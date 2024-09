Rafael López Aliaga afirma que Alemania fue impactada por una bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, pero esto nunca sucedió

El alcalde de Lima difundió un dato histórico erróneo al decir que Alemania sufrió el ataque de una bomba nuclear. (Fuente: Municipalidad de Lima)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó durante un evento del municipio que Alemania fue impactada por bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, esto nunca sucedió.

“Quiero pedirles algo, no se dejen engañar... más ríos de sangre, por ahí no es. Miren países que son ejemplo del mundo: Japón, Alemania, les metieron bomba atómica, los destrozaron después de la Segunda Guerra Mundial, en dos generaciones se recuperan, porque son bien unidos. Son dos naciones muy unidas, trabajan juntas, no están peleándose entre ellos, ni haciendo discurso de odio”, dijo durante la inauguración de una losa deportiva en Independencia.

“Aquí nos han envenenado, lamentablemente, mucha gente miserable, con un fin extranjero. Esto viene de dinero, de Venezuela, en mi opinión, de Cuba, de Nicaragua, o hasta de Bolivia. Es gente que quiere destrozar al Perú para llevarlo a la miseria que estamos viendo y a la dictadura que se impone”, agregó.

En otro momento de su discurso, el burgomaestre hizo referencia a un incidente que ocurrió en San Román, Puno, cuando inauguraba un hospital. En ese momento, una persona que se encontraba entre los manifestantes le arrojó orina.

"Nos sobra la plata”: Rafael López Aliaga afirma que sacó a MML de la “quiebra” pese a millonario endeudamiento| Andina

Sin embargo, el alcalde afirmó en Independencia que esto no lo iba a disuadir a seguir trabajando y que planeaba volver a la región en el futuro para inaugurar otro establecimiento.

“Tengo el placer de haber inaugurado un hospital en Juliaca, a pesar de que haya gente desadaptada, gente que se va por el odio, que va por la espalda. Pero a ‘Porky’ no lo para nadie. A la señora que me tiró los orines yo la perdono y rezo por ella, para que tenga amor en su alma. Es la única manera”, dijo.

“¿Qué está primero, el beneficio de toda Juliaca o el grito de ocho o diez personas que te tiran orina? (...) Para mí es un honor, es un orgullo. Hay que tener amor, y el amor lleva justamente al coraje. El que ama tiene fuerza, tiene alegría, y por eso me salió una risa espontánea. No le dije nada”, agregó.

Finalmente, mostró su desacuerdo con la salida de Javier González-Olachea como ministro de Relaciones Exteriores. “Ahora entran en duda, no sé si es legítimo o no legítimo. Toda Europa, el hemisferio norte, muchos países del hemisferio sur, claramente detectan el problema y lo dicen, pero aquí estamos en una cosa que no camina”, manifestó.

López Aliaga continuará siendo investigado

El Poder Judicial ha decidido que el burgomaestre siga bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos. Esta resolución se deriva de la negativa a su solicitud de archivo del caso mediante la excepción de improcedencia de acción, lo que mantiene el proceso en curso.

La controversia se remonta al escándalo mundial conocido como los Panama Papers, donde se revelaron los nombres de varios individuos y empresas que supuestamente utilizaron sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar activos de dudosa procedencia.

La Fiscalía afirma que López Aliaga utilizó estas estructuras para canalizar fondos provenientes de actos de corrupción, vinculados específicamente a contratos adjudicados durante su administración en la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 2011 y 2014.

Javier Alarcón Prieto, abogado defensor de López Aliaga, argumentó en la reciente audiencia que las operaciones financieras bajo escrutinio no constituyen el delito de lavado de activos debido a que fueron realizadas conforme a la ley y supervisadas por entidades como la Contraloría General de la República.

Pese a estos argumentos, el fallo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó la solicitud de archivo del caso, señalando que los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para seguir investigando.