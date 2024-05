Retiro AFP 2024: Baja en rentabilidad haría tengas un monto menor, ¿conviene esperar para mandar la solicitud?

La rentabilidad de las AFP ya ha bajado anteriormente. Diversos expertos explican a Infobae Perú qué se espera de los fondos cuando empiecen los retiros. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

En menos de dos semanas, el lunes 20 de mayo, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) empezarán a mandar las solicitudes para acceder al, llamado comúnmente, retiro AFP. Esto les permitirá desembolsar hasta S/20 mil 600 (4 UIT) de sus cuentas individuales de capitalización, lo que les será entregado en cuatro armadas —como aclaró reveló la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a Infobae Perú, el primer desembolso de estos vendrá en un plazo de máximo 18 días hábiles, aproximadamente, y los siguientes sí en máximo 30 días—.

Dado el cronograma oficial que reveló la Asociación AFP, esta solicitud se podrá hacer en tres fechas dedicadas (según el último dígito del DNI), pero además habrá un periodo “libre”, del martes 2 de julio al sábado 17 de agosto. Así, dado que si los afiliados presentan su solicitud de retiro en agosto, quienes trabajen y se les esté descontando mes a mes el 10% de su sueldo, podrán acceder a este último descuento e incluirlo en el retiro.

Esto, en teoría, daría un mayor monto a los afiliados que no lleguen aún al máximo de 4 UIT. Sin embargo, no se considera un punto importante: la rentabilidad del fondo de pensiones. Cuando los afiliados retiren los fondos, estos podrían bajar en rentabilidad y, de hecho, hacer que haya menos dinero en la cuenta de los aportantes al momento de solicitar los montos (como se sabe, el retiro AFP permite que se retire de todo lo que esté en la cuenta, que es la suma de aportes hechso más la rentabilidad que estos han generado).

Cronograma del séptimo retiro AFP 2024. - Crédito Captura de Asociación AFP

Solo podrás pedir AFP una vez

Si bien se podrá empezar a pedir el retiro de AFP del lunes 20 de mayo al lunes 17 de junio (las primeras fechas en base al último dígito del DNI), algunos afiliados escogerán esperar al cronograma libre (del martes 2 de julio al sábado 17 de agosto) presentar la solicitud.

Esto, debido que si un trabajador, al que se le seguirá descontando de su sueldo el 10% por AFP, pide su monto, por ejemplo, el lunes 20 de mayo, podrá considerar el monto total de su retiro en base a lo que tenga a esa fecha; es decir, la suma de todos los montos anteriores, hasta el descuento del sueldo de abril, más la rentabilidad que haya generado este dinero. Entonces, quienes pidan en mayo, no podrán considerar el descuento que se les haga posteriormente (fines de mayo, junio y julio) dentro de este monto.

Esto no es un problema para quienes ya tengan más de S/20 mil 600 (4 UIT), que es el límite para este séptimo retiro AFP. Obviamente, aún así les depositen un monto luego, ya han alcanzado el máximo a pedir. Sin embargo, si tengo un monto menor, normalmente me interesaría retirar todo lo que pueda, y por eso decidiría esperar hasta agosto, para poder hacer mi solicitud. También, si ya no trabajo formalmente y no se me descuenta, pero si tengo un monto en mi AFP, podría esperar para retirar por si la rentabilidad sube.

Pero es aquí donde se debe considerar esta variable: la rentabilidad también puede bajar.

Máximo el viernes 14 de junio, los primeros afiliados podrán obtener su primera UIT del séptimo retiro AFP en 2024. Pero inclusive los montos podrían llegar antes. - Crédito Composición Infobae/Andina

¿La rentabilidad de las AFP bajará?

La rentabilidad de las AFP ya ha bajado hace poco. Cuando se aprobó el séptimo retiro AFP en el Congreso y hasta antes de que la SBS reglamentará la norma, varios afiliados reportaron que sus montos había disminuido. La rentabilidad había caído. Pero esto se espera que pueda volver a pasar.

Jorge Luis Ojeda, docente de la carrera de finanzas de la UPC, reveló a Infobae Perú que “cuando comience el retiro de AFP es probable que haya una caída en los valores”.

“Las AFP no solamente tienen invertido en el país. Tienen invertido fuera. O sea que sí va a haber un efecto, pero tampoco va a hacer que la bolsa se caiga al piso. Va a haber una disminución, pero no va a ser catastrófica”, explica

La rentabilidad de las AFP bajo en el marco del debate de la ley del retiro de los fondos privados de pensiones. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Congreso/MEF/Shutterstock

Anteriormente Prima AFP había informado que en marzo la rentabilida ddel Fondo 2, uno de los que más gana, fue de -1,03%. Las causas fueron la “turbulencia política local” y el riesgo del retiro AFP. Y eso era antes de que se aprobara el la ley en el Congreso. Ahora está reglamentado y casi todo está listo para que millones acceder a estos desembolsos.

“Obviamente, entre hoy y el término del de los retiros programados, va a moverse el fondo [por la rentabilidad]”, aclara Ojeda.

Sin embargo, por otro lado, Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School sostiene que el mayor golpe a la rentabilidad ya se ha dado. “Igual, con los retiros es probable que se golpee un poquito. Pero, es cierto, puede empezar algo de recuperación una vez iniciado los retiros”, agrega, dando la posibilidad de que, en realidad, los fondos puedan mejorar.

Miles de afiliados accederán a su AFP, ¿qué ventajas tienes al esperar para hacer la solicitud?. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Baja en la rentabilidad disminuiría tu desembolso

Si un trabajador espera hasta agosto para pedir su AFP, porque quiere que se incluya el descuento del sueldo de julio y poder llegar a un monto mayor. De repente la rentabilidad que pueda bajar tras los primeros desembolsos (para los que pidan el 20 mayo, máximo se les entregará el primer pago el 14 de junio), se compense con los descuentos de sueldo que accedería si un afiliado espera.

Pero se debe entender que el monto que uno pida de su AFP no se congela. Como señala Diego Pedreschi, jefe comercial y de estrategia de mercados en Capitaria, a Infobae Perú, el retiro se dará del total disponible, “la suma de tus aportes y rentabilidades”. En tu cuenta AFP, puedes notar que te detallan estos datos (así como también los montos que has retirado anteriormente), y la suma es tu monto total. De este último monto solicitas el retiro.

“La persona podrá retirar lo que tenga como máximo de fondo. Digamos que uno dice ‘quiero retirar las 4 UIT’ Pero solamente al final me quedan 3UIT, porque se redujo el fondo. Bueno, retiro las 3 UIT y punto. Se va a retirar lo que uno tenga en la cuenta más allá de lo que uno pida”, aclara Ojeda.

Esto son los tipos de fondo en que se invierte tu dinero de la AFP. - Crédito Composición Infobae/AFP/Inteligencia Financiera/Vecteezy

Es decir, que si bien los aportes que has hecho a la AFP no bajarán, la rentabilidad sí podría hacerlo (y hay riesgo de que sea así). Por lo que a pesar de que pidas el monto total, de, por ejemplo, S/4 mil, podría no terminar recibiendo este total entero. Para hacerlo más claro:

Tu fondo es de S/4.000 y se divide así: S/3.800 de aportes del sueldo y S/200 de rentabilidad (a la fecha)

Solicitar retirar todos los S/4.000

Pero hasta la fecha en que te depositen tu primer pago (y en este caso, único), ya no tienes S/200 de rentabilidad, sino que se redujo a la mitad, y solo tienes S/100.

Es decir, ahora tendrían S/3.800 + S/100 = S/3.900. Y eso es todo lo que te podrían depositar.

En el caso anterior, si es que trabajas y te descuentan 10%, por ejemplo, S/200 de tu sueldo, tal vez este monto podría igual asegurar que sí puedas acceder a S/4.000 si el descuento se hace antes de que te entreguen el pago. Pero si no trabajas, no tienes opción, deberás aceptar lo que la rentabilidad haya generado a favor o en contra a la fecha en que te hagan el pago.

La SBS informó que el primer desembolso para cada afiliado llegaría en menos de 30 días. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Infobae Perú consultó a la SBS sobre esto, y esta entidad contestó de la siguiente manera:

“Se debe tener presente que el monto máximo a retirar es de hasta S/20.600 (4 UIT), lo que no depende del comportamiento de la rentabilidad; es decir, en caso el saldo del afiliado lo permita, podrá retirar hasta 1 UIT en cada desembolso hasta un total del S/ 20,600, independientemente de las variaciones de la rentabilidad”, respondió la entidad.

Entonces, ¿cuándo debería hacer la solicitud?

Muchos afiliados decidirán hacer su solicitud hasta el cronograma ‘libre’ e inclusive en agosto. Estos podrían estar más en riesgo de ser afectados por una baja de la rentabilidad con la salida de fondos AFP desde el viernes 14 de junio (fecha máxima en que reciben el primer pago los que soliciten el 20 de mayo). Sin embargo, se debe aclarar que dada la rentabilidad de las AFP, que pueden subir o bajar, inclusive para los que retiren antes sus montos, estos podrían acceder a un monto menor al pedido.

Pero si la rentabilidad sube, como sostiene el experto Jorge Carrillo, convendría mást retirar luego. Dado que el profesor de la Pacífico Business School espera que la rentabilidad se recupere, en realidad, “si esperas hasta el final es probable que tengas un poquito mejor de rentabilidad a que lo pidas el 20 de mayo”.

A pesar de eso, Jorge Luis Ojeda recomienda que no se espera hasta la última fecha para retirar, dado que “por un tema de valor de dinero en el tiempo, es mejor sacar [el retiro AFP] lo antes posible”.

La primera fecha para hacer la solicitud es el lunes 20 de mayo. - Crédito Composición Infobae/Andina

“En teoría, entre más dinero tenga más más rentabilidad voy a ganar. Pero también también estamos en un contexto en que va a caer los fondos, también todo mi fondo se va a afectar. Entonces, teóricamente, es mejor sacarlo lo antes posible, para que todo mi fondo no se afecte”, explica el experto.

Sin embargo, Jorge Luis Ojeda no recomienda acceder al retiro AFP a todos los afiliados: “Yo no aconsejaría que la gente que tenga menos de 45 años retire ni siquiera un sol. Porque están perdiendo mucho dinero. No es el dinero que van a retirar, es el dinero que podrían retirar en el futuro, cuando todo esto se rentabilize. Esta es la gente que perdería más”

Los expertos están divididos frente a esperar o solicitar lo más pronto el retiro AFP. Dependerá de cómo se comporte la rentabilidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

“Ahora, si una personatiene 60 años y le faltan cinco para jubilarse, el efecto ya no es tan grande porque ya no van a rentabilizar mucho tiempo. Entonces, ahí, bueno, es relativamente inocuo el problema. Van a perder solamente lo que saquen”, revela el experto.

Al igual a como están acostumbrados los afiliados a las AFP, hay diferentes opiniones sobre qué pasará con la rentabilidad durante estos retiros, y cada aportante deberá analizar detenidamente qué le conviene según la opinión de los expertos consultados.