Milett Figueroa reafirma que no hay crisis con Marcelo Tinelli: “Soy la única que sé la verdad”, dijo a LAM

Milett Figueroa reafirma que está todo bien con Marcelo Tinelli. (Video: LAM).

Milett Figueroa ya se encuentra en Argentina y habló recientemente sobre su situación actual con Marcelo Tinelli, abordando las especulaciones que han surgido acerca de su relación. La modelo peruana, durante una entrevista con el programa LAM, afirmó que ambos están bien y que comunicarán cualquier novedad sobre su relación si es necesario.

La declaración que ha dado Milett se da tras semanas de rumores y conjeturas impulsadas por el evidente distanciamiento público que se pudo ver entre Figueroa y Tinelli, quienes anteriormente compartían frecuentes actualizaciones de su vida en conjunto a través de las redes sociales.

Los rumores sobre una crisis potencial en su relación comenzaron a circular hace un mes, cuando se observó que Marcelo Tinelli viajó a México y Milett Figueroa regresó a Perú, su país natal. Desde entonces, la falta de apariciones conjuntas avivó las especulaciones entre sus seguidores y la prensa.

Respondiendo a estas especulaciones, Figueroa insistió en que ella es la única que conoce la verdadera situación de su relación y subrayó que todas las parejas experimentan distintas etapas. Además, enfatizó la importancia del cuidado dentro de las relaciones amorosas, sugiriendo que esto es un componente clave de su dinámica con Tinelli.

Milett Figueroa regresó a Argentina y se reencontrará con Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de IG)

“Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”, comentó la modelo peruana y ex participante del Bailando, enfatizando que lo que ahora hacen es cuidar su relación.

¿Milett Figueroa está molesta con la prensa argentina?

Milett Figueroa no tuvo problemas en conversar con un reportero de LAM y desmentir, una vez más, los rumores de una crisis en su relación con Marcelo Tinelli. Figueroa aseguró que tanto ella como el conductor argentino están en un buen momento de su relación, a pesar de las especulaciones que han surgido en el último tiempo.

“Se han hablado tantas cosas que yo digo ‘¿qué novela estoy viendo? Porque no me presentaron el tráiler’. No me puede fastidiar nada de lo que se pueda decir en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo lo que se dice, o lo que no se dice, para un poco investigar sobre las relaciones públicas”, dijo Milett.

La modelo volvió a señalar que “las personas competentes en hablar sobre la relación ya dijimos que todo está bien y no hay más que buscar o encontrar algo que no existe. Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también”, reafirmando así que no hay ningún problema con Tinelli.

Milett Figueroa señala que no hay crisis en su relación con Marcelo Tinelli. (Video: LAM).

Milett Figueroa niega cualquier crisis en su relación con Marcelo Tinelli

En medio de los rumores sobre las posibles tensiones entre Milett Figueroa con las hijas de Marcelo Tinelli, Figueroa tomó la iniciativa de aclarar su posición. Según sus declaraciones, su relación con la familia de Tinelli, incluyendo sus hijas y Lolito, hijo del presentador con Guillermina Valdés, es positiva y estrecha.

Compartieron experiencias significativas como el Año Nuevo, reforzando su vínculo fuera del escenario profesional. La modelo destacó la importancia del respeto y el cuidado mutuo en su relación con Marcelo Tinelli, contradiciendo las especulaciones de conflictos internos.

“En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse. Y la verdad es que no hay ningún problema, todo está muy bien. Y si tenemos que comunicar algo en algún momento, lo vamos a decir. Digo esto porque sienten que hemos terminado, que no estamos bien. Y la verdad es que no, la verdad que estamos bien”, explicó.

De esta manera, enfatizó en la importancia de preservar la intimidad de su relación y manejar cualquier discusión o desacuerdo de forma privada, alejada de las cámaras y la atención mediática que ambos suelen recibir debido a sus carreras en el entretenimiento.

Milett Figueroa se reencuentra con Marcelo Tinelli: modelo confirma fecha de regreso a Argentina.

“Hay conversaciones que, claramente, se van a dar en la intimidad y que no tendría por qué comentarlo en un programa de televisión. Creo que una relación se basa en el cuidado y yo quiero cuidar mi relación, pase lo que pase dentro de ella. La verdad es que no tenemos ningún problema y no estamos pasando ningún tipo de crisis, ni nada”, comentó Figueroa.

Figueroa se mostró confiada en la unión de su vínculo con Tinelli, insistiendo en que las relaciones enfrentan altibajos naturales, pero que el amor y el respeto mutuo prevalecen. De esta manera, la modelo y actriz buscó poner fin a las especulaciones y rumores, poniendo en primer plano la verdad sobre su relación con el conocido presentador Marcelo Tinelli.