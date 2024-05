Descontrol en penal de Trujillo: capturan a agente del INPE con droga en mano y a policías ebrios

Fuente: Investiga

El subdirector del penal El Milagro en Trujillo, Percy Rojas Aguirre, arrestó este miércoles al alcaide de servicio, Daniel Arroyo Velásquez, mientras transportaba dos paquetes de pasta básica de cocaína (PBC). Imágenes publicadas por el portal Investiga muestran el instante en que el agente confiesa su delito, al alegar que actuó bajo encargo de un recluso.

“Me encargó un interno del pabellón seis. [...] Era para otro sitio. Ayúdame, ayúdame, por favor”, dice en el clip el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La dirección del penal alertó sin demora al Ministerio Público que, en colaboración con la División de Estupefacientes de la Policía Nacional (Depandro), acudió a las instalaciones para realizar las acciones correspondientes.

La operación concluyó con la confiscación de los paquetes sospechosos de contener narcóticos y la detención del alcaide, quien ahora se encuentra bajo custodia. Debido a la gravedad de su conducta, Arroyo también será objeto de un procedimiento disciplinario inmediato, según el informe.

A través de un comunicado, el INPE destacó la acción decidida de sus directivos durante la intervención reciente y llamó al personal a rechazar la corrupción y el “espíritu de cuerpo” dañino. De igual modo, reiteró su vigilancia para mantener seguros los penales del país.

La semana pasada, cinco suboficiales de la Sección de Seguridad de Penales (Secsegpen) fueron detenidos por ingresar ilegalmente cerveza y un teléfono celular, mientras celebraban el Día del Trabajador en estado de ebriedad. Se trata del suboficial de segunda Cristhian Nanuel Julcas Taboada y los suboficiales de Tercera Alberto Rafael Domínguez Mendieta, Gian Pier Wilter Ángulo Caceda, Emerson Segundo Alayo Rojas y Yeyson Yacomo Chinguel Briceño.

El general José Zavala, jefe de la región policial de La Libertad, comunicó la suspensión temporal de cinco agentes implicados en un incidente, quienes deben reportarse periódicamente y solo recibirán la mitad de su salario durante el proceso de investigación. Cuatro de los agentes dieron positivo en la prueba de dosaje etílico y, junto con un quinto, participaron en la reunión ilegal dentro de la cárcel.

“Ahorita, ellos están suspendidos temporalmente. Ellos van a tener que venir a pasar lista cada ciertos días a la macrorregión de la Policía e incluso de sus haberes cobrarán mitad de su sueldo hasta que se le levante esta medida o se le aplique una sanción más drástica”, explicó.

Además, se comprometió a no encubrir a los agentes implicados y remarcó la transparencia e imparcialidad en el proceso. “Nosotros no apañamos a nadie. Estamos actuando conforme lo establece la ley. Cada uno es responsable de sus propios actos. Y nosotros no tenemos que encubrir esta situación”, señaló.

El penal El Milagro de Trujillo se encuentra en una situación crítica con un nivel de hacinamiento del 300%, ya que, diseñado para 1,800 internos, actualmente aloja a 5,442. Dentro de esta sobrepoblación, 288 reclusos son extranjeros, distribuidos en 259 venezolanos, 26 colombianos y 3 ecuatorianos.

La falta de personal y a un sistema de videovigilancia deficiente se agrava ante la vulnerabilidad del sistema de bloqueadores de señales, lo que permite que las comunicaciones ilícitas continúen. El INPE realizó en marzo un megaoperativo en el penal, logrando eliminar 25 antenas emisoras y receptoras ilegales. Durante la operación, también se erradicaron 11 rúteres de internet, 25 antenas de internet y siete soportes para antenas repetidoras.