Jefferson Farfán y Paco Bazán: cómo se inició la pelea entre los exdeportistas

Jefferson Farfán destroza la carrera de Paco Bazán en fútbol, actuación y conducción: "Pésimo para todo". (Captura: Enfocados)

Desde inicios de junio, los exfutbolistas Jefferson Farfán y Paco Bazán han protagonizado una guerra verbal que ha captado la atención mediática. Las tensiones comenzaron con indirectas y han escalado a mensajes directos, cada uno despotricando contra el otro.

Para entender el origen de este conflicto, es necesario conocer las trayectorias y actuales ocupaciones de ambos protagonistas, así como el incidente específico que encendió la mecha.

¿Qué provocó la pelea entre Jefferson Farfán y Paco Bazán? Detalles del enfrentamiento. | Composición/Infobae

El vínculo entre Jefferson Farfán y Paco Bazán

Jefferson Farfán, conocido como la ‘Foquita’, es una figura destacada del fútbol peruano. Con una carrera repleta de logros en su club Alianza Lima y la selección peruana, se retiró del fútbol profesional bordeando los 40 años. Tras su retiro, explotó nuevas facetas, como la creación de un canal de YouTube junto a Roberto Guizasola, un compañero también ligado al deporte.

Por su parte, Paco Bazán, también expelotero, pero con una carrera menos destacada, se retiró antes que el popular ‘10 de la calle’ y encontró su camino en el mundo del espectáculo y la televisión. Tras una etapa como modelo y participante de reality shows, se reinventó como comentarista deportivo, acumulando una considerable base de seguidores.

Paco Bazán llamó 'Peluchín' a Jefferson Farfán

¿Cómo inició su rivalidad?

La pelea, que comenzó como una aparente crítica profesional, rápidamente escaló a insultos y ataques personales que alimentan la curiosidad de sus seguidores y los medios de comunicación.

Todo comenzó cuando Paco Bazán, exfutbolista y ahora comentarista deportivo, se refirió a una entrevista reciente en el programa de Jefferson Farfán, ‘Enfocados’. El ídolo de Alianza Lima había tenido como invitado a Christian Cueva, un futbolista peruano cuyo comportamiento dentro y fuera del campo ha generado muchas controversias.

El periodista aprovechó su plataforma para descalificarlo y considerándolo “menos interesante de lo esperado”. Pero la crítica no terminó allí. El hombre de prensa hizo un comentario que encendió la mecha de la rivalidad.

Comparó a la ‘Foquita’ con Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, popular presentador de programas de chismes y farándula. “Hace dos días en el podcast de (Jefferson) Farfán, quien se ha convertido en el ‘Peluchín’ del fútbol peruano. En su podcast, Cueva le tiró barro a Chicho Salas”, expresó Bazán con un tono mordaz.

El exportero le pidió reunirse a la 'Foquita' para decirse las cosas en la cara luego de que minimize su carrera. (Ni Loco Ni Santo)

No obstante, el exsaliente de Yahaira Plasencia no se quedó callado, y durante uno de los capítulos de ‘Enfocados’, que tuvo la visita de Diego Penny, aprovechó la secuencia del ‘ping-pong’ para disparar contra la figura de ATV.

Roberto Guizasola mencionó el nombre de Bazán, a lo que Farfán reaccionó burlándose. “No me jod... no sean malos, producción no hagan cojudeces, no lo he visto ni en la Videna, no lo he visto te lo juro, nunca me he cruzado con él”, exclamó.

“No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto... A mí háblame de galácticos, no me hables de ‘pisa pajas’ acá. A ver, escúchame ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m...!”, añadió.

Estas declaraciones encendieron la ira del conductor de televisión, quien no dudó en responder de manera desafiante. En una sorprendente jugada, pidió ser invitado a ‘Enfocados’ para solucionar el asunto cara a cara. “Invítame pues, para solucionarlo, para vernos la cara y desahuevarnos, ahí en su cancha, voy de visita”, retó.

Paco Bazán y su pasado antes de llegar a ser conductor deportivo de ATV. (Foto: Captura de IG)

El exguardameta de Universitario de Deportes también recordó que, en algún momento, defendió a Jefferson en diversas situaciones, incluyendo durante el enfrentamiento con Hernán Barcos y las polémicas decisiones del ‘Fondo Blanquiazul’ en su paso por Alianza Lima.

Una pelea de nunca acabar

Este enfrentamiento ha llevado a ambos exfutbolistas a intercambiar una serie de acusaciones y desafíos en diferentes plataformas, intensificando el conflicto. La disputa no parece tener una resolución inmediata y ha captado la atención de los medios, quienes siguen de cerca cada movimiento y comentario de ambos protagonistas.

Recientemente, Jefferson Farfán generó polémica tras expresar duras críticas contra Paco Bazán en una reciente emisión de su programa de YouTube, con la visita de Leao Butrón. El exjugador arremetió no solo contra su carrera deportiva, sino también contra su desempeño como conductor y actor.

Estas declaraciones se dieron después de que el deportista decidiera no invitarlo a su podcast, lo que detonó una serie de comentarios negativos hacia el exarquero. Además, el exfutbolista lo comparó desfavorablemente con periodistas deportivos de renombre como Eddie Fleischman, Gonzalo Núñez y Erick Osores.

Paco Bazán desafió a Jefferson Farfán a un careo luego de los polémicos comentarios del exfutbolista.

Su respuesta no se hizo esperar. Utilizando su cuenta oficial de Instagram, respondió de manera sarcástica a Farfán y Leao Butrón, quien también se sumó a las burlas durante el episodio. “Mis compañeros siempre encuentran una manera de menospreciar mi trayectoria”, declaró.