¿El viernes 28 de junio es feriado o día no laborable? Conoce lo dice la norma oficial

De acuerdo al calendario oficial del Estado peruano, este mes de junio hay dos feriados que serán aprovechados por los ciudadanos. El primero fue el viernes 7, mientras que el segundo caerá en el sábado 29.

Sin embargo, el viernes 28 no tendrá un descanso y no será día no laborable. Así lo estipula la Ley de Descansos Remunerados. El artículo 6 de dicha norma también indica que en las fechas no laborales la remuneración ordinaria corresponde a un día trabajo.

San Pedro y San Pablo

El sábado 29 de junio se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo en honor a su contribución al cristianismo. El primero es reconocido como el primer Papa de la Iglesia Católica y un discípulo cercano a Jesús. Su rol fue clave en la difusión inicial de esta religión.

En el caso de San Pablo, él es conocido por sus viajes misioneros y su conversión, además de su contribución significativa la expansión del cristianismo. También ha sido autor de múltiples cartas en el Nuevo Testamento, fue martirizado en Roma y fundó comunidades cristianas en varias regiones del Imperio Romano.

¿Por qué es el Día del Pescador?

El Día del Pescador se celebra cada 29 de junio para honrar la figura de San Pedro. Considerado como el patrono de los pescadores. Antes de convertirse en apóstol, ejerció como pescador de oficio. También fue una figura central en el cristianismo debido a su rol fundamental como apóstol y su relación con la pesca y el mar, aspectos que marcaron su vida tanto antes como después de seguir a Jesús.

Este día se dedica a reconocer la labor, entrega y sacrificio de los pescadores, quienes juegan un papel crucial en la economía y cultura de muchas comunidades costeras.

La conmemoración incluye diversas actividades religiosas y comunitarias, como misas, procesiones y ofrendas, diseñadas para rendir tributo a San Pedro.

En diferentes partes del mundo, especialmente en regiones costeras de España y América Latina, también se realizan una serie de rituales y eventos culturales.

Además de la reverencia religiosa, esta fecha también sirve para destacar las condiciones de vida y trabajo de los pescadores, poniendo de relieve sus desafíos diarios y su contribución al suministro de alimentos.

La pesca sostenible y la protección de los ecosistemas marinos son temáticas recurrentes durante estas celebraciones. De esta manera, se resalta la necesidad de prácticas que aseguren la continuidad de este oficio para futuras generaciones.

¿Qué feriados quedan en el 2024?

De acuerdo a la plataforma del Gobierno peruano, estos son todos los feriados oficiales que restan para todo el 2024 y la razón de su creación:

Sábado 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Viernes 26 de julio: Día no laborable para el sector público

Domingo 28 de julio: Día de la Independencia

Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Lunes 7 de octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Las principales características que separa a los feriados de los días no laborables, es que los primeros son definidos por una ley, mientras, que los días no laborables son dictados por un Decreto Supremo emitido por el Ejecutivo.