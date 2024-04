Julián Zucchi pide perdón a Yiddá Eslava por transmisión en aparente estado de ebriedad: “Hago terapia hace años”

Julián Zucchi se quiebra en aparente estado de ebriedad | Instagram: Ric La Torre

Julián Zucchi ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales, pidiendo disculpas a su audiencia, familia y amigos por haber transmitido en vivo en aparente estado de ebriedad. En esta desafortunada aparición, que se volvió viral en cuestión de minutos, el exchico reality compartió detalles personales relacionados con su reciente separación de Yiddá Eslava.

“Por este medio quiero saludarlos a todos y también ofrecerles una disculpa, al público que me ha acompañado en todos estos años, a mis hijos, a la madre de mis hijos, mi familia completa y a toda la comunidad”, señaló el actor argentino como primer punto.

Posteriormente, Julián Zucchi anunció su decisión de temporalmente cerrar sus redes sociales como una medida para centrarse en su bienestar y el de su entorno, particularmente en el de los hijos que comparte con Yiddá Eslava.

Julián Zucchi cerró sus redes sociales hasta nuevo aviso.

“Les comunico que por mi salud mental y la de mis hijos, he decidido cerrar mis redes sociales por un tiempo y hasta nuevo aviso. Hago terapia hace años, siempre fui pro-terapia, un camino de aprendizaje que es constante y que voy a continuar. En este tiempo de silencio necesario para mí, voy a cuidar mi salud, la de mis hijos y mi entorno en general, sabiendo que volveré mejor”, indicó el excompetidor de ‘Combate’.

Zucchi también menciona que, aunque tomará un tiempo lejos del ojo público, su trayectoria profesional permanecerá intacta y la retomará a su regreso. “Mi carrera como actor y productor siempre estarán ahí, esperando por mí. Gracias por acompañarme siempre, los quiero”, concluyó.

Comunicado de Julián Zucchi. Instagram/@julianzucchi

¿Qué dijo Julián Zucchi durante la transmisión?

En medio de la controversia que gira alrededor de su vida personal y profesional, Julián Zucchi inició una transmisión en vivo en Instagram para contar las dificultades que viene enfrentando luego de separarse de Yiddá Eslava, destacando el estado de salud de su madre y sus esfuerzos por ser un buen padre en un país que no es el suyo.

“Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón”, sostuvo entre lágrimas.

El actor también reveló que su madre está atravesando un momento crítico de salud, después de haber sufrido un infarto, lo cual ha sumado más estrés y preocupación a su situación actual. “Que ella deje de ver todos los programas de Perú que hablan de mí y es injusto porque yo soy un gran papá”, dijo la expareja de Yiddá Eslava.

Julián Zucchi llora en aparente estado de ebriedad durante video en vivo y agradece el apoyo del público. instagram Ric La Torre.

Su separación de Yiddá Eslava

En octubre de 2023, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron en un video que se estaban separando después de 11 años juntos. Inicialmente, afirmaron que la ruptura se dio en buenos términos y que se los seguiría viendo juntos por sus hijos; inclusive daban consejos para que otras parejas terminaran su relación de la mejor manera. Sin embargo, todo cambió cuando el argentino fue ampayado con una reportera de ‘Magaly TV La Firme’.

Yiddá Eslava salió en el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar que realmente se separó de Julián Zucchi porque este le fue infiel en uno de sus viajes a Argentina. Aunque el exchico reality lo negó en un principio, se terminó difundiendo un audio donde el argentino admitía haber traicionado a la madre de sus hijos.

“La relación técnicamente terminó porque yo fui y estuve con otra mujer. Sí, técnicamente terminó por eso. Bueno Yiddá, yo sé que te dañé, yo solo una vez en los 11 años te fui infiel. Yo sí, fantaseé con que quizás la podía volver a ver y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Estaba descubriendo qué carajos me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel, no quería ser infiel. Yo no lo quería”, se le escucha decir.