Nuevos chats revelan que Juan José Santiváñez habría traicionado a Harvey Colchado para ser ministro de Dina Boluarte

Cambio de discurso. Apenas llegó al Mininter, Santiváñez cuestionó a la DIVIAC. Foto: composición Infobae-Andina.

“Ellos querían a alguien que se encargara de René y yo dije que nunca lo haría”. Ese fue uno de los mensajes que Juan José Santiváñez envió a su ex amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé (Culebra) en el que aseguraba su respaldo al entonces jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado. Esta comunicación es parte del material que fu extraído de los celulares que entregó ‘Culebra’ al Ministerio Público.

En la conversación, Santiváñez manifestaba su tristeza por no haber sido escogido por Dina Boluarte para presidir el Ministerio del Interior. Según el abogado, el Ejecutivo optó por otra persona debido a su negativa de retirar a Harvey Colchado, a quien se refiere como ‘René’, del mando de la Diviac.

‘Ellos querían a alguien que se encargara de René y yo dije que nunca lo haría. Creo que eso fue lo que definió la decisión, pero prefiero ser leal a mis amigos y a mis convicciones que deberle algo a alguien por un cargo’, escribía el ministro.

Entonces, ¿en qué momento Juan José Santiváñez pasó de asegurar lealtad a sus amigos a convertirse en uno de los escuderos de la mandataria? Al parecer, las ansias que tenía por llegar al Mininter, que son evidenciadas en su comunicación con ‘Culebra’, hicieron que olvide la lealtad a sus amigos y apenas llegó al cargo comenzó a cuestionar el presupuesto asignado a la Diviac.

El capitán PNP Junior Izquierdo se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: Congreso.

Santiváñez y su deseo de llegar al Mininter

Según las conversaciones que difundió el dominical, Juan José Santiváñez quería llegar a la ‘Casa Grande’ desde enero de 2024, cuando Víctor Torres estaba al mando del Mininter.

El 25 de enero, Santiváñez le cuenta emocionado a ‘Culebra’ que lo llamaron de Palacio de Gobierno y podría ser el nuevo ministro del Interior. “Amigo, ya me llamaron de Casa Grande (Palacio de Gobierno). Por favor, necesito que hables con René (Harvey Colchado), que no me vayan a fregar los antecesores”, escribió.

El 18 de febrero, Santiváñez fue nombrado jefe de gabinete de Asesores del ministro Torres y volvió a contactarse con Izquierdo para pedirle su apoyo. En las comunicaciones posteriores, le contó que era amigo personal de Gustavo Adrianzén y lo estaban considerando para el cargo, también aseguró que defendería a Colchado por el agradecimiento que le tenía.

“El premier es mi amigo personal y ya me pidió mi CV. Dile a Harvey que somos amigos. Yo lo voy a cuidar siempre, me lo demostró. Y yo soy un hombre agradecido”, se lee en la conversación.

Tras la salida de Torres, Santiváñez esperaba ser parte del gabinete Adrianzén, sin embargo, Dina Boluarte designó a Walter Ortiz en su lugar. Según Santiváñez él no fue elegido por el apoyo que siempre brindó a Harvey Colchado.

Dina Boluarte mantiene a Juan José Santiváñez pese a cuestionamientos. Foto: Andina

Conversaciones respaldadas por el Ministerio Público

El dominical Panorama tuvo acceso a dos informes forenses del Ministerio Público que llevan el sello de la cadena de software “Cellebrite”, una herramienta forense de inteligencia artificial utilizada para la extracción de contenido de dispositivos móviles, reconocida y empleada incluso por el FBI. Es con este software que se revisaron los dos celulares entregados por Junior Izquierdo, el contenido íntegro de dichos documentos ha sido entregado a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, confirmó que con esta herramienta se verificó que las conversaciones son fidedignas y no están adulteradas.

Cuestionamientos hacia Colchado

Como se recuerda, apenas Santiváñez juró como ministro, en mayo de 2024, respaldó la decisión de su predecesor de desactivar el equipo especial de la PNP que trabajaba con el Eficcop y cuestionó el presupuesto que gastaba. “(...) un equipo que además le costaba dinero al Estado... el grupo especial... aproximadamente 1 millón de soles al mes, casi 15 millones de soles al año”, declaró en una entrevista a Milagros Leiva.

El 27 de mayo, a solo diez días de que Santiváñez llegó al Mininter, se abrió un nuevo proceso disciplinario contra Harvey Colchado por haber liderado el allanamiento a la casa de Dina Boluarte.

Luego, el 27 de junio, el abogado de Colchado reveló que había la intención de detener a su defendido. Este pedido de la Fiscalía surgió a raíz de una declaración del ministro del Interior sobre posibles irregularidades financieras en la Diviac. En sus declaraciones, Santiváñez dio a entender que durante el periodo en que el coronel Harvey Colchado dirigió el equipo, se habrían cometido fallos en el manejo del presupuesto.

Dos días después, el 29 de junio, el Ministro del Interior envió una carta notarial a Colchado exigiéndole que se rectifique en un plazo de 24 horas por haberlo difamado en medios de comunicación. Lo curioso es que el capitán Colchado no había dado ni una declaración a la prensa.