Christian Domínguez responde a indirectas de Pamela Franco: “Me da mucha pena”

Christian Domínguez terminó su romance con Pamela Franco cuando fue evidenciado por el programa ‘Magaly TV La Firme’, que le era infiel a la madre de su última hija con una desconocida mujer. Desde que se desató ese escándalo, el cantante de cumbia ha estado en el ojo público, sin embargo, su expareja no ha dejado de tenerlo presente.

En redes sociales se viralizaron varios clips de los shows de Pamela Franco dentro y fuera del país. En sus eventos, la artista aprovechaba la oportunidad para mandar algunos mensajes hacia su expareja. Durante su evento, la cantante resaltaba que había sido engañada por un mal hombre y que hasta le habían sido infiel en más de una ocasión y con diversas mujeres en el país.

Recientemente, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ le consultaron a Christian Domínguez su opinión sobre el tema. El Artista, quien está siendo vinculado con Karla Tarazona, mencionó que no le gusta hablar de la mamá de su última hija. “Yo no opino de la mamá de mi hija por respeto”, comentó en un inicio.

Tras ello, le preguntaron por las constantes indirectas que le envían. Sobre eso, mencionó que está al tanto, pero no comparte la actitud que tiene. Aseguró que todos tienen diferentes maneras de manejarse en escena, pero no siempre todas serán las correctas.

Christian Domínguez aclara su relación con Karla Tarazona.

“Si vi (las indirectas). A mí me dio eso mucha pena cuando lo escuché, la verdad me da pena. Que lo cuente, que lo use como parte del show que ella hace, pero cada uno hace el tipo de show que quiera en el escenario, pero no significa que todo el mundo tiene que pensar como uno”, acotó en su descargo.

Por otro lado, aseguró que él no tomaría ese mismo camino de ironizar su vida privada con el público y mucho menos si se trata del padre de su hija. “Yo no lo haría, yo no hablaría de su vida, cuando pasó lo que pasó no di ni un solo comentario porque es su vida personal y no tengo por qué meterme, además que es la mamá de mi hija, pro respeto a la mamá de mi hija no lo haría”, agregó.

Finalmente, comentó que no espera que Pamela Franco cambie su forma de ser o deje de jugar con estos temas en el escenario, pero dejó en claro que espera que no opine más de su vida privada. “No digo que espero lo mismo, sería genial que no opine de mi vida, pero si no piensa igual que yo, eso depende de cada persona. Esa es decisión de cada uno, es su manera de pensar”, sentenció.

Pamela Franco envía fuerte indirecta a Christian Domínguez: “Un tramposo como tú, al que aguanté por cuatro años”.

Niega haberse reconciliado con Karla Tarazona

Luego de exponerse las imágenes de Magaly Medina, Christian Domínguez dio unas declaraciones a ‘Amor y Fuego’ en donde mencionó que está tranquilo con Karla Tarazona. “Nosotros estamos tranquilos porque estamos solteros, no le hacemos daño a nadie”, expresó al inicio.

Seguido, explicó que el beso no significa oficialización. “Si creen que porque nos hemos dado un beso, que nos solo fue uno, ¿estamos oficializando?, no, no estamos oficializando porque no alcanza”, acotó.

Mencionó que el momento del beso que se vio en televisión fue especial por todo lo que la conductora preparó por su cumpleaños, pero eso no va más allá de un posible nuevo romance. Simplemente, ambos correspondieron lo que vivieron en ese instante.

“Ese día fue especial y la besé porque fue hermoso esas horas, pero no alcanza. Puede ser parte de la emoción que la haya abrazado, que se haya dejado besar en ese momento, que me haya correspondido los besos porque yo se los di”, sentenció.

“Lo último que quisiera es hacerle daño otra vez, estoy en un proceso muy bonito, estoy muy tranquilo, enfocado trabajando, enfocado en mis hijos. En una relación espectacular con Karla”, finalizó.