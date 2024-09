Explotación maderera desata violento ataque en reserva indígena de Madre de Dios: reportan dos muertos y desaparecidos

Foto: Reuters

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que agrupa a 36 comunidades indígenas, confirmó la tarde de este lunes un grave hecho ocurrido recientemente en la quebrada San Juan, ubicada en el sector del río Parianamu, en Madre de Dios.

El 29 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, trabajadores forestales, que estaban realizando labores de apertura de trochas en la zona de ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, un área protegida que abarca territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento voluntario, tuvieron un encuentro con miembros de comunidades nativas Mashco Piro.

Este evento resultó en un ataque con flechas que trágicamente llevó a la muerte de dos trabajadores y dejó a otros dos desaparecidos.

La organización indígena exige acciones inmediatas para proteger a este pueblo indígena vulnerable y a los trabajadores forestales, así como la evacuación total de la población cercana a la cuenca del río Parianamu, situada a menos de 25 kilómetros del área donde ocurrió el ataque, debido al riesgo de nuevos conflictos.

Foto: Reuters

No hay respuesta del Ministerio de Cultura

A través de una conferencia de prensa, Fenamad informó que, desde el 30 de agosto, ha estado instando a las autoridades correspondientes, tales como la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura (Mincul), para atender el caso; sin embargo, hasta ahora, no han obtenido respuesta.

De acuerdo a la organización indígena, la disposición de medidas de protección son urgentes para evitar más muertes y garantizar la seguridad de las personas desaparecidas en la zona.

Asimismo, Fenamad señala que estas advertencias y solicitudes de intervención ya habían sido alertadas al Mincul, sin recibir una solución.

“Ya son cuatro días que el Mincul no se pronuncia y el helicóptero del Ejército Peruano aún no ha llegado para brindar apoyo. La Policía Nacional está en gestión y podría llegar mañana. Es lamentable que estemos pasando por esto; es una preocupación de todo el consejo directivo. No hemos recibido ninguna carta del Mincul sobre qué acciones ha tomado”, informaron

Foto: Reuters

Demandan investigación exhaustiva

Por otro lado, la organización indígena indicó que espera que, con la colaboración del Ministerio Público, se tomen medidas urgentes para que el Estado cumpla con sus responsabilidades y actúe rápidamente para proteger a las personas desaparecidas y las comunidades indígenas en aislamiento.

También exigieron una investigación exhaustiva sobre la falta de respuesta y la desatención de las alertas. Y, pidieron al Gobierno que respete el principio de no contacto con los pueblos indígenas en aislamiento e implemente medidas efectivas para prevenir hechos similares.

Foto: Mincul

Explotación maderera mantiene en riesgo constante a los Mashco Piro

Finalmente, la organización indígena destacó la creciente vulnerabilidad de los Mashco Piro, quienes vienen siendo gravemente afectados por la falta de protección frente a la explotación maderera en sus tierras ancestrales. Una situación que se agudiza con la invasión de sus territorios, agudizando los riesgos y comprometiendo su seguridad.

Además, Fenamad señaló que la ausencia de políticas adecuadas y la flexibilización de actividades extractivas en territorios PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial) son factores que influyen en este tipo de acontecimientos.

Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo al estricto cumplimiento de la intangibilidad de las Reservas Indígenas y Territoriales, está prohibido desarrollar actividades dentro de estas áreas, en concordancia con la Ley N° 28736, “Ley para la Protección de los PIACI”, y su reglamento.

Por ello, denuncian que estas prácticas no solo violan las normativas establecidas, sino que también agravan la situación crítica de los Mashco Piro, poniendo en evidencia la necesidad urgente de una protección más efectiva y respetuosa de sus derechos.