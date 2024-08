Aduanas remata este velero de lujo en subasta virtual HOY: ¿Cuál es el precio base?

Sunat subastará en su portal virtual este barco producto de abandono o decomiso. Pero también hay otros productos. - Crédito Composición Infobae/Sunat/Pexels/Joseph Ruwa

Desde el 7 de agosto los seguidores de los remates de aduanas de Sunat tendrán un nuevo producto por el cual disputarse a través de pujas en el portal virtual de subastas de la entidad: un lujoso velero que de 9 mil kilogramos de nombre Kismet, que si bien no se encuentra en su mejor estado se ofrece a un precio base de remate.

Así, aunque la operatividad del barco no ha sido comprobado, este se puede visitar y verificar en el almacén de Lurín de la entidad. Pero este no es el único producto que se remata en la subasta virtual, sino también una serie de lotes con decenas de productos a precios bajos.

Remate de aduanas: el velero que se remata en Sunat

Si bien por su estado no se ve lujoso, esta embarcación de recreo que se subasta en Sunat es amplia y tiene diversos espacios de uso. Y se ofrece a un precio de base de remate, de US$ 11 mil 818 (S/44 mil 365 aproximadamente). El remate empieza el miércoles 7 de agosto a las 8:00 a.m. y termina el lunes 12 a las 3:00 p.m.

Las imágenes referenciales del velero que subastará Sunat. - Crédito Sunat

Una unidad de embarcación de recreo tipo velero de un mastil de nombre kismet. Casco color azul. Cabina de color blanco. Piso celeste con un motor de embarcacion no operativo. Casco Núero clyco1530373. Con acabados internos en madera. Aeslora de 45,4 pies.

No se pudo comprobar la operatividad del velero

La mercancía se remata según estado en el que se encuentre, sin garantía

Se sugiere verificacion fisica en Ancón, el miercoles 7, jueves 8 y viernes 9 de agosto desde las 10 am hasta las 2 pm

Consultas a remates@sunat.gob.pe , anexo 27044/27078 o llamar al telf. 964437469 o 964437469

Otros productos que se subastan

Hay al menos cinco lotes nuevos que se están subatando en Sunat en agosto. Estoy incluyen principalmente materiales de construcción, a los que se pueden acceder en grandes cantidades y a bajo precio en el enlace directo a la página de subastas virtuales:

Ingresa al remate de aduanas en el LINK y participa de la subasta virtual de Sunat para ganar artículos a bajos precios. - Crédito Sunat

Estos lotes tienen esta descripción y estos precios base:

Lote ‘ Artículos de ferretería ’ | Precio base de US$ 8.426 (S/31.581)

Lote ‘Tarugos, pernos, brocas y otros’ | Precio base de US$ 10.342 (S/38.762)

Lote ‘Pernos, poleas, ganchos y otros’ | Precio base de US$ 7.683 (S/28.842)

Lote ‘Poleras, clavos, ganchos tipos S y otros’ | Precio base de US$ 7.683 (S/28.796)

Lote ‘Soporte metálico, grapas, disco abrasivo y otros’ | Precio base de US$ 7.008 (S/26.308)

¿Cómo ganar la subasta?

Recuerda que para participar en una subasta de aduanas de Sunat, con productos en precio remate, primero deberás seguir estos pasos:

Ingresa al LINK: https://www.rematedeaduanas.com/ol-ad-rmweb/RMInicio

Regístrate en el apartado superior a la izquierda, bajo Usuario. Ahí podrás ingresar a Regístrese aquí, donde, haciendo clic, entrarás al formulario que debes llenar para tener tu usuario en la página y que te permita acceder a las subastas y poder pujar virtualmente.

Llena los datos que te piden

Luego, solo deberás ingresar con tu usuario donde dice ‘Conéctese ahora’, abajo de donde estaba el botón de registrarse.

Sino, también puedes colocar tus datos de ingreso cuando hagas clic en ‘Ofertar’ en alguno de los lotes en remate.

Muchas veces lotes de productos son abadonados en lotes o son decomisados por Sunat. - Crédito composición Infobae/Edwin Montesinos/Sunat

El remate de aduanas de la Sunat funciona con un sistema de pujas virtuales, lo que significa que se te permite colocar tu oferta sobre el lote que quieras —esta debe ser de al menos el mismo valor del precio base—. Puedes revisar los productos a los que planeas pujar, con el fin de verificar sus características en el lugar de exhibición que se te señala en la misma página. Pero debes tner en cuenta lo siguiente:

Recuerda que el monto que ofertarás debe igual o mayor al precio base

Sin embargo, como es una subasta , el que haya pujado más cantidad de dinero para cuando se acabe el periodo en que estará disponible el producto, es el que se llevará, finalmente, este bien

Por eso, los usuarios suelen esperar hasta los últimos momentos de límite de tiempo para pujar, para ser el que se lleve estos artículos

Si has pujado por un lote, la Sunat te enviará un correo electrónico con los datos de tu oferta y un número de 18 dígitos —este se conoce como el CDA, o código de documento aduanero—. También en este correo también se te indicará el monto que deberás pagar como depósito inicial o arras. Si no haces este pago, tu oferta no será considerada como válida al cierre del remate. Luego, solo debes esperar que nadie oferte un monto mayor al tuyo, o sino mejorar las ofertas que harán otros usuarios posteriormente.