Ministro José Arista cuestionó al Congreso: “No sé para qué citan si están en semana de representación”

José Arista: "No sé para qué citan al Congreso si están en semana de representación". Canal N

Arremetió contra el Congreso. Consultado por su inasistencia a la última sesión de la Comisión de Economía, programada de manera extraordinaria para debatir la pendiente reforma del Sistema de Pensiones, el ministro José Arista cuestionó las críticas en su contra e indicó que se había determinado que el viceministro iría en su lugar, pero que no había quórum.

En conferencia de prensa, el líder del MEF mencionó que “tenía que atender con urgencia un tema a la misma hora de la citación”, sin dar mayores detalles sobre qué era. No obstante, sostuvo que llamó al titular del grupo de trabajo parlamentario, César Revilla, para informarle.

“Llamé al presidente de la Comisión de Economía y le informé que no podía ir y si él me aceptaba que vaya el viceministro. Me dijo que sí, ‘no hay ningún problema, después de todo, los aspectos técnicos ya se estaban superando’, pero cuando fue no había quórum...No entiendo para qué citan a funcionaros si están en semana de representación y, en segundo lugar, solo querían una reunión informativa que después se cortó”, declaró.

“Luego vi tuits medios incendiarios, pero lo dejamos ahí y no vale la pena continuar... Más bien nuestra invocación a los miembros de la comisión es seguir trabajando de manera coordinada. Hay pequeños detalles que pulir de la norma, hay que ver cómo se financia, pequeñas aristas que hay que tratar de mejorar”, sentenció.

Titular del Ministerio de Economía no tuvo reparos en cuestionar las acciones del Parlamento. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / PCM

Además de la presunta comunicación, se conoció de una misiva enviada por el titular del Ministerio de Economía previo a la sesión de la comisión. “En esta oportunidad no será posible mi participación a la citada sesión, debido a razones de fuerza mayor, motivo por el cual solicito se me dispense de asistir. No obstante, atendiendo a la importancia del tema a tratar, he designado al viceministro de Economía, Daniel Barco Rondán, para que concurra en mi representación”, se lee en dicho documento.

No obstante, ello fue cuestionado por el presidente del grupo de trabajo, quien lo calificó como falta de interés: “Lamentamos la inasistencia del ministro de Economía y Finanzas. Como siempre lo que veníamos advirtiendo, tanto el Poder Ejecutivo como otros grupos parlamentarios no tenían interés en una verdadera reforma de pensiones. Lo advertimos en el Pleno y lastimosamente hoy se confirma”, declaró ante la prensa.

“Esperemos que, en las próximas horas, el ministro pueda tener la importancia de esto y a la próxima citación, que va a ser en lo más breve posible, venga y pueda poner los puntos claros y poder tener una reforma debatida y tratada”, agregó Revilla.

César Revilla, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Foto: Congreso

A las críticas se sumó el congresista Juan Carlos Lizarzaburu. “La Comisión debe presentar una queja formal a la PCM. Si estamos los congresistas con semana de representación, muchos hemos cancelado nuestras agendas porque era importante tratar este tema con el ministro”, expresó.

Por su parte, Silvia Monteza Facho, miembro del mismo grupo, destacó que muchos de los parlamentarios tuvieron que postergar reuniones de gran importancia para escuchar al integrante del gabinete ministerial.

“Es indignante porque hemos hecho un alto a todas nuestras actividades en nuestra semana de representación, pero viendo la importancia de este proyecto, he postergado a miles de agricultores que me esperaban en Jaén porque quería escuchar al ministro de Economía qué propuestas iba a dar, pero veo que el ministro nos faltó otra vez el respeto”, expresó.

“Si no viene, tenemos que interpelar a este ministro para que sepa que los congresistas merecemos respeto”, añadió.