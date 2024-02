Lucho Cáceres cuenta qué pasó con los S/ 70 mil que Magaly Medina debe pagarle por indemnización

Lucho Cáceres espera que Magaly Medina pague los 70 mil soles. | Youtube Agranda TV

El 7 de diciembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de Magaly Medina, negando su solicitud de anular la sentencia que la condenó a 2 años de prisión suspendida y al pago de 70 mil soles como reparación civil a favor del actor Lucho Cáceres. Ella fue sentenciada por el delito de difamación por cuestionarlo públicamente durante la emisión de una programa de ‘Magaly TV La Firme’, del 2020. “¿Tú estás rehabilitado, ya? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”.

La contienda legal entre Medina y Cáceres captó la atención no solo por el perfil público de ambas figuras, sino también por los fuertes argumentos presentados durante el proceso. En una entrevista reciente al podcast de Giancarlo Granda, Cáceres enfatizó que, a pesar de no ejercer como abogado, no podía ser indiferente ante lo que consideraba un atropello a sus derechos.

“No puedo deslindarme del abogado que vive en mí. Yo dije ‘oye, no pude haber estudiado una carrera de 6 años y permitir que se cometan delitos, que vulneren tus derechos, que te agarren de piñata sin hacer nada’. Lo puedes hacer durante buen tiempo pero hay un momento donde tienes que preguntarte ‘qué hacemos’ (...) porque si no lo haces es normalizar los delitos como se ha venido haciendo”, comentó.

Lucho Cáceres habló del juicio que le ganó a Magaly Medina por difamación. | Youtube Agranda TV

¿Cuánto tiene que pagar Magaly Medina?

Lucho Cáceres sostuvo que su victoria judicial no solo es significativa por el aspecto económico - la indemnización de 70 mil soles que Medina todavía no ha pagado -, sino también por el precedente que establece respecto al tratamiento de figuras públicas por parte de los medios de comunicación. El actor expresó su frustración por la lentitud del proceso de cobro y las especulaciones sobre el uso que dará al dinero, enfatizando que su motivación nunca fue económica sino de principios.

“Acá ganas unos cuantos soles y encima la gente te pregunta ‘¿qué vas hacer con la plata?, ¿ya te pagaron?’ ¿O sea tú crees que hice el juicio para eso? otros llegan a decirte ‘¿y lo vas a donar?’. Qué te importa lo que haga yo con eso. Ni siquiera me ha pagado todavía (...) No, es un proceso a parte para cobrar. No creo que vaya a agarrar y me vaya a mandar por WhatsApp el voucher diciéndome ‘Ahí está Luchito’. Ese es otro proceso”, sostuvo en conversación con Granda.

Además de discutir los detalles de la demanda y el fallo judicial, Cáceres abordó las consecuencias personales del litigio. Mencionó el seguimiento y el escrutinio por parte del equipo de ‘Magaly TV La Firme’, subrayando supuestas violaciones a su privacidad.

La justicia peruana declaró culpable a Magaly Medina por haber difamado a Lucho Cáceres. Captura/Instagram

“El que tú me pongas un carro acá en la puerta y me empieces a seguir hasta mi casa y veas quién entra y quién sale, y que llego a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana se va una persona... eso es reglaje, eso está penado, ¿por qué me estás siguiendo?, ¿qué estás investigando?, ¿un caso narcotráfico, trata de personas? Yo no soy una persona pública. Y allí viene otra distorsión, la persona pública es la que ocupa cargos públicos. Yo no soy regidor, no soy congresista, no soy alcalde, no tengo que darle cuenta de mi vida a nadie, y ¿por qué me sigues?, ¿por qué expones mi vida?. ‘No que eso siempre se ha hecho en todo el mundo’, pero eso no quiere decir que esté bien”, sentenció.

Lucho Cáceres siente que fue resarcido

El actor Lucho Cáceres resultó favorecido en su proceso judicial contra la conductora Magaly Medina, el cual se extendió por un largo periodo y concluyó con una sentencia por difamación en contra de la periodista. “Me sentí resarcido, sí sentí que las cosas funcionan pero tú tienes que hacerlas para que funcionen”, comentó en el podcast de Giancarlo Granda.

Durante la conversación, Cáceres compartió que no buscó una solución extrajudicial con Medina, comparando la comunicación con ella como imposible, dadas las circunstancias. “No es un comentario que hiciste, es algo que viene hace más de 20 años y lo hacen con muchas personas y la gente aguanta. A mí llegó un momento donde dije ‘no’ y era cuando el delito estaba muy claro. Y por eso gané en las tres instancias con un dictamen del fiscal supremo a mi favor, fue un 3-0 contundente”, comentó.