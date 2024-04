Lucho Cáceres revela que Magaly Medina no le paga la indemnización y podría ir a la cárcel: “Farfán puede pedir efectiva”

Lucho Cáceres habló sobre el proceso legal que tiene con Magaly Medina

Lucho Cáceres se encuentra alejado de la televisión peruana, pero su nombre cobró fuerza luego de ganar el juicio por difamación a Magaly Medina. Y es que la presentadora dejó entrever que sería una persona que consume drogas y este comentario no fue aceptado por el artista. “¿Tú estás rehabilitado, ya? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, fue lo que mencionó la ‘Urraca’ en un programa del 2020.

En diciembre del 2023, el Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magaly Medina en el juicio de Lucho Cáceres. Se le impuso prisión suspendida por dos años y un pago de indemnización de 70 mil soles como reparación civil. Desde entonces, Cáceres ha preferido no ahondar en el tema y solo espera que la periodista cumpla con su deber.

Al respecto, hace unas semanas el actor estuvo de invitado en el programa OUKE de Carlos Orozco y fue consultado sobre este tema. El presentador del podcast le consultó si es que ya había recibido la indemnización y fue negada. “No todavía (no me lo pagan)”, expresó al inicio.

Lucho Cáceres habla del juicio que tiene con Magaly Medina.

Tras ello, ahondaron en la posibilidad de que Medina Vela pueda ir a prisión. Y es que, como se recuerda, la comunicadora tiene más de un juicio en proceso y en casi todos ha acumulado prisiones suspendidas. Por ello, Cáceres sorprendió al revelar que Jefferson Farfán, quien también tiene un proceso con Medina, podría ser el encargado de pedir prisión efectiva si pierde con él.

“Le ha ganado Farfán hasta la segunda instancia, La chica Nadezka le ha ganado creo en tercera instancia. Si pierde con Farfán creo que puede pedir la efectiva. Pero yo ya creo que se debe estar autorregulando. No se puede ser un mono con pistolas y disparar a todo sitio. La libertad de expresión no es irrestricta, la hemos normalizado acá”, sentenció.

Lucho Cáceres habló del juicio que le ganó a Magaly Medina por difamación. | ATV / YouTube Agranda TV

Lucho Cáceres espera el pago de Magaly Medina

La disputa judicial entre Medina y Cáceres se destacó no solo por la notoriedad de ambos personajes, sino también por los argumentos contundentes presentados durante el caso. En una entrevista al podcast de Giancarlo Granda, Cáceres destacó que, pese a no ejercer como letrado, no podía permanecer apático ante lo que veía como una vulneración de sus derechos.

“No puedo apartarme del abogado que soy. Yo pensé ‘no es posible haber cursado una carrera de 6 años y aceptar que se infrinjan leyes, que se atropellen tus derechos, que seas blanco de ataques sin reaccionar’. Puedes soportarlo por un tiempo, pero llega un momento en que debes preguntarte ‘qué hacer’ (...) porque de lo contrario, se normaliza la comisión de delitos”, afirmó.

Cáceres argumentó que su triunfo en la corte no se valora solo por el resarcimiento económico -la compensación de 70 mil soles que Medina aún no ha liquidado-, sino por el precedente que sienta en cuanto al manejo de personalidades públicas por los medios. El intérprete manifestó su descontento con la demora en el proceso de cobranza y las conjeturas sobre el destino del dinero, recalcando que su motivación fue siempre de índole principista.

Lucho Cáceres revela el motivo contundente por el cual no participaría en ‘El Gran Chef Famosos’. (Captura: Agranda TV)

“Aquí ganas algo de dinero y aún así te preguntan ‘¿qué harás con ese dinero?, ¿ya te pagaron?’ ¿Piensas que inicié el juicio por eso? Algunos incluso cuestionan ‘¿lo vas a donar?’. No te concierne qué haga con eso. Aún no me han pagado (...) No, cobrar es un proceso aparte. No espero que me envíen un comprobante por WhatsApp diciendo ‘Aquí tienes, Luchito’. Esa es una etapa diferente”, explicó en diálogo con Granda.