Piden censura del vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, por aprobar reforma de pensiones “con trampa”

Congresistas piden censura de vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, de Fuerza Popular | X - Sigrid Bazán

Más de 20 congresistas han presentado una moción de censura contra el vicepresidente del Congreso, el parlamentario Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien presidia el debate para la reforma del sistema de pensiones, una medida que ya había sido aprobada en primera votación, pero que esperaba pasar por segunda votación ampliando su debate.

La controvertida ley aprueba diversas medidas que cambiarán el sistema de pensiones, tanto privado como estatal (AFP y ONP) para los millones de peruanos afiliados, y que incluye los aportes por consumo, una medida impulsada por Fuerza Popular que ha sido muy criticada por los economistas, por no considerarse un aporte significato, desnaturalizar las pensiones y que implica afectar la recaudación del Estado.

“Hoy no solamente se han contabilizado votos fantasmas, hoy se ha repetido una votación, una asistencia, para intentar llegar a los votos que necesitaban. Hoy lo que se ha hecho es aprobar una reforma del sistema de pensiones sin debate”, expuso la congresista Sigrid Bazán junto a otros parlamentarios como Jorge Montoya, Carlos Anderson y más.

El Congreso aprobó la reforma de pensiones, que prohibe los futuro retiros de AFP, y que los afiliados jovenes puedan retirar hasta el 95,5% de esta al jubilarse. - Crédito Composición Infobae/Andina/Congreso

¿Qué pasó en el debate de la reforma de pensiones?

En el debate para su segunda votación, solo dos congresistas opinaron llegaron a opinar sobre la reforma de pensiones. El primero fue Carlos Anderson, quien señaló que “este proyecto de ley ha recibido una serie de comentarios, todos negativos excepto los que provienen de las AFP, de economistas relacionados a ellas, del fujimoriso que defiende su visión de consumo. No importa que muchísimo hayamos demostrado que esta no es una reforma, sino que apenas es un maquillaje”. El segundo y último, Flavio Cruz Mamani, pidió cuestión previa para que el proyecto regrese a la Comisión de Economía para que vuelva a discutirse. “Respecto, al tema de las comisiones, porque tantas son las observaciones, esta pensión por consumo, lo han dicho los técnicos, no es funcional”.

A raiz de esto, se realizaron una serie de votaciones seguidas. La primera para tomar la cuestión previa de Cruz Mamani, desde donde ya empezaron los gritos y reclamos de los congresistas en la sala. Infobae Perú pudo contabilizar, según los votos, que se contaron 92 congresistas presentes en esta instancia, a lo cual 43 votaron a favor, 48 en contra y hubo una abstención.

Sin embargo, tras el reclamo de una parte de lo congresistas por supuestas irregularidades con el conteo de presentes, el vicepresidente Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular, señaló que “todos los congresistas que han sido tomada su asistencia de manera verbal, han pasado y han registrado su asistencia, como muchas veces todos han registrado”, y volvió a hacer este conteo. Esta es la segunda votación, para también regresar el proyecto de ley a la Comisión de Economía. Aquí se contaron 85 congresistas presentes, menos que en la anterior. Sin embargo, se dieron 34 votos a favor de regreser la ley a discusión en comisión y 48 en contra. “Continua el debate”, siguió Alegría.

Incidentes en el Congreso durante la segunda votación a la reforma del sistema de pensiones. Canal N

Aquí es donde se dió la tercera votación, porque César Revilla, presidente de la Comisión de Economía solicitó tomar asistencia y votar ya para que se apruebe la reforma, con lo cual los “abucheos” en el Congreso aumentaron. Esta vez, en el voto final para aprobar la reforma menos congresistas registraron su asistencia: 72. Esta vez 38 congresistas votaron a favor de que se apruebe la ley, 10 en contra y se contabilizaron 16 abstenciones. Así se aprobó la ley, con un conteo de congresistas que cada vez más fue bajando en asistencia.

Congresista piden censura de Arturo Alegría

“Con trampa y sin debate Fuerza Popular aprobó su ‘reforma’ del sistema de pensiones con apenas 38 votos, con congresistas fantasmas y sin respetar reglamento. Este Congreso juega con las pensiones de todos los peruanos regalándolas a las AFPs y aprobando una reforma ilegal”, escribió la congresista Sigrid Bazán en su cuenta de Twitter. Asimismo, más de 20 congresistas firmaron y presentaron una moción de censura contra el vicepresidente del Congreso, el congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría.

“Se realizó una votación frauduletan respecto de la votación de la cuestión preiva que proponía el retorno del dictamen que plantea la reforma del sistema de pensiones. (...) El Presidente del Congreso, Arturo Alegría, dispuso la votación de la segunda votación del referido dictaen sin permitir el debate. (...) Votaron congresistas que no estaban presentes en la sesión pese que se trata de una sesión presencial”, señala el documento.

Los congresistas firmantes fueron Pasión Dávila, Silvio Gutiérrez, Alex Paredes, María Aguero, Flavio Cruz, Janet Rivas y María Taipe de Perú Libre; Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría, Ruth Luque, Susel Paredes y Edgard Reymundo de Cambio Democrático - Juntos por el Perú; José María Balcázar, Guido Bellido y Jorge Coayla de Perú Bicentenario; Gladys Echaíz y Jorge Montoya de Honor y Democracia; Jorge Luis Flores Ancachi e Hilda Podertero de Acción Popular; Carlos Zeballos de Podemos Perú, Héctor Valer de Somos Perú y los no agrupados Carlos Anderson, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Silvana Robles.