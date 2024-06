Vocero de Fuerza Popular no descarta candidatura de Alberto Fujimori a la Presidencia: “Keiko Fujimori sería la más contenta”

Miguel Torres se refiere a la inscripción del expresidente Alberto Fujimori al partido Fuerza Popular. | Canal N

Alberto Fujimori formalizó su afiliación a Fuerza Popular. Aunque el vocero del partido, Miguel Torres, aseguró que con su inscripción no se está anunciando la candidatura del expresidente, no la descartó. Adelantó que, como agrupación, respaldarían la eventual campaña del condenado a 25 años de prisión y su hija, la lideresa Keiko Fujimori, “sería la más contenta”.

“El tema de una candidatura se va a definir en el futuro. Primero, es la decisión personalísima del expresidente Fujimori. Si toma una decisión, nosotros seríamos los más felices de respaldar, como partido, una eventual candidatura, pero lo del día de hoy no es un lanzamiento. No se está defendiendo una candidatura, se está celebrando que el líder fundador del fujimorismo llega a su casa. […] La más contenta de todos sería la propia Keiko Fujimori, pero es un escenario al que todavía no debemos adelantarnos, el presidente tiene como primera e inmediata agenda recuperar su salud”, mencionó en diálogo con Canal N.

Resaltó que la inscripción del exjefe de Estado evidencia que no existen disputas ni discrepancias al interior de la agrupación naranja. “Dentro del partido tenemos líderes, los más significativos serán siempre el líder fundador y la lideresa del partido, Keiko. Vemos con esto que el anhelo de muchos fujimoristas se ha convertido hoy en una realidad y que las discrepancias están en la mente de algunas personas; lo cierto es que el fujimorismo está más unido que nunca”, declaró.

Vocero del partido se refirió a la posible postulación del expresidente. | Canal N

Consultado sobre si es un momento oportuno la afiliación, considerando que no se encuentra en óptimo estado de salud, mencionó que “es un tema que se conversó durante muchísimos meses, que se definió en una primera instancia desde el seno familiar y que hoy vemos con mucha alegría que se haya concretado”.

Previamente, su médico de cabecera, el congresista Alejandro Aguinaga, también se había mostrado a favor de la postulación de Alberto Fujmori. “Su prioridad es su salud, […] pero no se le puede bloquear el derecho que tiene a postular o estar en política”, indicó minutos después de que el exmandatario anunciara su afiliación al partido Fuerza Popular, a puertas de las elecciones generales 2026.

Expresidente formaliza su afiliación a Fuerza Popular. | Alberto Fujimori

De acuerdo a una encuesta realizada por Ipsos para América TV, el exjefe de Estado es mejor candidato que su hija, la fundadora del partido naranja. Sin embargo, el 73 % de la población considera que el exmandatario “no tiene derecho” a participar en las próximas elecciones. Esta percepción negativa se acentúa en las regiones del interior del país, donde el 78 % de los encuestados expresan su rechazo, en comparación con el 65 % en Lima.

Sobre ello, el abogado de Fujimori Fujimori, Elio Riera, expresó que su cliente no tiene impedimentos para ostentar la sucesión de Dina Boluarte en el sillón presidencial. Según Riera, el proceso penal enfrentado por el caso Pativilca no supone un impedimento legal para una posible candidatura de Fujimori.

“Si bien es cierto, has leído con detenimiento la ley y hace referencia a que no tendría que existir una sentencia condenatoria, se deja de lado la posibilidad de que pueda acceder a un derecho adquirido como tal y a eso es lo que estamos apelando, porque el indulto ha restablecido derechos para el señor presidente. Estando en esa condición de restablecimiento de derechos, a entender de la defensa, es que corresponde que se le otorgue estos beneficios que por ley están amparados”, explicó en entrevista con 24 Horas.