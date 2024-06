Jefferson Farfán revela la importante razón de por qué decidió invertir en un centro comercial

Jefferson Farfan hizo millonaria inversión para la construcción de centro comercial | América HOY - América TV

Jefferson Farfán ha generado interés público con su participación en la construcción de un nuevo centro comercial en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. El exjugador de Alianza Lima decidió invertir en el proyecto denominado ‘Foquita Mall’, cuya inauguración está prevista para diciembre de 2024.

En una emisión reciente del programa ‘América Hoy’, se confirmó que Farfán se ha dedicado al ámbito empresarial tras retirarse del fútbol profesional. Durante una entrevista realizada semanas atrás y difundida el miércoles 19 de junio, Jefferson explicó que trabaja en un proyecto relacionado con la construcción, aunque se mostró reservado sobre los detalles específicos. Lo que sí hizo es revelar desde cuándo está emprendiendo esta aventura.

“Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, declaró Farfán en el programa. También añadió que brindará más información cuando el proyecto esté más avanzado.

Jefferson Farfán da detalles de su nuevo proyecto tras dejar el fútbol. | Composición/Infobae Perú

Pensó en sus hijos al tomar la decisión

Durante la entrevista, Jefferson Farfán confesó que si bien es cierto, su madre fue quien lo animó a hacer esta millonaria inversión, pensó en sus hijos a la hora de tomar su decisión. Recordemos que el exfutbolista tiene 4 hijos: Maialen, quien en abril cumplió 19 años, fruto de su relación con Mercedes Carrasco. Le siguen Adriano y Jeremy, quienes todavía son menores de edad y viven con su madre Melissa Klug. Su última hija se llama Luana, hija con Darinka Ramírez.

“Fue gracias a mi madre en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, comentó el exfutbolista, quien en muchas oportunidades ha aclarado que está soltero.

Jefferson Farfán pensó en sus hijos al tomar la decisión de incursionar en el sector inmobiliario.

La participación de Farfán en el ámbito empresarial y su inversión en el ‘Foquita Mall’ marcan un nuevo capítulo en su vida tras su exitosa carrera en el fútbol, donde se destacó notablemente tanto a nivel de clubes como en la selección peruana.

¿Cómo será el mall de Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán está financiando la construcción de su propio centro comercial. Las presentadoras del programa Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo dieron mayores detalles de este nuevo proyecto, el cual contará con múltiples servicios.

La construcción, conocida como “Foquita Mall”, tendrá tres niveles y ofrecerá estacionamientos, un gimnasio, canchas de pádel, restaurantes y una amplia variedad de tiendas. Además, se espera que incluya un supermercado de renombre, consolidándose como un espacio integral para compras y entretenimiento..

Todo lo que se sabe del centro comercial vinculado a Jefferson Farfán, el futbolista peruano. - Crédito Composición Infobae/Difusión

La inversión de Jefferson Farfán en este centro comercial asciende a 55 millones de soles, lo que le permitirá arrendar una superficie de 8,700 metros cuadrados dentro del mall. El exdeportista y conductor de ‘Enfocados’ está activamente involucrado en la supervisión de la obra para asegurar una adecuada utilización de su capital. Hasta ahora, no se ha confirmado si Farfán será el único propietario del centro comercial o si tendrá socios.

¿Quiénes son las madres de los hijos de Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán ha sido parte de varias relaciones a lo largo de su vida, y de estas derivan los hijos que tiene. La primera madre de uno de sus hijos es Mercedes Carrasco, una persona significativa en su juventud. La pareja inició su relación cuando él tenía 15 años y ella 17. A pesar de la aceptación familiar, la relación se complicó cuando Carrasco quedó embarazada y Farfán inicialmente se negó a reconocer a la niña, lo cual resultó en conflictos legales.

Con el tiempo, la relación entre ellos evolucionó de conflictiva a cordial, centrada en el bienestar de su hija.

Melissa Klug fue otra pareja importante en la vida del futbolista. Ambos iniciaron una relación intensa que llevó a la hoy influencer y sus tres hijas a mudarse a Europa cuando el exfutbolista fue contratado por un equipo en los Países Bajos.

Melissa Klug y Jefferson Farfán.

En Europa, nació su primer hijo. No obstante, la relación comenzó a presentar problemas debido a las constantes fiestas y salidas de Farfán. Aun así, tuvieron un segundo hijo. La relación de la pareja terminó una década después cuando el exfutbolista conoció a Yahaira Plasencia. Según la madre de Samahara Lobatón, Jefferson le fue infiel con la cantante, algo que habría afectado significativamente su relación familiar.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia oficializó su relación a través de las redes sociales.

Respecto a su cuarta y última hija, Jefferson Farfán reveló la existencia de la pequeña en su podcast ‘Enfocados’, nacida hace poco más de un año. La identidad de la madre, inicialmente desconocida, sin embargo, en poco tiempo se llevó a saber que su nombre era Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán se luce con Darinka Ramírez y su hija Luana por primera vez. | Composición/Infobae/Instagram

¿Melissa Klug sería beneficiada con mall de Jefferson Farfán?

Melissa Klug se beneficiará indirectamente de las ganancias que Jefferson Farfán genere con su nuevo centro comercial, según indicó Janet Barboza en su programa América Hoy.

El exfutbolista indicó que pensó en el futuro de sus 4 hijos a la hora de dar el gran aso en este nuevo proyecto. Para Barboza, el hecho que Melissa Klug sea la madre de dos de los herederos de Jefferson Farfán también beneficiará a la influencer.

“Yo estoy pensando que la más feliz y quien debe estar reventando cohetones, rata blanca y volcanes en este momento es Melissa Klug. Jefferson acaba de decir que esto será herencia de sus hijos, y lo que es de los hijos también es de la madre”, expresó la presentadora de ‘América Hoy’, siendo respaldada por Brunella Horna.

Janet Barboza también se refirió a Darinka Ramírez, madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. “Ella ya está asegurada porque tiene un bebé, ya le va a corresponder una parte del centro comercial. Él chambea tanto para dejarle a sus hijos, obviamente eso rebota en las mamás”, acotó.

Melissa Klug es madre de dos de los cuatro herederos de Jefferson Farfán. Composición Infobae Perú