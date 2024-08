Gabriela Serpa niega acusaciones de Gonzalo Méndez y lo tilda de maltratador: “Eres un manipulador y narcisista”

Gabriela Serpa niega acusaciones de Gonzalo Méndez y lo acusa de maltrato. ATV,

Gabriela Serpa se encuentra totalmente consternada ante las recientes declaraciones de su expareja Gonzalo Méndez, porque la acusó de estar atenta a sus deudas y el viaje que pensaba hacer para huir de la justicia tras estafar a varias figuras públicas.

A pesar de que en un inicio, la humorista de ‘JB en ATV’ se mostró conmovida ante la situación en que se encuentra viviendo su exnovio en la frontera de México, todo cambió.

Resulta que Gonzalo Méndez se comunicó recientemente desde la clandestinidad con el programa ‘Magaly TV La Firme’ y, en su intento de limpiar su nombre, contó a los reporteros de Magaly Medina que la bailarina sabía que estaba endeudado y que iba a viajar al extranjero. “Gabriela se ha ganado muchas veces en las noches que yo no he podido dormir porque no me pagaban”, reveló.

Ante ello, un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ fue en busca de Gabriela Serpa y le hizo escuchar el audio en el que Méndez afirma que ella sabía que estaba muy endeudado. La respuesta de la actriz cómica fue contundente contra él y lo culpó de todos los perjuicios que viene viviendo y calificó de “mentiroso, manipulador y narcisista” a Méndez.

“Me debes 300 mil soles, págame y eres un estafador, aprovechador, manipulador, narcisista y maltratador. Eso es lo que tú eres”, expresó molesta.

Además, comentó que no duda ni un minuto en sentarse en el set de la figura de ATV y contar los detalles de las agresiones que habría sufrido por parte de Méndez. “Ese tema de maltrato es bien delicado, pero tú no tuviste pena conmigo al hacerme tanto daño. No solo conmigo, sino también a toda la gente que has estafado”, manifestó Serpa.

Gabriela Serpa niega acusaciones de Gonzalo Méndez y lo acusa de maltrato. ATV.

Las acusaciones de Gonzalo Méndez

Gonzalo Méndez mediante audios trató de exculparse y afirmó que aunque recibió el dinero de las personas que lo acusan, él no actuó solo. Señaló a varios otros individuos, incluyendo a un tío suyo llamado Luis Fernando Méndez, como parte del esquema que lo llevó a esta situación.

“Sí, la responsabilidad, lo repito, es mía, porque obviamente el dinero me lo dieron a mí y yo me voy a hacer responsable de eso... Sacan montos que no vienen al caso, hablan de dos millones de dólares, tres millones de dólares, diez millones de soles, cifras que ni existen. Hay algo detrás de eso que muchos no saben. ¿Nadie te va a dar un documento tan privado, en buena fe, no?”, aseguró.

Con respecto a Gabriela Serpa, afirmó que sabía perfectamente todo lo que estaba pasando porque no podía dormir de las preocupaciones cuando estaba junto a ella. “Gabriela se ha ganado muchas veces en las noches que yo no he podido dormir porque no me pagaban”, mencionó.

“Tú sabes que de las personas que me han denunciado públicamente, dos personas de ahí sabían que yo me iba a ir de viaje y ahora salgan a decir públicamente que me he fugado”, expreso insinuando a su expareja

Por otro lado, comentó que la modelo no habría precisado todos los obsequios que le habría hecho con el dinero que su pareja sabría, perfectamente de dónde se lo ganaba. “Ella salió a decir públicamente que lo único que le había dado era una cartera Michael Kors y que lo único que le había dado era un viaje a Máncora, cosa que no es así, ¿no? Si ella considera que solo le he dado eso, bienvenido sea, yo no tengo por qué estar exponiendo lo que en algún momento le he podido dar o no dar”, sostuvo.

Gonzalo Méndez acusa a su tío, a Gabriela Serpa y a terceros en estafa multimillonaria: "No soy el único culpable". (Captura: Magaly TV La Firme) 2