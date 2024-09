‘Hablando Huevadas’ conquista el Madison Square Garden: Ricardo Mendoza y Jorge Luna hacen historia en Nueva York. (Video: Instagram Cathy Sáenz).

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los creadores y conductores de ‘Hablando Huevadas’, lograron un hito histórico el pasado 13 de septiembre al convertirse en los primeros comediantes hispanohablantes en llenar el icónico Madison Square Garden, en Nueva York.

El dúo peruano no solo llevó su característico humor irreverente a una de las arenas más emblemáticas del mundo, sino que también logró conectar de manera especial con su público, compuesto en su mayoría por la comunidad latina.

Una entrada triunfal al Madison Square Garden

Desde horas antes del inicio del show, el ambiente en los alrededores del Madison Square Garden ya anticipaba lo que sería una noche memorable. Con las entradas agotadas desde semanas antes, miles de fanáticos llegaron puntualmente, siguiendo la irónica advertencia que Jorge Luna y Ricardo Mendoza hicieron en sus redes sociales: “No se pasen de peruanos. Empieza puntual, a las 8:00 p.m., nos van a encontrar ya en el escenario. No me cag*** el video”.

El espectáculo comenzó a las 8:00 p.m. hora local de Nueva York, con una ovación ensordecedora cuando los comediantes pisaron el escenario. Ricardo Mendoza fue el primero en hablar, saludando al público con un energético “Hola, Nueva York, ¿cómo están?”. La respuesta fue inmediata, con miles de asistentes gritando y aplaudiendo en señal de entusiasmo.

Por su parte, Jorge Luna, pareció estar bastante conmovido por todo lo vivido, ya que se quedó en silencio durante algunos segundos al ver el Madison Square Garden completamente lleno.

“Hoy están haciendo historia todos ustedes, amigos”, comentó Ricardo Mendoza mientras la multitud coreaba “¡Perú, Perú, Perú!”. La emoción fue palpable, no solo en los comediantes, sino también en los asistentes, que reconocieron el logro de los humoristas.

Un show a la altura del escenario de Nueva York

El espectáculo, que duró casi dos horas, estuvo lleno de los elementos que han caracterizado a ‘Hablando Huevadas’: humor ácido, críticas sociales, y la interacción directa con el público. Jorge y Ricardo no dejaron de hacer bromas sobre la experiencia de llevar su comedia a un escenario tan imponente como el Madison Square Garden, pero también mostraron agradecimiento por la oportunidad de presentarse ante una audiencia internacional.

El trabajo de producción fue impecable. Cathy Sáenz, productora del show, estuvo a cargo de coordinar las luces y proyecciones que acompañaban cada segmento de la presentación, lo que le dio un toque especial y de gran calidad visual al espectáculo. A través de sus redes sociales, Sáenz compartió algunos momentos detrás de escena y expresó su orgullo por lo logrado aquella noche.

Mateo Garrido Lecca y Gabriel “El Cholo” Mena, dos reconocidos comediantes peruanos, estuvieron presentes como invitados especiales, sumando su propio humor al espectáculo. Su participación fue recibida con entusiasmo por el público, que celebró la representación peruana en uno de los escenarios más importantes del mundo.

‘Magaly TV La Firme’ y su cobertura del evento

El evento no solo captó la atención de los fanáticos, sino también de medios peruanos de gran relevancia, como ‘Magaly TV La Firme’. Magaly Medina, conductora del programa de espectáculos, quien en más de una ocasión ha criticado el humor de ‘Hablando Huevadas’, no dudó en reconocer el logro histórico de Luna y Mendoza.

Magaly Medina anuncia que su programa cubrirá show de Hablando Huevadas en New York. Magaly TV La Firme

En su programa del 10 de septiembre, anunció con orgullo que su equipo sería el único medio peruano autorizado para grabar el show en el Madison Square Garden. “Los he criticado, los he ampayado, pero no puedo negar su talento”, comentó Medina. “Este es un hito, y me alegra que mi programa sea parte de ello”.

Por ello, se espera que el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ haya estado presente durante todo el evento, registrando imágenes exclusivas que serán presentadas en las próximas ediciones del programa. Medina también resaltó que, a pesar de las controversias que han rodeado a los conductores, el éxito de ‘Hablando Huevadas’ es innegable y muestra el poder de convocatoria que tienen.