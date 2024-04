Priscila Mateo vio transmisión de Julián Zucchi llorando aparentemente borracho: qué acción tomó

Julián Zucchi se quiebra en aparente estado de ebriedad durante video en vivo y agradece el apoyo del público. Instagram: Ric La Torre.

Julián Zucchi, actor argentino conocido por ser expareja de Yiddá Eslava, generó polémica recientemente al realizar una transmisión en vivo en la que apareció en un aparente estado de ebriedad. Durante la emisión, el extranjero lloró desconsolado, asegurando que siempre había dado lo mejor de sí mismo, sin embargo, se sentía mal recompensado.

Aunque no mencionó nombres específicos, el contexto llevó a los espectadores a recordar los recientes acontecimientos en su vida personal, en particular, los que involucran a la madre de sus hijas, con quien estuvo 11 años, y a Priscila Mateo, su saliente.

La atención se centró en el hecho de que la periodista, identificada por los medios como la actual pareja de Zucchi, era una de las espectadoras durante el live de Instagram. A pesar de su presencia, no se reportaron interacciones directas de la joven, lo que generó especulaciones sobre su reacción y posible comunicación con el exchico reality fuera de la transmisión.

Priscila Mateo, espectadora de un Julián Zucchi vulnerable en redes sociales: ¿Hubo mensaje de consuelo? | Captura/ ATV/Instagram

Un usuario envió el detalle a la cuenta Instarándula, que lo reposteó en sus historias, adjuntando como prueba la notificación de la mujer de prensa en el enlace directo. “Según figura al finalizar la transmisión, Priscila Mateo, su actual pareja, estuvo atenta a la emisión que terminó a las 1:50 de la madrugada”, dice el texto sobre la captura de pantalla.

Priscila Mateo se puso a ver transmisión de Julián Zucchi. | captura/Instagram

¿Qué pasa entre Priscila Mateo y Julián Zucchi?

La situación ha generado el interés del público, especialmente considerando el contexto reciente en la vida de Julián Zucchi. En marzo de este 2024, tras una serie de rumores y un incidente donde fue captado besándose con Priscila Mateo, Yiddá Eslava reveló públicamente que había terminado su relación con el argentino debido a una infidelidad de este.

Aunque el extranjero en principio negó los hechos, eventualmente se filtró un audio donde reconoce haberle engañado a la madre de sus hijos. En este, él expresa su arrepentimiento y confirma que la traición fue el motivo de su separación, marcando su final luego de más de una década.

Priscila Mateo, pareja de Julián Zucchi, reveló que está siguiendo terapia.

Los seguidores de Zucchi mostraron su preocupación a través de comentarios en la transmisión en vivo, sugiriendo que debería descansar y cortar la emisión ante el evidente estado emocional y de ebriedad. “Corta”, “Duerme”, “Ya, tranquilo”, “Está borracho” y “Descansa, por favor” pusieron algunos internautas.

Ethel Pozo respaldó a Julián Zucchi

El actor argentino Julián Zucchi estuvo enfrentando una compleja crisis personal luego de su separación de Yiddá Eslava, marcada por disputas patrimoniales y acusaciones de infidelidad. Esta situación derivó en la pérdida de auspicios y la cancelación de proyectos profesionales en Perú, llevándolo a buscar un nuevo comienzo en su país natal, Argentina.

Tras su retorno al país inca, se encontró con la sorpresa de un cambio de cerraduras y una carta notarial de su exesposa, situaciones que lo llevaron a compartir su estado emocional en una transmisión en vivo aparentemente bajo efectos del alcohol.

Ethel Pozo respalda a Julián Zucchi por realizar transmisión en aparente estado de ebriedad: “Es su verdad”. | América Hoy.

Figuras del medio como Ethel Pozo y Janet Barboza le manifestaron su apoyo, destacando su derecho a expresar su dolor públicamente. Las declaraciones del actor resonaron en redes y programas televisivos, donde su expresión de angustia no dejó indiferente a nadie.

“A mí me parece bien, desde mi punto de vista, porque es la realidad, decir la verdad no debe doler (...) Este es su verdad, él está quebrado (Edson: debió hacerlo sanito) Sanito no lo hace”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

“Yo no lo veo mal porque tiene derecho a expresarse. Si siente dolor y quiere decirlo en las redes, que debe hablarlo, no lo veo mal”, agregó la ‘Rulitos’ durante la emisión de ‘América Hoy’, este 16 de abril.