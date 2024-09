Magaly Medina negó que críticas sean para Priscila Mateo: “Nos burlamos de Julián Zucchi y no de ella”

Magaly Medina negó que ataques sean para Priscila Mateo: “De Julián Zucchi es que nos burlamos”

Magaly Medina aclaró en su programa, de la noche del 4 de septiembre, que en ningún momento se ha burlado de su exreportera Priscila Mateo cada vez que ha sido involucrada con Julián Zucchi.

La conductora de espectáculos comentó que tanto sus reportajes como sus comentarios en su programa siempre han sido dirigidos hacia Julián Zucchi y no contra su extrabajadora.

“Sí tengo dos reporteras con las que soy una mamá gallina y más engreidora que con el resto. Por lo mismo, jamás las sometería a burlarme de ellas. De quien nos burlamos es de ti, Julián Zucchi, de ti”, explicó.

Además, comentó que el corte de su contenido televisivo es irónico y burlón, inclusive resaltó que su exreportera realizaba informes de ese tipo. “Todas las notas de este programa son burlonas, irónicas, son así, ese es el estilo. La misma Priscila Mateo, todas sus notas son en ese estilo. Ese es el estilo del programa”, manifestó.

Magaly Medina comentó que muchas veces se reunió con Priscila Mateo y le dejó claro que en algún momento se iba a dar un conflicto de intereses por iniciar una relación con un personaje público y trabajar en un programa de espectáculos.

“A ella le hemos dicho en su cara que él no es un hombre que la esté valorando... y cuando comenzó ese romance le dijimos que habría un serio problema de conflictos de intereses porque habrá otros programas que te van a criticar...”, detalló.

Magaly Medina responde ante la acusación de Julián Zucchi de ser una madre ausente. ATV.

Julián Zucchi acusa a Magaly Medina de usar a Priscila Mateo para generar rating

Julián Zucchi grabó un video en vivo en su cuenta de Instagram para expresar su descontento respecto a las declaraciones que dio Magaly Medina acerca de la renuncia de Priscila Mateo, reportera y pareja de Zucchi.

De acuerdo a Medina, Julián Zucchi es el principal responsable de que su exreportera haya renunciado al programa ‘Magaly TV La Firme’.

Al respecto, el actor argentino no tardó en responder a estas acusaciones, arremetiendo contra Medina y acusándola de utilizar a su trabajadora para generar controversia y así incrementar la audiencia de su show.

En el video, el excombatiente también comentó que Priscila Mateo había sido víctima de maltrato y burlas de parte de la conductora y de sus compañeros. “Da una noticia que no tiene sentido, que no le interesa a nadie, más salir a inflar el pecho y decir ‘soy mamá gallina’. Déjame decirte que no estás defendiendo a nadie, lo único que hiciste es hacerle bullying a tu ‘hijita’ que tanto quieres y burlarte de ella en televisión nacional”, manifestó.

Magaly Medina no cree que Priscila Mateo llegue a estuadiar su maestría en el extranjero por Julián Zucchi. Composicón Infobae Perú

Además, comentó que Magaly Medina acosa laboralmente y abusa de Priscila Mateo, quien calificó como una muy buena persona. “Manipulación, maltrato y abuso son palabras que no me describen a mí, sino a otras personas que después se hacen las empoderadas y del pecho inflado como mamá gallina”.

Ante ello, Magaly Medina comentó que quien es manipulador y narcisista es el exParchís. La periodista de ATV enfureció contra Julián Zucchi y señaló que podría denunciar al argentino si lo deseara.

“Esas son palabras mayores, que bien podrían ser producto de una demanda que si me da la gana le haría. Hablar de maltrato laboral y acoso son palabras mayores y pronunciarlas con ligereza como lo hace Julián Zucchi tiene un afán de victimizarse”, indicó.

Julián Zucchi sale en defensa de Priscila Mateo y acusa a Magaly Medina de usarla. TikTok: Ric La torre.