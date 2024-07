Retiro AFP: ¿Cuándo depositan a quienes solicitaron con DNI terminado en 7, 8, 9 y 0 que solicitaron primero?

Un primer grupo de afiliados ya han recibido su primera UIT. ¿Cuándo desembolsan todos los montos de la AFP para quienes solicitaron durante el cronograma con DNI? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Ya hay un grupo de afiliados que han recibido su primera UIT del retiro AFP 2024. Según cálculos hechos por Infobae Perú en base a las fechas dadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los afiliados con DNI terminado en los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que hayan solicitado en una de las dos primeras fechas disponibles, ya deberían haber recibido el depósito de la primera UIT (monto máximo).

Sin embargo, algunos que tienen el 7, 8, 9 y 0 y que solicitaron en sus primeras fechas se encuentran esperando ver que su estado del retiro AFP les informe sobre el ‘cargo realizado’, lo que significaría también que les depositarían en tres días —se puede aún hacer las solicitudes o dar seguimiento en el LINK https://www.solicitaretiroafp.pe/bienvenido—. Pero dado lo informado por la SBS, y confirmado por la Asociación de AFP, se puede preveer las fechas máximas para estos desembolsos. ¿Cuándo depositan la AFP?

El retiro AFP demora, aproximadamente, según cálculos de Infobae Perú, 18 días hábiles en llegar. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Fechas de depósito AFP

Los afiliados con los números 7, 8, 9 y 0 (u otro caracter) como último dígito del DNI y que solicitaron su retiro AFP de hasta 4 UIT en sus primeras fechas disponibles del cronograma deben estar recibiendo el depósito de su primera UIT del martes 2 de julio al jueves 11 de julio, según las fechas máxima que estimó Infobae Perú en base a lo que señaló la SBS en su momento.

Si DNI acaba en 7 y solicitaste el miércoles 5 de junio, recibes la primera UIT máximo el martes 2 de julio

Si DNI acaba en 7 y solicitaste el jueves 6 de junio, recibes la primera UIT máximo el miércoles 3 de julio

Si DNI acaba en 8 y solicitaste el lunes 10 de junio, recibes la primera UIT máximo el jueves 4 de julio

Si DNI acaba en 8 y solicitaste el martes 11 de junio, recibes la primera UIT máximo el viernes 5 de julio

Si DNI acaba en 9 y solicitaste el miércoles 12 de junio, recibes la primera UIT máximo el lunes 8 de julio

Si DNI acaba en 9 y solicitaste el jueves 13 de junio, recibes la primera UIT máximo el martes 9 de julio

Si DNI acaba en 0 (u otro) y solicitaste el viernes 14 de junio, recibes la primera UIT máximo el miércoles 10 de julio

Si DNI acaba en 0 (u otro) y solicitaste el lunes 17 de junio, recibes la primera UIT máximo el jueves 11 de julio

“Únicamente para efectos del primer desembolso, se ha acotado el plazo de 30 días a un plazo menor. De esta manera, para las solicitudes ingresadas el 20 de mayo, las AFP tienen, como máximo, hasta el 14 de junio para efectuar el primer desembolso. (...) La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, explicó a Infobae Perú la SBS.

Si te sale el mensaje de "Cargo realizado", en tres días te depositarán tu retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Captura de Asociación de AFP

Así, se calculan 18 días hábiles que demora desde la solicitud hasta la entrega de la primera UIT del retiro AFP. Estas fechas máximas para todos los afiliados se detallarían así:

Fechas para rezagados AFP

Como se sabe, el martes 2 de julio empezó a correr el periodo libre para solicitar AFP. Esto significa que todos los afiliados que no hayan solicitado AFP antes, sin importar el DNI, pueden hacerlo sin un cronograma desde esta fecha hasta el sábado 17 de julio. Se debe considerar, sin embargo, el horario para hacerlo, que es de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m.

Desde julio ya se puede solicitar el retiro AFP sin un cronograma, hasta el 17 de agosto. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Si haces tu solicitud en estas fechas, aún deberás esperar para recibir tu retiro AFP. Solo deberás sumar, según cálculos estimados de Infobae Perú, 18 días hábiles a la fecha en que hagas esta solicitud. Es decir:

Si solicitas tu AFP el martes 2 de julio , recibirás tu primera UIT el martes 30 de julio

Si solicitas tu AFP el miércoles 3 de julio , recibirás tu primera UIT el miércoles 31 de julio

Si solicitas tu AFP el jueves 4 de julio , recibirás tu primera UIT el jueves 1 de agosto

Si solicitas tu AFP el viernes 5 de julio , recibirás tu primera UIT el viernes 2 de agosto

Y así sucesivamente (solo contando los días hábiles)

¿Podrías recibir un monto AFP menor al que solicitaste?

¿Sabes qué podrías recibir un monto menor al que solicitaste? Los afiliados que hayan solicitado montos menores a todo el saldo que tienen en su AFP podrían recibir un monto que no se ajusta a lo que pidieron originalmente al momento de hacerse efectivo el depósito. Esto puede suceder dada la rentabilidad de los fondos. Como esta varía mes a mes, si uno tiene un monto exacto en su cuenta AFP y lo pide todo para retirar, dada la rentabilidad, este podría bajar y terminarías retirando solo lo que queda.

Esto lo resaltó Infobae Perú hace unos meses: dada la rentabilidad no podrías recibir todo el monto de AFP que solicites. Se debe entender que el monto que uno pida de su AFP no se congela. Como señaló Diego Pedreschi, jefe comercial y de estrategia de mercados en Capitaria, a Infobae Perú, el retiro se dará del total disponible; es decir, “la suma de tus aportes y rentabilidades”. En tu cuenta AFP, puedes notar que te detallan estos datos (así como también los montos que has retirado anteriormente), y la suma es tu monto total. De este último monto solicitas el retiro.