Eva Ayllón, quien nació en 1957 con el nombre de María Angélica Ayllón Urbina, es una figura emblemática de la música criolla peruana. Su abuela la introdujo en el mundo artístico desde joven, apoyándola en eventos escolares y programas de radio y televisión. Su carrera despegó con Los Kipus, y ha lanzado numerosos álbumes aclamados, destacándose por su voz poderosa y su habilidad interpretativa. Reconocida internacionalmente, ha sido nominada varias veces al Grammy Latino y ha llevado la música peruana a escenarios globales, influyendo profundamente en el género criollo.

En los últimos días, el nombre de Eva Ayllón ha captado la atención de la opinión pública debido a que su hijo, Francisco García Ayllón, denunció a Natalia Málaga por daños a su vehículo, alegando que la exjugadora de vóley lo rayó en varias ocasiones. Esta demanda ha despertado la curiosidad de los usuarios, pues se conoce que la intérprete de ‘Ritmo, color y sabor’ y la deportista tienen una gran relación amical y laboral.

¿Quiénes son los padres de los hijos de Eva Ayllón?

Eva Ayllón, la destacada cantante peruana de música criolla, ha sido siempre una figura emblemática en la cultura de su país. Nacida en la cuadra 19 de la calle José Gálvez en Lince, su infancia estuvo marcada por dificultades, incluyendo la separación de sus padres y un intento de violación a los nueve años. Sin embargo, estos desafíos no impidieron que ella construyera una carrera excepcional en la música.

A los 15 años, Eva Ayllón se convirtió en madre por primera vez. “El padre de mi hija era un arequipeño muy buen mozo. Él tenía 19 años y yo 14. Nos queríamos. De mi primera vez salí embarazada. Él se quería casar, pero mi abuelita dijo que de ninguna manera”, recordó la cantante en entrevista con Verónica Linares. Trágicamente, su hija, Yolanda Susana, nació el 15 de junio y falleció el 16 de julio debido a una enfermedad del corazón. “A mi hija solo la pude gozar nueve días porque luego estuvo en el hospital Santa Rosa”, añadió la artista, quien relató que se separó de su entonces pareja después del fallecimiento de su pequeña.

La vida continuó para Eva, quien eventualmente entabló una relación amorosa con Juan Yamasaki, también músico. De esta unión, que duró más de 30 años, nació su primer hijo, Carlos Yamasaki Ayllón. La pareja se casó en 2005, aunque su matrimonio solo duró dos años. En 2013, retomaron su relación motivados por el nacimiento de su primer nieto, pero finalmente decidieron separarse definitivamente. En su momento, la intérprete de ‘Mal Paso’ explicó que su ruptura se dio por su ajetreada vida como artista, que le impedía ser una ama de casa.

Eva Ayllón estuvo casada una vez en su vida y fue con Juan Yamasaki, con el que mantuvo una relación de más de 35 años.

A la edad de 34 años, Eva Ayllón tuvo a su segundo hijo, Francisco García Ayllón, cuyo padre es el poeta Francisco García. La cantante ha relatado momentos difíciles durante su embarazo, incluyendo un evento traumático en el que intentó acabar con su vida. “Estaba embarazada y sentía mucha vergüenza porque el padre de mi hijo no lo quería tener. Me acuerdo que me subí al carro, amarré a mi Carlos, me amarré yo y agarré carretera, aceleré hasta que mi hijo me dijo que tenía miedo, que parara. Yo estaba con los ojos cerrados, Dios me protegió. Yo quería matarme, pero no pasó”, relató para ‘Día D’.

Debido a este evento, Eva Ayllón ha preferido no dar detalles sobre su pasado romance con Francisco García.

Eva Ayllón junto a su hijo menor, Francisco García Ayllón.

¿Cuántos hijos tiene Eva Ayllón y a qué se dedican?

La cantante peruana Eva Ayllón tiene dos hijos y el eterno recuerdo de su primera hija, Yolanda Susana, quien falleció poco después de nacer. Sus hijos se llaman Carlos Yamasaki Ayllón y Francisco García Ayllón. El mayor tiene 38 años y se ha involucrado en el negocio de la fabricación de instrumentos musicales. También cuenta con una larga trayectoria como cantante en importantes escenarios de la ciudad de New Jersey en Estados Unidos, donde conquistó al público latino con su grupo “Sarandango”.

Por otro lado, Francisco García Ayllón, de 34 años, ha seguido su propio camino en la música, aunque en un género diferente al de su madre. Francisco se dedica al rock y al pop y en el 2015 lanzó un álbum titulado “Incontrolable”. Se sabe que aspira a convertirse en profesor de música. Su trayectoria destaca por su esfuerzo en abrirse paso en la escena musical con su propio estilo y voz.

El hijo mayor de la icónica cantante criolla Eva Ayllón debutó como solista, siendo apoyado por su madre. Foto: Andina