse con su expareja por motivos laborales y aseguró que había hablado previamente con Karen Capuñay, representante de la radio donde San Martín trabaja.

Andrea San Martín y Deyvis Orosco se envían indirectas luego de que la influencer salió en el set de Magaly Medina. América Tv.

Sin embargo, Andrea salió una vez más en Magaly Medina y desmintió categóricamente la versión de Orosco. Afirmó que Capuñay no estaba al tanto de la llamada y que fue ella misma quien le informó a la empresaria lo sucedido con el cantante.

Luego de ellos usó sus redes sociales para enviar un mensaje que estaría destinado a su expareja Deyvis Orosco. “No discutas con quienes tienen pruebas de todo”. Este mensaje sería una especie de advertencia al intérprete de ya no salir a explicar una comunicación del cual la ”Ojiverde” tendría pruebas, respaldando su versión.

Andrea San Martín envió indirecta a Deyvis Orosco desde su Instagram.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez respondieron

Pero esto no quedó ahí, pues Deyvis Orosco y su esposa Cassandra Sánchez de Lamadrid a las pocas horas también publicaron un mensaje que estaría dirigido a Andrea San Martín. El cantante y la empresaria han decidido no dejar que los comentarios de la influencer los perturbe y ambos han compartido un texto donde prácticamente indican que Andrea está mintiendo.

“No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras”, fue lo que ambos compartieron en sus redes sociales.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid le envían indirecta a Andrea San Martín. Instagram.

Además de ello, Deyvis Orosco ha afirmado que tiene el total respaldo de la madre de su hijo y está al tanto de todos sus movimientos y que inclusive le advirtió acerca de las actitudes de la blogger en maternidad.

“Mi esposa está al tanto de todo y me dijo que tenga cuidado, tal vez, quizás pequé de ingenuo, porque yo sí coincido que las relaciones a lo largo de los años pueden terminar bien, pero este no ha sido el caso...”, reveló.

Asimismo, indicó que se pronunciará las veces que sea necesario con la finalidad de que no se desprestigie el nombre de su esposa. “Tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra) no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar...”, indicó en el video que compartió.

Deyvis Orosco asegura que su esposa Cassandra Sánchez sabía de su llamada a Andrea San Martín. TikTok.

Por su lado, la hija de Jessica Newton ha demostrado un respaldo firme hacia su pareja, lo que ha desatado una ola de opiniones en redes sociales. La empresaria ha salido a responder a los detractores que la han calificado de ciego por confiar por confiar en su relación.

“Yo también estuve ciega como tú ahora con Deyvis”, le escribió una usuaria. “Vives más tranquila cuando te das cuenta que tu felicidad puede activar traumas externos de otras personas y por eso no hay que tomarlo personal. Empatizo contigo por lo que te haya pasado, pero no me lo cargues a mí o a mi relación. Ojalá encuentres forma de soltar el resentimiento que aún perdura en ti”, respondió Cassandra.

Cassandra Sánchez de Lamadrid responde a usuaria y defiende su relación con Deyvis Orosco. IG