Poder Judicial evalúa si excluye a Rafael López Aliaga del caso ‘Panama Papers’

El futuro judicial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se define este miércoles 14 de agosto. El juez Jorge Chávez Tamariz decide si lo excluye de la investigación por presunto lavado de activos por caso ‘Panama Papers’ que lleva adelante la Fiscalía.

En una audiencia virtual, que inició a las 10:30 a.m., Chávez Tamariz analiza ahora el recurso de excepción de improcedencia presentado por la defensa de López Aliaga. Argumentan que los hechos no constituyen delito o no son penalmente relevantes.

La Fiscalía y la Procuraduría también presentan sus argumentos. El juez escuchará ambas partes antes de pronunciarse sobre el futuro de la investigación contra López Aliaga por los casos Caja Metropolitana y Panama Papers. La defensa del alcalde busca que se anule el proceso por considerar que no está justificado legalmente.

El caso de los Panama Papers en el Perú

Los ‘Panama Papers’ hacen referencia a una filtración masiva de documentos confidenciales en 2016 que expuso una red global de más de 200 mil empresas fantasmas en 21 jurisdicciones offshore, incluyendo Panamá.

Estos documentos revelaron cómo individuos y entidades, incluyendo políticos, celebridades y empresarios, utilizaban estas empresas para evadir impuestos, ocultar activos y lavar dinero.

En el caso de Perú, los ‘Panama Papers’ mencionaron a varios políticos, incluyendo a Rafael López Aliaga. El acalde de Lima es investigado en el Ministerio Público por hechos relacionados a los casos Caja Metropolitana.

Se trató del esquema de corrupción que habría favorecido con contratos a un socio y dos compañías de López Aliaga por más de un millón y medio de soles. Esto sucedió durante la gestión de Susana Villarán en la municipalidad de Lima.

De acuerdo un reportaje de IDL Reporteros, López Aliaga fundó la compañía ACRES Sociedad Titulizadora SA. el 15 de junio de 2011, y tuvo como socios a ACRES Investments SA, otra compañía controlada por él. El objetivo habría sido estructurar, promover y desarrollar procesos de titulización que es una manera de tercerizar una obligación de pago, una deuda.

Desaprobación de Rafael López Aliaga incrementa

Por otro lado, la gestión del alcalde de Lima ha recibido un nuevo golpe negativo en su confianza. Una encuesta realizada por Datum muestra que la gestión del burgomaestre posee una desaprobación del 69 %, una cifra récord en el tiempo que el líder de Renovación Popular lleva ocupando el cargo.

Hace dos meses, el burgomaestre tenía una desaprobación del 61 % y que se incrementó en 8 puntos porcentuales para el mes de agosto del 2024. Si se compara con el mismo mes del año 2023, se puede ver que Rafael López Aliaga ha incrementado su desaprobación en 15 puntos porcentuales en 12 meses.

La aprobación del alcalde también se ha visto afectada al registrar 25 % luego de una caída de 7 puntos porcentuales. Por su parte, el sector de la ciudadanía que no sabe o no opina al respecto se mantiene en 6 %.

La reducción en la aprobación del acalde de Lima también coincide con lo ocurrido durante el mes de julio con la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, cuando acusó al consorcio constructor, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU) de no haber cumplido con ordenanzas municipales y de no contar con un plan de desvíos aprobado por la Municipalidad de Lima

Luego de haber intentado detener el inicio de las obras usando a serenazgo y personal municipal, el propio Ministerio de Transportes indicó que el plan de desvíos que se estaba aplicando fue propuesto por la Municipalidad de Lima.