Paco Bazán cuestiona a Magaly Medina por usar ojo turco siendo católica: “Es un símbolo de otra religión”

Paco Bazán cuestiona a Magaly Medina por usar ojo turco | Magaly TV La Firme

Paco Bazán desató polémica al cuestionar el uso de un ojo turco por parte de Magaly Medina. El exfutbolista, quien se encuentra en medio de un enfrentamiento mediático con Jesús Alzamora, afirmó que este amuleto egipcio, tradicionalmente utilizado para proteger contra la envidia y el mal de ojo, no es apropiado para una persona que profesa la fe católica.

“Yo soy muy observador. Me llamó la atención eso [que Jesús Alzamora usara un denario y un collar de energías], así como también me llama la atención que tú, siendo católica, uses un ojo turco”, declaró el exarquero durante su entrevista con Magaly Medina, que tuvo lugar este miércoles 11 de septiembre.

Al percibir la reacción de la conductora, Paco Bazán aclaró rápidamente que su intención no era cuestionar la fe de Magaly Medina, sino expresar su desacuerdo con el uso de amuletos de otra religión por parte de personas católicas.

“No te juzgo, yo respeto eso, pero un católico de fe viva no usaría un ojo turco. Es un tema de consecuencia, es tener clara tu fe. Si tú sigues a Jesucristo, no se puede tener un símbolo de otra religión. No es un tema de fanatismo”, sostuvo el también presentador, intentando que Magaly Medina no se sintiera ofendida por sus comentarios.

Paco Bazán cuestionó a Magaly Medina por llevar un amuleto egipcio a pesar de ser católica.

Magaly Medina defendió su ojo turco

Frente al cuestionamiento de Paco Bazán sobre el ojo turco que usa como parte de su vestimenta, Magaly Medina respondió de inmediato. Fiel a su estilo, la periodista indicó que poco o nada le importa lo que piense el exfutbolista, ya que incluso ha hecho caso omiso a los comentarios de sus propias amistades.

“Si me juzgas, me llega, no me voy a poner a llorar por eso. El amuleto tiene una historia. Hay mucha gente que me ha dicho que me quite esa idiotez porque no hace juego con mi ropa, y yo no me voy a ofender por eso. Yo sé por qué lo tengo, sé cuál es la historia detrás”, expresó tranquila.

Antes de acabar con la entrevista, Magaly Medina le dio un consejo a su compañera de canal: “Tampoco hay que ser fanático. No podemos obligar a todos a pensar como uno quiere, sobre todo la religión, que es como la política, muy sensible”.

Magaly Medina no se quedó callada ante las críticas de Paco Bazán.

Paco Bazan envió carta notarial a Jesús Alzamora

El conflicto entre Paco Bazán y Jesús Alzamora continúa intensificándose. El conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ ha decidido tomar acciones legales contra el actor peruano, presentando una carta notarial que exige a Alzamora probar sus duras acusaciones, entre ellas el calificativo de “odiador de niños”.

El enfrentamiento surgió cuando Jesús Alzamora criticó públicamente a Paco Bazán por comentarios sobre los accesorios personales del expresentador de Latina TV, como una cadena y un collar, que tienen un profundo significado familiar para él. Alzamora, quien se posiciona como un defensor de la “televisión blanca”, acusó al exfutbolista de hacer comentarios ofensivos sobre estos objetos personales.

Paco Bazán furioso contra Jesús Alzamora por meterse con su familia y llamarlo 'odiador de niños'. Composición Infobae Perú

Paco Bazán respondió a las acusaciones de Alzamora en el programa ‘Magaly TV La Firme’, rechazando firmemente las críticas y defendiendo su vida personal, incluida su situación matrimonial, que Alzamora mencionó en sus comentarios. Además, confirmó que su abogado ha enviado una carta notarial al exconductor de ‘La Voz Perú’, acusándolo de difamación y de buscar dañarlo de manera deliberada.

“Mi abogado ya te ha enviado la carta notarial, y ahora el asunto está en el ámbito legal adecuado. No volveré a comentar sobre esto,” afirmó Bazán, subrayando que la disputa ha sido formalmente traspasada al entorno legal.