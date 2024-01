Lucho Cáceres recuerda su juicio con Magaly Medina y advierte: “Se puede pedir la prisión efectiva”

La justicia peruana declaró culpable a Magaly Medina por haber difamado a Lucho Cáceres. Captura/Instagram

Lucho Cáceres cerró el 2023 de la mejor manera. El 7 de diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por Magaly Medina, quien fue condenada a 2 años de prisión suspendida y al pago de 70 mil soles por haber difamado al actor nacional en su programa de espectáculos.

En este nuevo año, Lucho Cáceres no dudó en referirse al juicio mediático, señalando que decidió demandar a Magaly Medina por sus estudios en Derecho. También porque no era la primera vez que la ‘Urraca’ insultaba a un artista en su espacio ‘Magaly TV La Firme’.

“Me sentía doblemente obligado a accionar. Tenía tan claro el delito que venía cometiéndose varias veces no solo conmigo y dije: ‘Este es el momento’. Además, fue bastante dura la forma en que se me insultó. Muestra de ello es que he ganado en las tres instancias, es un 3-0 y ya no se puede apelar. Es contundente. En ese programa se cometen delitos durante muchos años y se ha normalizado”, manifestó en conversación con La República.

Al parecer, la enemistad entre Magaly Medina y Lucho Cáceres empezó en el 2005 cuando la conductora emitió imágenes del actor en una comisaría.

“Magaly Medina hace morbo”

Como parte de su defensa legal, Lucho Cáceres afirmó que Magaly Medina no es periodista de profesión y que su programa ‘Magaly TV La Firme’ no presenta contenido de interés público, pues abordan la vida privada de las celebridades nacionales.

“Ella no es periodista y mi defensa se basaba un poco en eso. Ella dice que es un programa periodístico y no lo es. Ella realiza chisme, morbo, pero no es prensa. Claro que existe la prensa de espectáculos, pero ella confunde todo, confunde el interés público con el morbo, el bien común con la vida privada. Ha confundido tanto que la mitad de mis compañeros y compañeras se creen personas públicas, ¡me lo dicen! Por eso les digo: ‘No, no somos alcaldes’”, comentó el artista.

Además de haber perdido su juicio con Lucho Cáceres, Magaly Medina tiene otros juicios pendientes con Jefferson Farfán.

¿Magaly Medina podría ir a la cárcel?

Lucho Cáceres considera que Magaly Medina haya perdido el juicio “le pone un alto” a su comportamiento, por lo que ahora deberá pensarlo dos veces antes de volver a arremeter contra él o contra cualquier otra personalidad del gremio artístico. “Establece normas de conducta… porque se puede pedir la prisión efectiva”, mencionó.

“(Sobre si el programa de Magaly Medina va a cerrar) eso va a depender del accionar. Pero no le dan importancia o le tienen miedo. Nadie es tan poderoso, lo que pasa es que no quieres comprarte el pleito, no todo el mundo quiere un proceso que dura casi 4 años”, añadió el actor nacional.

La única vez que Magaly Medina pisó la cárcel fue en el 2008, cuando fue condenada a 5 meses de prisión efectiva y al pago de 100 mil nuevos soles (luego ascendida a 200 mil soles en segunda instancia) por haber difamado al futbolista Paolo Guerrero. La ‘Urraca’ permaneció 76 días en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos.

Magaly Medina salió del Poder Judicial y de inmediato fue trasladada al penal de Santa Mónica, en Chorrillos.

“Estoy nerviosa, adrenalínica, es como si fuera mi debut televisivo. Este es mi primer programa después de salir de prisión, no es la misma Magaly la que está acá. La cárcel marca a cualquier ser humano. Esto me marcará para siempre, hasta el fin de mis días”, expresó Magaly al regresar a la pantalla chica.

¿Por qué Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina?

En julio de 2020, Lucho Cáceres interpuso una demanda contra Magaly Medina por difamación agravada, alegando que ella lo había calificado como “basura”, “escoria”, “un ser deleznable”, “pobre diablo” y que le había pedido que “regresara al basural de donde salió”.

“Esos insultos configuran el delito de injuria agravada, difamación agravada. El honor es irreparable, así yo gane este juicio”, comentó Lucho Cáceres en su momento.