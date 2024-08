Gonzalo Méndez acusa a su tío, a Gabriela Serpa y a terceros en estafa multimillonaria: "No soy el único culpable". (Captura: Magaly TV La Firme)

Gonzalo Méndez, conocido por su relación con Gabriela Serpa y las fuertes acusaciones de estafa que pesan sobre él, se comunicó recientemente desde la clandestinidad con el programa ‘Magaly TV La Firme’ en un intento por limpiar su nombre. Según su testimonio, actualmente se encuentra en Coatepeque, un pequeño pueblo en la frontera de Guatemala y México, donde vive en condiciones lamentables, sin dinero ni un lugar estable donde dormir.

Como se recuerda, el caso de Méndez ha captado la atención del público desde que varios personajes del espectáculo, como Israel Dreyfus, Giancarlo Cossío y la misma Gabriela Serpa, lo acusaran de haberlos estafado por un monto que, según las mismas fuentes, podría ascender a 9 millones de soles. A pesar de estas acusaciones, Méndez insiste en que él no es el principal responsable de la estafa, sino que existen más involucrados en la trama.

En su comunicación con el programa de Magaly Medina, Gonzalo se mostró visiblemente afectado, describiendo su situación actual como desesperada. “Estoy en la calle, durmiendo en basureros, no tengo qué comer ni dónde quedarme”, afirmó durante la entrevista por llamada.

Méndez trató de exculparse, afirmando que aunque recibió el dinero de las personas que lo acusan, él no actuó solo. Señaló a varios otros individuos, incluyendo a un tío suyo llamado Luis Fernando Méndez, como parte del esquema que lo llevó a esta situación.

“Sí, la responsabilidad, lo repito, es mía, porque obviamente el dinero me lo dieron a mí y yo me voy a hacer responsable de eso. Me cueste lo que me cueste y me voy a hacer responsable de eso, pero que la gente sepa la verdad, que sepa la verdad tal y como es. Sacan montos que no vienen al caso, hablan de dos millones de dólares, tres millones de dólares, diez millones de soles, cifras que ni existen. Hay algo detrás de eso que muchos no saben. ¿Nadie te va a dar un documento tan privado, en buena fe, no?”, aseguró.

“O sea, te puede dar uno con la finalidad de proponerte un negocio, pero después dos, tres, cuatro. Ojo que mi tío no es el responsable del 100 por ciento. También está el pata de la pesquera. Estamos hablando de un monto fuerte, que la gente no sabe eso. Está este personaje de Martín Hernández que salió, que se hacía pasar por mi tío, lucraba con mis contactos y se hacía pasar por mi tío para sacar dinero sin autorización mía. Y la gente pensará que yo tengo dinero y yo estoy pateando latas hasta en la calle dormido y no es justo”, acotó.

“Tú sabes que de las personas que me han denunciado públicamente, dos personas de ahí sabían que yo me iba a ir de viaje y ahora salgan a decir públicamente que me he fugado”, mencionó insinuando a su expareja. “Gabriela se ha ganado muchas veces en las noches que yo no he podido dormir porque no me pagaban”, mencionó.

“No necesariamente mi tío, pero ella salió a decir públicamente que lo único que le había dado era una cartera Michael Kors y que lo único que le había dado era un viaje a Máncora, cosa que no es así, ¿no? Si ella considera que solo le he dado eso, bienvenido sea, yo no tengo por qué estar exponiendo lo que en algún momento le he podido dar o no dar”, sostuvo.

Durante la entrevista, Méndez también mencionó a un tal Martín Hernández, otro personaje con antecedentes de estafa, y a un tercer involucrado llamado Erick Villacorta, quien, según la expareja de Gabriela Serpa, tendría parte del dinero estafado. Como prueba, presentó un voucher de 127 mil soles que habría transferido a Villacorta como parte de un negocio.

