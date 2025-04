Ricardo Gareca tomó firme decisión sobre su futuro profesional: “El ambiente en la selección de Chile no es el ideal”

La permanencia de Ricardo Gareca como director técnico de la selección de Chile ha vuelto a generar debate en el país austral. Los recientes resultados, marcados por un desempeño discreto tanto en su gestión general al frente del equipo como en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, han intensificado las críticas y cuestionamientos hacia su trabajo. En los últimos compromisos, la ‘roja’ no ha logrado responder a las expectativas ni demostrar un avance significativo en su nivel competitivo, lo que ha puesto en el centro de la discusión la capacidad del técnico argentino para liderar el proyecto deportivo del equipo nacional en este ciclo clasificatorio.

El ‘Tigre’ encadenó nuevamente dos partidos sin ganar en la última fecha doble de la FIFA de marzo. Perdió ante Paraguay (1-0) en Asunción y empató sin goles con Ecuador en Santiago lo que provocó que se quedaran relegados en el último lugar de la tabla de posiciones de las clasificatorias.

Gareca reconoció que la situación que atraviesa el combinado chileno no es de las mejores, pero contó cómo fue que recibió el respaldo de los directivos. “El ambiente en la selección no es el ideal, todos somos conscientes. Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba seguro de mi posición y la de mis colaboradores: era continuar. Me fui de una reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme y me dijeron: ‘Continúe, siga trabajando tranquilo’. En este tiempo en que Chile no ha ido a los Mundiales, la presión es muy grande. La dirigencia tiene mucha personalidad y está muy claro lo que quieren”.

“Estoy en Buenos Aires, tomándome un café. Es muy difícil que salga a tomar café allá en Santiago. La gente en Chile es muy educada, jamás he tenido un problema, pero en estas situaciones no soy de exponerme. Uno sabe en qué momento puede salir y cuando no”, agregó el DT en declaraciones al programa DSports de DirecTv.

El otrora DT de Perú se refirió a su futuro profesional cuando acabe su vínculo con la selección de Chile. No obstante, aclaró que espera desarrollar su proyecto con la ‘roja’. “Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si vos me preguntas qué es lo que quisiera… Bueno, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago. No le tengo miedo a ningún desafío; no elegiría un equipo, iría donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club”.

Empate amargo y sin goles en Santiago. (Video: Movistar Eventos).

Duelo Chile vs Argentina

Chile seguirá intentando quedarse con el séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias 2026 con el objetivo de disputar el repechaje mundialista. En la próxima fecha tendrá que enfrentar a Argentina en Santiago y a Bolivia en El Alto. Gareca Nardi se refirió al enfrentamiento de junio ante sus compatriotas.

“¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Hay dichos que aumentan la polémica, eso es un condimento para una reacción. Argentina siempre es difícil: ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando se la cuestionaba por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil. Hoy sigue siendo la misma potencia y es complicado enfrentarla en cualquier escenario”.

Arturo Vidal, preparado para el choque contra Ecuador, en Santiago. - Crédito: ANFP

Ricardo Gareca y su relación con Arturo Vidal

El inicio del proceso de Ricardo Gareca al mando de Chile tuvo varios pasajes polémicos tras conocerse las diferentes convocatorias en la que evidenciaba la ausencia de los jugadores de la ‘generación dorada’, entre ellos Arturo Vidal. Sin embargo, tras un cruce de declaraciones, el técnico decidió llamarlo y zanjar el tema.

“El trabajo del técnico es distinto al de un club. Yo represento al país y tengo la obligación de llamar a los mejores. Más allá de los conflictos, si la relación es rescatable, no hay problema: seguimos adelante los dos. Uno busca a los que están en mejor nivel, y Vidal venía bien. Una vez que solucionamos ese tema… Te tengo que hablar bien de él: muy respetuoso, comprometido con la Selección. Son jugadores con mucha personalidad, con una historia grande. Y, de mi parte, a veces hay que dejar cosas de lado por la selección, por el país. Se podrá discutir si soy buen o mal técnico, pero tengo claro lo que debo hacer”, aseguró.