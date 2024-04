Ángel De Brito llama ‘falsas’ a Milett Figueroa y Yanina Latorre por abrazo en reunión de Marcelo Tinelli

Ángel de Brito critica encuentro entre Milett Figueroa y Yanina Latorre.

Milett Figueroa causó revuelo con su llegada a Argentina y es que la peruana estaba en boca de todos luego de ausentarse en el cumpleaños de su novio Marcelo Tinelli, quien viajó hasta Madrid para recibir sus 64 años. Mientras esto sucedía, la modelo se quedó en nuestro país y solo compartió un post en su cuenta de Instagram deseándole lo mejor en esta fecha especial.

Desde entonces, diversos comentaristas y presentadores argentinos no han dejado de especular un posible rompimiento en la pareja, por lo que incluso cuando se les consultaba a ambos sobre el tema, preferían mantener el silencio. Una de las personas que fue mucho más tajante respecto a este tema fue Yanina Latorre, amiga muy cercana de Marcelo Tinelli y comentarista del programa LAM.

Latorre se encargó, en más de una ocasión, de asegurar que su amigo no Marcelo Tinelli estaba soltero y que su romance con la modelo peruana estaba ‘finiquitado’. Además, mencionaba que ella tenía comunicación con el presentador, quien prefería no afirmar ante cámaras su rompimiento, pero este era un hecho confirmado. En más de una ocasión, aseguraba que la exchica reality no tenía una buena relación con las hijas de su pareja, por lo que esa relación no iba más.

Milett Figueroa cree que Yanina Latorre conspira en su contra. | Captura LAM América TV (Argentina)

Los dardos de Latorre a Milett eran bastante fuertes; sin embargo, todo parece indicar que ambas decidieron dejar atrás las diferencias y se lucieron juntas y felices en una comida que ofreció Marcelo Tinelli. A través de su cuenta de Instagram, el presentador del ‘Bailando’ compartió una fotografía en la que se luce junto a su novia y su mejor amiga, asegurando que amaba a ambas.

Con esta instantánea, habría dejado en claro que no existe rivalidad entre las dos chicas y que todo sería parte del show. Incluso, en otra historia de Instagram, Tinelli se mostró sorprendido al ver como su pareja y su mejor amiga disfrutaban de un baile juntas, dejando atrás las diferencias.

Todos estos hechos no fueron del agrado de Ángel de Brito, presentador de LAM y también cercano de Tinelli. El comentarista no se quedó de brazos cruzados y lanzó un fuerte comentario en su cuenta de X (antes Twitter). En esta red social donde suele ser activo, reposteó la fotografía de Tinelli, Yanina y Milett y sobre ella escribió: “Que falsas”.

El encuentro entre Milett Figueroa y Yanina Latorre

Milett Figueroa llegó a Argentina y lo primero que hizo fue confirmar a los medios de espectáculos que su vínculo con Marcelo Tinelli sigue en pie, negando así los rumores difundidos por Yanina Latorre. En un asado organizado por el afamado presentador, Figueroa y la comentarista de ‘LAM’ se vieron las caras tras la controversia generada.

“Les presento a quien estoy acompañada”, expresó Yanina Latorre a través de sus historias en Instagram al compartir un momento con Milett Figueroa. “Eres mi mejor amiga, deseamos que asistas a LAM esta semana y revelas la realidad”, manifestó la comentarista, dejando sorprendido a Tinelli, quien desde su entorno creía que entre ellas existía una mala relación.

La comentarista de ‘LAM’ prosiguió su alabanza hacia Milett Figueroa, admitiendo su conciencia sobre la antipatía que genera en Perú, país al que ha criticado en repetidas ocasiones. “En Perú me rechazan, estoy cansada de las críticas de los peruanos”, comentó.

Milett Figueroa y Yanina Latorre se vieron las caras | Instarandula

Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli, optó por mantener una actitud positiva y respondió con sarcasmo: “Invítame, tonta. Eres muy dura conmigo, ¿pero luego grabas una historia después de criticarme?”

Se infiere que Milett Figueroa y Yanina Latorre han superado sus discordias previas, ya que se les observó compartiendo y bailando en el evento liderado por Tinelli. Esta interacción pública entre la modelo peruana y la comentarista de ‘LAM’ insinúa una reconciliación tras los recientes conflictos en los medios.