Samahara Lobatón anuncia embarazo y comparte ecografía: “Que este ser en mi vientre llegue con mucha salud”

Samahara Lobatón anuncia embarazo y comparte ecografía. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente entrega de ‘Magaly TV La Firme’ el 17 de abril, Magaly Medina reveló que la modelo Samahara Lobatón anunció con entusiasmo su embarazo, resultado de su relación con el músico Bryan Torres, a pesar de que recientemente se vio envuelta en un altercado físico con él.

Según la comunicadora, la hija de Melissa Klug no lo ha compartido en sus redes sociales, pero sí en sus historias de mensajería de su número personal. “Samahara Lobatón puso en su estado de WhatsApp este mensaje. Puso esta ecografía y puso debajo. Solo espero que este hermoso ser que llevo en mi vientre llegue con mucha salud. Dios nos cuide y proteja hasta el día de nuestro encuentro. Amén”, dijo en un inicio la comunicadora asombrada.

“O sea, anunciando de esta manera en su WhatsApp que está esperando bebé, embarazada de este chico, ¿cómo se llama este tóxico? El Bryan, después de todo lo que hemos visto, de lo tóxica que es esa relación, de los dos, de los golpes, agresiones, de todo lo que implica estos dos personajes inmadurísimos”, comentó la periodista.

“Ahora van a traer a un inocente ser al mundo. Yo digo, hay que ser bien irresponsable porque lo primero que tienes que hacer es mejorar tú, que mejore el otro, que vayan a terapia, que por lo menos tengan una estabilidad emocional, que tengan una relación madura donde puedan traer a otra criatura al mundo”, enfatizó.

Magaly no escatima en señalar la irresponsabilidad de esta pareja conformada por Samahara y Bryan, cuyo historial incluye una relación anterior conflictiva y acusaciones de violencia doméstica. Su preocupación se centra en el bienestar del bebé, quien llegará a un mundo lleno de incertidumbres y tensiones.

Magaly Medina aconseja a Samahara y Bryan a ir a terapia

Por último, Magaly Medina dirigió unas palabras de advertencia y preocupación a Samahara Lobatón y Bryan Torres, instándolos a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Subrayó que la responsabilidad de criar a un hijo va más allá de la emoción del momento y requiere un compromiso serio y una dedicación inquebrantable.

“Ella ya trajo una criatura con alguien de quien se separó, con alguien que tenía una relación muy mala, además, durante mucho. Se vino acá a Perú, lo dejó al hombre en Estados Unidos. Y ahora en esta relación que ha empezado muy mal, que ha empezado con escándalos, que ha empezado con jaloneos, que ha empezado con denuncias de gente que los conoce, de violencia doméstica. Entonces, ahora ella está feliz y orgullosa de traer un hijo al mundo. Y creo que perdió un bebé, ¿no?”, agregó.

“Ella perdió un bebé, eso ya es público, pero ahora lo anuncia como si fuera un gran logro. Yo de verdad, como alguien que mira esta relación desde fuera, a mí me da miedito. Miedito, pero por ellos, porque ellos pueden hacer de su vida lo que les da su gana, pero por este ser inocente que ellos están trayendo al mundo. A una relación bastante complicada, a una relación no cuajada, a una relación que se va a romper en cualquier momento y de la peor manera. Qué pena me da. En fin, qué irresponsables son estos mocosos. Bueno..”, concluyó.